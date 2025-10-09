Newsblog zum Krieg in Nahost Hamas will weiter gegen Israel kämpfen
Die Hamas hat alle lebenden Geiseln freigelassen – und kündigt an, ihren Kampf gegen Israel fortzusetzen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Montag, 13. Oktober
Trump will wohl Freigelassene im Krankenhaus besuchen
US-Präsident Donald Trump will einem Medienbericht zufolge einige der von der islamistischen Hamas im Gazastreifen freigelassenen Geiseln persönlich treffen. Er werde voraussichtlich zum Scheba-Krankenhaus in Ramat Gan im Großraum von Tel Aviv kommen, berichtete die Zeitung "Times of Israel". Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht.
Im Sheba-Krankenhaus sollen zehn der insgesamt 20 am Morgen freigelassenen Männer gebracht worden sein. Darunter sind auch der Deutsch-Israeli Ziv Berman und wohl auch sein Bruder Gil, der ebenfalls die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Der zuvor nicht geplante Besuch in dem Krankenhaus dürfte Trumps Terminplan weiter durcheinanderbringen.
Netanjahu nimmt laut seinem Büro doch nicht an Gaza-Gipfel teil
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wird nicht am Gaza-Gipfeltreffen in Ägypten teilnehmen. Das teilt sein Büro mit. Zuvor hatte es aus ägyptischen Regierungskreisen geheißen, Netanjahu werde an dem Treffen teilnehmen.
Hamas kündigt Fortsetzung des Kampfes gegen Israel an
Nach der Freilassung der letzten Geiseln hat die islamistische Terrororganisation Hamas die Fortsetzung ihres Kampfes gegen Israel angekündigt. Die Frage der palästinensischen Häftlinge werde für das palästinensische Volk und seinen Widerstand weiterhin höchste Priorität haben, hieß es in einer Mitteilung der Hamas. "Das palästinensische Volk wird nicht ruhen, bis der letzte Gefangene aus den Gefängnissen der neuen Nazis befreit ist und die Besatzung von unserem Land und unseren heiligen Stätten entfernt ist", schrieb die Hamas weiter.
Im Gegenzug für 48 Geiseln – 20 von ihnen sind noch am Leben – muss Israel laut Vereinbarung fast 2.000 palästinensische Häftlinge freilassen. Auch danach verbleiben aber weiterhin Tausende von Palästinensern inhaftiert in israelischen Gefängnissen.
Die Terrororganisation Hamas lehnt die von der internationalen Gemeinschaft für die Region angestrebte Zweistaatenlösung – ein unabhängiger Staat Palästina, der friedlich Seite an Seite Israels lebt – strikt ab. Die Hamas will stattdessen Israel zerstören und auf dem gesamten Gebiet des historischen Palästina einen islamischen Staat einrichten.
Ägypten: Netanjahu und Abbas nehmen an Gaza-Gipfel teil
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Palästinenserpräsident Mahmud Abbas nehmen nach ägyptischen Angaben am Gipfeltreffen zur Beendigung des Gaza-Krieges teil. Das meldete ein Sprecher des ägyptischen Präsidenten. Beide würden an dem Friedensgipfel teilnehmen, um das Abkommen zu festigen und ihre Verpflichtung dazu zu bekräftigen. Zudem hätten US-Präsident Donald Trump und Netanjahu mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi telefoniert.
Palästinensische Häftlinge verlassen israelisches Gefängnis
Nach der Freilassung aller 20 überlebenden Geiseln im Gazastreifen ist offenbar auch die Freilassung palästinensischer Häftlinge angelaufen. Wie ein AFP-Reporter am Montag berichtete, verließen Busse das israelische Gefängnis Ofer im besetzten Westjordanland. Am Samstag hatte die israelische Justizverwaltung erklärt, sie habe die im Austausch für die Geiseln zur Freilassung vorgesehenen Häftlinge aus zwei Gefängnissen, darunter Ofer, bereits versammelt.
Medien: Alle freigelassenen Geiseln zurück in Israel
Nach 738 Tagen Gefangenschaft sind alle von der islamistischen Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln nach Israel zurückgekehrt. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Die letzten 13 Männer waren zuvor im Gazastreifen von der Hamas an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz übergeben worden.
Berichte: Netanjahu fliegt auch zu Gipfel in Ägypten
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wird ebenfalls zu dem Gipfeltreffen im ägyptischen Scharm el-Scheich reisen. Dies berichteten mehrere israelischen Medien übereinstimmend.
Tote Geiseln sollen wohl am Mittag übergeben werden
Auch die sterblichen Überreste jener Geiseln, die die Entführung nicht überlebt haben, sollen an das Rote Kreuz übergeben werden. Nach übereinstimmenden Medienberichten ist die Übergabe für 13 Uhr Ortszeit (12 Uhr MESZ) geplant. Die Frist für die Freilassung der Geiseln läuft am Montag um 12 Uhr Ortszeit (11 Uhr MESZ) ab.
Das sind die freigelassenen Hamas-Geiseln
Endlich frei: Zwei Jahre nach ihrer Entführung hat die Hamas alle noch lebenden Geiseln an das Rote Kreuz übergeben. Diese 20 Menschen hat die Terrororganisation jetzt freigelassen.
Deutsch-israelische Zwillinge sehen sich erstmals wieder
Nach ihrer Freilassung aus zweijähriger Geiselhaft haben sich die deutsch-israelischen Zwillinge Gali und Ziv Berman erstmals wiedergesehen. Die 28-Jährigen waren am 7. Oktober 2023 aus einem israelischen Grenzort entführt und getrennt voneinander festgehalten worden. Die beiden gehören zu insgesamt vier Geiseln mit unter anderem deutscher Staatsangehörigkeit, die von der islamistischen Terrororganisation freigelassen wurden. Nach ihrer Rückkehr nach Israel veröffentlichte die Armee ein Bild, das das Wiedersehen der Brüder dokumentiert.
US-Präsident Trump in Knesset angekommen
US-Präsident Donald Trump ist bei seiner Nahost-Reise im israelischen Parlament, der Knesset, in Jerusalem angekommen. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie er vom israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu begrüßt wird. Trump schrieb danach in ein Gästebuch: Es sei ihm eine große Ehre. Das sei ein großer und schöner Tag und ein Neuanfang. Zunächst war geplant, dass Trump sich mit Geiselfamilien trifft und dann eine Rede vor der Knesset hält.
Hamas lässt alle lebenden Geiseln frei
Im Gazastreifen sind die restlichen von der islamistischen Hamas festgehaltenen Geiseln freigelassen worden. Mehrere israelische Medien berichteten, dass 13 der aus Israel entführten Menschen dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben worden seien. Zuvor hatte die Hamas bereits sieben lebende Geiseln an das Rote Kreuz übergeben.
