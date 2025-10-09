Newsblog zur Lage in Nahost Geiseln: Erste Einzelheiten kommen ans Licht
Die Hamas hat neue Übergaben angekündigt. Donald Trump droht der Terrorgruppe. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Mittwoch, 15. Oktober
Erste Einzelheiten über Gesundheitszustand von Hamas-Geiseln
Einen Tag nach der Freilassung der letzten 20 überlebenden Hamas-Geiseln kommen erste Einzelheiten über ihren Gesundheitszustand ans Licht. Die deutsch-israelischen Zwillingsbrüder Ziv und Gali Berman wurden bei ihrer Entführung am 7. Oktober 2023 voneinander getrennt und in völliger Isolation gehalten, wie der Sender Channel 12 am Dienstag berichtete. Die beiden Brüder hätten zudem lange Hungerphasen erlitten.
Nach ihrer Freilassung am Montag waren die 20 überlebenden Hamas-Geiseln in Krankenhäuser gebracht und mit ihren Familien vereint worden. Einige von ihnen werden im Beilinson-Krankenhaus in Petah Tikva behandelt. Dessen Chefin Noa Eliakim Raz zufolge wirkt sich der Aufenthalt unter der Erde, wie ihn die Geiseln erlebt hätten, auf "alle Körpersysteme" aus.
"Es gibt keinen festen Zeitplan – jeder Mensch erholt sich in seinem eigenen Tempo. Es ist wichtig, dass sie langsam genesen", sagte sie am Dienstag vor Journalisten. Sie fügte hinzu, dass viele Geiseln an Gewicht verloren hätten.
Israel erhält sterbliche Überreste von vier weiteren Geiseln
Die islamistische Hamas hat weitere Leichen getöteter israelischer Geiseln übergeben. Das israelische Militär teilte am Dienstagabend mit, es habe vier Särge vom Roten Kreuz an einem Treffpunkt im Norden des Gazastreifens erhalten. Am Montag waren im Rahmen des von Trump vermittelten Abkommens die letzten 20 lebenden israelischen Geiseln gegen fast 2000 palästinensische Häftlinge ausgetauscht worden. Die Rückgabe von insgesamt 28 toten Geiseln ist jedoch einer der letzten strittigen Punkte. Israelische Vertreter erklärten, sie hätten beschlossen, die Hilfe zu beschränken und die Pläne zur Öffnung des Grenzübergangs nach Ägypten zu verschieben, da die Hamas gegen das Abkommen verstoßen habe.
US-Präsident Donald Trump drohte der Hamas unterdessen mit einem Militärschlag, sollte sie nicht ihre Waffen niederlegen. "Wenn sie sich nicht entwaffnen, werden wir sie entwaffnen. Und das wird schnell und vielleicht gewaltsam geschehen", sagte Trump am Dienstag (Ortszeit) im Weißen Haus.
Gleichzeitig festigt die Hamas ihre Kontrolle im Gazastreifen. Kämpfer der Gruppe waren zuletzt verstärkt auf den Straßen zu sehen und sicherten Routen für Hilfslieferungen. Zudem richteten sie mehrere Personen hin, denen sie Kollaboration mit Israel vorwarfen. Palästinensischen Sicherheitsvertretern zufolge wurden in den vergangenen Tagen Dutzende Menschen bei Kämpfen zwischen der Hamas und rivalisierenden Gruppen getötet. Zudem kam es zu israelischen Luftangriffen, bei denen nach Angaben der Gesundheitsbehörden im Gazastreifen mehrere Menschen getötet wurden.
Dienstag, 14. Oktober
Trump droht Hamas bei Weigerung mit gewaltsamer Entwaffnung
US-Präsident Donald Trump hat der Hamas mit einer gewaltsamen Entwaffnung gedroht, falls die Islamisten das im Waffenruhe-Abkommen vereinbarte Niederlegen ihrer Waffen verweigern. "Wenn sie die Waffen nicht niederlegen, werden wir sie entwaffnen", sagte Trump am Dienstag vor Journalisten im Weißen Haus. "Und es wird rasch und vielleicht gewaltsam geschehen", fügte er hinzu.
Trump führte nicht weiter aus, ob US-Streitkräfte an der von ihm angesprochenen möglichen Entwaffnung der Hamas beteiligt wären. Die islamistische Palästinenserorganisation hat sich bislang gegen eine Entwaffnung ausgesprochen, obwohl diese ein zentraler Bestandteil der zweiten Phase von Trumps 20-Punkte-Plan für eine Waffenruhe und eine neue Friedensordnung ist.
Zu den bei den Verhandlungen zur Waffenruhe mit der Hamas getroffenen Abmachungen sagte Trump: "Ich habe mit der Hamas gesprochen und gesagt: 'Ihr werdet die Waffen niederlegen.' Und sie sagten: 'Ja, Sir, wir werden die Waffen niederlegen'."
Hamas kündigt Übergabe weiterer Leichen israelischer Geiseln an
Die Hamas will am Abend die Leichen von vier israelischen Geiseln an Israel übergeben. Die Übergabe solle um 22 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ) beginnen, sagt ein mit dem Vorgang vertrauter Vertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Zuvor hatte Israel mitgeteilt, der Grenzübergang Rafah bleibe vorerst geschlossen und die Hilfslieferungen in den Gazastreifen würden reduziert. Damit sollte der Druck auf die Hamas erhöht werden, die Leichen der Geiseln herauszugeben.
Hamas ringt mit mächtigen Gaza-Clans
Nach dem Ende der Kämpfe im Gazastreifen bleibt die Lage instabil. Während Helfer vor einer humanitären Katastrophe warnen, sichert die Hamas ihre Machtbasis. Lesen Sie hier mehr dazu.
Witkoff und Kushner trafen wohl Hamas-Vertreter al-Haja
Die geltende Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas wurde einem Medienbericht zufolge durch ein außergewöhnliches Treffen mit Spitzenvertretern der USA möglich. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, trafen dafür den höchsten Vertreter der Hamas im Ausland, Chalil al-Haja. Das berichtete die US-Nachrichtenseite "Axios" unter Berufung auf mit dem Treffen vertraute Personen.
Die Hamas hatte in den Gesprächen demnach vor allem Sorge, dass Israel den Krieg gegen sie nach Freilassung der letzten Geiseln aus dem Gazastreifen fortsetzen wird. Ziel des ungewöhnlichen Treffens im ägyptischen Scharm El-Scheich vergangene Woche sei gewesen, der Hamas diese Sorge zu nehmen, berichtete "Axios".
Spaniens Regierungschef zu Israel: Frieden heißt nicht Straflosigkeit
Spanien hält trotz der weitgehend haltenden Waffenruhe im Gazastreifen am Genozid-Vorwurf gegen Israel und dem Waffenembargo fest. "Frieden kann nicht Vergessen oder Straflosigkeit bedeuten", sagte Regierungschef Pedro Sánchez in einem Interview des Senders Cadena Ser. "Die Hauptverantwortlichen für den Völkermord in Gaza werden sich vor Gericht verantworten müssen."
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters
- Eigene Recherchen