Sollte unserer Redaktion eine wichtige Nachricht vorliegen, informieren wir Sie schnell per eMail. Datenschutzhinweis

Netanjahu: Werde 2026 wieder für antreten

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will im kommenden Jahr erneut für das Amt des Regierungschefs kandidieren. Auf eine entsprechende Frage zu den Wahlen 2026 antwortete er am Samstag in einem Interview des Senders Channel 14 mit einem knappen "Ja". Netanjahu übt das Amt des Ministerpräsidenten mit Unterbrechungen bereits seit mehr als 18 Jahren aus.

Palästinenser: Grenzübergang Rafah öffnet am Montag

Der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten wird nach palästinensischen Angaben am Montag wieder geöffnet. Die palästinensische Vertretung in Ägypten teilt mit, in Ägypten lebende Palästinenser können dann in den Gazastreifen zurückkehren. Der Übergang ist seit Mai 2024 fast durchgehend geschlossen.

Hamas-Behörden: Neun Tote im Gazastreifen durch israelischen Beschuss

Der Zivilschutz der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen hat am Samstag den Vorwurf erhoben, dass neun Menschen in der Stadt Gaza durch israelischen Beschuss getötet worden seien. Zusammen mit dem Roten Kreuz habe der Hamas-Zivilschutz neun Leichen geborgen, nachdem die israelische Armee am Freitag einen Bus mit Flüchtlingen östlich des Viertels Seitun beschossen habe, erklärte der Sprecher der Hamas-Behörde, Mahmud Bassal, am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Alle Opfer gehörten demnach einer einzigen Familie an.

Die israelische Armee erklärte ihrerseits, sie habe ein verdächtiges Fahrzeug "identifiziert", das dabei gewesen sei, die Rückzugslinie der israelischen Armee im Gazastreifen zu überqueren. Nach Warnschüssen hätten die Soldaten "das Feuer eröffnet, um die Bedrohung zu beseitigen". Dies entspreche dem zwischen beiden Seiten geschlossenen Waffenstillstandsabkommen.

Israel und die radikalislamische Hamas hatten in dem Abkommen eine Waffenruhe und die Freilassung der Geiseln im Gazastreifen vereinbart. Bisher wurde die Waffenruhe weitestgehend eingehalten, es gab aber einige Zwischenfälle, wobei Israel jeweils eine Annährung oder das Überschreiten der "gelben Linie" als Grund nannte, hinter die sich die israelische Armee entsprechend der Vereinbarung zurückgezogen hat.

Friedensnobelpreisträgerin telefoniert mit Netanjahu

Eine Woche nach ihrer Auszeichnung mit dem Friedensnobelpreis hat die venezolanische Oppositionspolitikerin María Corina Machado mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu telefoniert. Nach dem Gespräch schrieb Machado am Freitagabend im Onlinedienst X, die Venezolaner wüssten, dass das Erreichen von Frieden "enormen Mut, Stärke und moralische Klarheit" erfordere, um sich "gegen die totalitären Kräfte zu stellen, die sich uns entgegenstellen".

Netanjahus Büro erklärte nach dem Gespräch mit Machado, die Politikerin habe Netanjahu gesagt, sie schätze dessen "Entscheidungen und sein entschlossenes Handeln" während des Gaza-Kriegs gegen die islamistische Palästinenserorganisation Hamas. Zudem habe Machado das Abkommen zur Freilassung der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln "gelobt".