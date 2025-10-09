Newsblog zum Krieg in Nahost Hamas will weiter gegen Israel kämpfen

Die Hamas hat alle lebenden Geiseln freigelassen – und kündigt an, ihren Kampf gegen Israel fortzusetzen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Montag, 13. Oktober

Trump will wohl Freigelassene im Krankenhaus besuchen

US-Präsident Donald Trump will einem Medienbericht zufolge einige der von der islamistischen Hamas im Gazastreifen freigelassenen Geiseln persönlich treffen. Er werde voraussichtlich zum Scheba-Krankenhaus in Ramat Gan im Großraum von Tel Aviv kommen, berichtete die Zeitung "Times of Israel". Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht.

Im Sheba-Krankenhaus sollen zehn der insgesamt 20 am Morgen freigelassenen Männer gebracht worden sein. Darunter sind auch der Deutsch-Israeli Ziv Berman und wohl auch sein Bruder Gil, der ebenfalls die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Der zuvor nicht geplante Besuch in dem Krankenhaus dürfte Trumps Terminplan weiter durcheinanderbringen.

Netanjahu nimmt laut seinem Büro doch nicht an Gaza-Gipfel teil

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wird nicht am Gaza-Gipfeltreffen in Ägypten teilnehmen. Das teilt sein Büro mit. Zuvor hatte es aus ägyptischen Regierungskreisen geheißen, Netanjahu werde an dem Treffen teilnehmen.

Hamas kündigt Fortsetzung des Kampfes gegen Israel an

Nach der Freilassung der letzten Geiseln hat die islamistische Terrororganisation Hamas die Fortsetzung ihres Kampfes gegen Israel angekündigt. Die Frage der palästinensischen Häftlinge werde für das palästinensische Volk und seinen Widerstand weiterhin höchste Priorität haben, hieß es in einer Mitteilung der Hamas. "Das palästinensische Volk wird nicht ruhen, bis der letzte Gefangene aus den Gefängnissen der neuen Nazis befreit ist und die Besatzung von unserem Land und unseren heiligen Stätten entfernt ist", schrieb die Hamas weiter.