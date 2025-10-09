Newsblog zur Lage in Nahost USA warnen vor bevorstehendem Hamas-Angriff
Die USA haben Hinweise auf einen Angriff der Hamas. Eine Hamas-Behörde wirft der israelischen Armee vor, die Waffenruhe verletzt zu haben. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Sonntag, 19. Oktober
Israel: Übergang Rafah bleibt weiterhin geschlossen
Der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten bleibt israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zufolge bis auf Weiteres geschlossen. Die Wiedereröffnung hänge davon ab, dass die islamistische Hamas die Leichen verstorbener Geiseln übergebe, sagte Netanjahu am Samstag. Seine Äußerung widerspricht einer Ankündigung der palästinensischen Botschaft in Ägypten, wonach der für die Zivilbevölkerung wichtige Übergang am Montag wieder geöffnet werden sollte.
USA rechnen mit baldigem Hamas-Angriff
Das US-Außenministerium warnt vor einem "unmittelbar bevorstehenden" geplanten Angriff der islamistischen Hamas auf palästinensische Zivilisten. Die USA hätten die Garantiemächte des Gaza-Friedensplans über "glaubwürdige Berichte" informiert, die auf eine Verletzung der bestehenden Waffenruhe hindeuteten, teilte das Ministerium mit. Ein solcher Angriff würde "einen direkten und schwerwiegenden Verstoß gegen die Waffenruhevereinbarung darstellen" und die Fortschritte im Friedensprozess untergraben.
Die Garantiemächte fordern die Hamas laut der Mitteilung auf, "ihren Verpflichtungen aus dem Waffenstillstandsabkommen nachzukommen." Weiter heißt es daran: "Sollte die Hamas diesen Angriff durchführen, werden Maßnahmen ergriffen, um die Bevölkerung von Gaza zu schützen und den Bestand der Waffenruhe zu wahren."
Die USA und die übrigen Garantiemächte seien weiterhin entschlossen, sich für die Sicherheit der Zivilbevölkerung, die Aufrechterhaltung der Ruhe vor Ort und die Förderung von Frieden und Wohlstand für die Menschen im Gazastreifen und die gesamte Region einzusetzen.
Samstag, 18. Oktober
Hamas übergibt weitere Leichen von Geiseln
Die islamistische Hamas hat die mutmaßlichen Leichen von zwei weiteren getöteten Geiseln übergeben. Die israelische Armee teilte mit, die zwei Särge seien Mitarbeitern des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) ausgehändigt worden. Diese seien auf dem Weg zur Übergabe an das Militär. Anschließend soll das Forensische Institut in Tel Aviv die Identität der Getöteten feststellen.
Laut der Waffenruhe-Vereinbarung muss die Hamas insgesamt 28 Leichen übergeben. Sollte Israel die Identität der nunmehr überstellten Leiche bestätigen, würden noch 16 tote Geiseln im Gazastreifen verbleiben. Die Hamas beruft sich darauf, dass es für sie schwierig sei, die Leichen zu finden, weil sie unter den Trümmern bombardierter Gebäude und Tunnel verschüttet seien.
Netanjahu: Werde 2026 wieder für antreten
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will im kommenden Jahr erneut für das Amt des Regierungschefs kandidieren. Auf eine entsprechende Frage zu den Wahlen 2026 antwortete er am Samstag in einem Interview des Senders Channel 14 mit einem knappen "Ja". Netanjahu übt das Amt des Ministerpräsidenten mit Unterbrechungen bereits seit mehr als 18 Jahren aus.
Palästinenser: Grenzübergang Rafah öffnet am Montag
Der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten wird nach palästinensischen Angaben am Montag wieder geöffnet. Die palästinensische Vertretung in Ägypten teilt mit, in Ägypten lebende Palästinenser können dann in den Gazastreifen zurückkehren. Der Übergang ist seit Mai 2024 fast durchgehend geschlossen.
Hamas-Behörden: Neun Tote im Gazastreifen durch israelischen Beschuss
Der Zivilschutz der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen hat am Samstag den Vorwurf erhoben, dass neun Menschen in der Stadt Gaza durch israelischen Beschuss getötet worden seien. Zusammen mit dem Roten Kreuz habe der Hamas-Zivilschutz neun Leichen geborgen, nachdem die israelische Armee am Freitag einen Bus mit Flüchtlingen östlich des Viertels Seitun beschossen habe, erklärte der Sprecher der Hamas-Behörde, Mahmud Bassal, am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Alle Opfer gehörten demnach einer einzigen Familie an.
Die israelische Armee erklärte ihrerseits, sie habe ein verdächtiges Fahrzeug "identifiziert", das dabei gewesen sei, die Rückzugslinie der israelischen Armee im Gazastreifen zu überqueren. Nach Warnschüssen hätten die Soldaten "das Feuer eröffnet, um die Bedrohung zu beseitigen". Dies entspreche dem zwischen beiden Seiten geschlossenen Waffenstillstandsabkommen.
Israel und die radikalislamische Hamas hatten in dem Abkommen eine Waffenruhe und die Freilassung der Geiseln im Gazastreifen vereinbart. Bisher wurde die Waffenruhe weitestgehend eingehalten, es gab aber einige Zwischenfälle, wobei Israel jeweils eine Annährung oder das Überschreiten der "gelben Linie" als Grund nannte, hinter die sich die israelische Armee entsprechend der Vereinbarung zurückgezogen hat.
Friedensnobelpreisträgerin telefoniert mit Netanjahu
Eine Woche nach ihrer Auszeichnung mit dem Friedensnobelpreis hat die venezolanische Oppositionspolitikerin María Corina Machado mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu telefoniert. Nach dem Gespräch schrieb Machado am Freitagabend im Onlinedienst X, die Venezolaner wüssten, dass das Erreichen von Frieden "enormen Mut, Stärke und moralische Klarheit" erfordere, um sich "gegen die totalitären Kräfte zu stellen, die sich uns entgegenstellen".
Netanjahus Büro erklärte nach dem Gespräch mit Machado, die Politikerin habe Netanjahu gesagt, sie schätze dessen "Entscheidungen und sein entschlossenes Handeln" während des Gaza-Kriegs gegen die islamistische Palästinenserorganisation Hamas. Zudem habe Machado das Abkommen zur Freilassung der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln "gelobt".
Freitag, 17. Oktober
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters
- Eigene Recherchen