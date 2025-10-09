Newsblog zur Lage in Nahost Geiseln: Erste Einzelheiten kommen ans Licht

Die Hamas hat neue Übergaben angekündigt. Donald Trump droht der Terrorgruppe. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 15. Oktober

Erste Einzelheiten über Gesundheitszustand von Hamas-Geiseln

Einen Tag nach der Freilassung der letzten 20 überlebenden Hamas-Geiseln kommen erste Einzelheiten über ihren Gesundheitszustand ans Licht. Die deutsch-israelischen Zwillingsbrüder Ziv und Gali Berman wurden bei ihrer Entführung am 7. Oktober 2023 voneinander getrennt und in völliger Isolation gehalten, wie der Sender Channel 12 am Dienstag berichtete. Die beiden Brüder hätten zudem lange Hungerphasen erlitten.

Nach ihrer Freilassung am Montag waren die 20 überlebenden Hamas-Geiseln in Krankenhäuser gebracht und mit ihren Familien vereint worden. Einige von ihnen werden im Beilinson-Krankenhaus in Petah Tikva behandelt. Dessen Chefin Noa Eliakim Raz zufolge wirkt sich der Aufenthalt unter der Erde, wie ihn die Geiseln erlebt hätten, auf "alle Körpersysteme" aus.

"Es gibt keinen festen Zeitplan – jeder Mensch erholt sich in seinem eigenen Tempo. Es ist wichtig, dass sie langsam genesen", sagte sie am Dienstag vor Journalisten. Sie fügte hinzu, dass viele Geiseln an Gewicht verloren hätten.

Israel erhält sterbliche Überreste von vier weiteren Geiseln

Die islamistische Hamas hat weitere Leichen getöteter israelischer Geiseln übergeben. Das israelische Militär teilte am Dienstagabend mit, es habe vier Särge vom Roten Kreuz an einem Treffpunkt im Norden des Gazastreifens erhalten. Am Montag waren im Rahmen des von Trump vermittelten Abkommens die letzten 20 lebenden israelischen Geiseln gegen fast 2000 palästinensische Häftlinge ausgetauscht worden. Die Rückgabe von insgesamt 28 toten Geiseln ist jedoch einer der letzten strittigen Punkte. Israelische Vertreter erklärten, sie hätten beschlossen, die Hilfe zu beschränken und die Pläne zur Öffnung des Grenzübergangs nach Ägypten zu verschieben, da die Hamas gegen das Abkommen verstoßen habe.

US-Präsident Donald Trump drohte der Hamas unterdessen mit einem Militärschlag, sollte sie nicht ihre Waffen niederlegen. "Wenn sie sich nicht entwaffnen, werden wir sie entwaffnen. Und das wird schnell und vielleicht gewaltsam geschehen", sagte Trump am Dienstag (Ortszeit) im Weißen Haus.