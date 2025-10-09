Israel bestätigt auch Identität der zweiten toten Geisel

Nach der Rückgabe von zwei weiteren toten Geiseln aus dem Gazastreifen durch die radikalislamische Hamas am Samstag haben israelische Behörden nun auch die Identität des zweiten Toten bestätigt. Das Büro von Regierungschef Benjamin Netanjahu erklärte am Sonntag, es handele sich um den thailändischen Landarbeiter Sonthaya Oakkharasri, der bei dem brutalen Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 getötet und dessen Leiche in den Gazastreifen verschleppt worden war.

Sein Tod war bereits am 17. Mai 2024 bekannt gegeben worden - dem Tag, an dem er seinen 31. Geburtstag gefeiert hätte. Sonthaya Oakkharasri war als Landarbeiter im Kibbuz Beeri im Süden Israels im Einsatz. Zuvor war die andere am Samstag von der Hamas übergebene Leiche als Ronen Engel identifiziert worden. Der 54-jährige Engel war im Kibbuz Nir Oz getötet und in den Gazastreifen verschleppt worden. Im Dezember 2023 gab die israelische Armee seinen Tod bekannt.

Israel wirft Hamas Bruch der Waffenruhe vor – und greift an

Das israelische Militär hat israelischen Medienberichten zufolge am Sonntag trotz der mit der Hamas vereinbarten Waffenruhe einen Angriff im Gazastreifen gestartet. Dazu nahm das Militär zunächst nicht Stellung, erklärte aber, israelische Streitkräfte seien ihrerseits mehrfach außerhalb der Pufferzone in dem Palästinensergebiet von der Hamas angegriffen worden. Die Attacken, unter anderem mit einer Panzerfaust und durch Scharfschützenfeuer, seien ein eklatanter Verstoß gegen die Waffenruhe. Der militärische Arm der Hamas erklärte, man sei für den Angriff nicht verantwortlich.

Der öffentliche israelische Rundfunk Kan meldete, die Luftwaffe greife Rafah im Süden des Gazastreifens an. Auch andere Medien berichteten von Luftangriffen. Das israelische Militär hatte am Freitag mitgeteilt, "mehrere Terroristen" hätten in der Gegend von Rafah das Feuer auf Soldaten eröffnet. Verletzt worden sei dabei niemand. Später habe das Militär am selben Tag eine weitere Gruppe von Terroristen angegriffen, die sich Truppen in Chan Junis genähert habe. Das Militär sei weiterhin im Einsatz, um Bedrohungen zu beseitigen, hieß es weiter.

Huthis dringen auf UN-Gelände in Sanaa ein

Mitglieder der Huthi-Miliz im Jemen sind UN-Angaben zufolge auf das Gelände der Vereinten Nationen in der Hauptstadt Sanaa eingedrungen. 15 UN-Mitarbeiter seien dort derzeit untergebracht, hieß es in der Nacht weiter. Diese seien neuesten Informationen nach in Sicherheit und hätten Kontakt zu ihren Familien aufgenommen. Die Lage dauere an. Die UN ergriffen alle erforderlichen Maßnahmen und stünden in Kontakt mit den zuständigen Behörden, um die Sicherheit der Mitarbeiter und des Eigentums zu gewährleisten, hieß es in der Mitteilung.