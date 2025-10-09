Newsblog zur Lage in Nahost Hamas kündigt Übergabe weiterer Leichen israelischer Geiseln an

Die Hamas hat neue Übergaben angekündigt. Die Terrorgruppe will die Rolle der Ordnungsmacht in Gaza übernehmen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Dienstag, 14. Oktober

Hamas kündigt Übergabe weiterer Leichen israelischer Geiseln an

Die Hamas will am Abend die Leichen von vier israelischen Geiseln an Israel übergeben. Die Übergabe solle um 22 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ) beginnen, sagt ein mit dem Vorgang vertrauter Vertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Zuvor hatte Israel mitgeteilt, der Grenzübergang Rafah bleibe vorerst geschlossen und die Hilfslieferungen in den Gazastreifen würden reduziert. Damit sollte der Druck auf die Hamas erhöht werden, die Leichen der Geiseln herauszugeben.

Hamas ringt mit mächtigen Gaza-Clans

Nach dem Ende der Kämpfe im Gazastreifen bleibt die Lage instabil. Während Helfer vor einer humanitären Katastrophe warnen, sichert die Hamas ihre Machtbasis. Lesen Sie hier mehr dazu.

Witkoff und Kushner trafen wohl Hamas-Vertreter al-Haja

Die geltende Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas wurde einem Medienbericht zufolge durch ein außergewöhnliches Treffen mit Spitzenvertretern der USA möglich. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, trafen dafür den höchsten Vertreter der Hamas im Ausland, Chalil al-Haja. Das berichtete die US-Nachrichtenseite "Axios" unter Berufung auf mit dem Treffen vertraute Personen.

Die Hamas hatte in den Gesprächen demnach vor allem Sorge, dass Israel den Krieg gegen sie nach Freilassung der letzten Geiseln aus dem Gazastreifen fortsetzen wird. Ziel des ungewöhnlichen Treffens im ägyptischen Scharm El-Scheich vergangene Woche sei gewesen, der Hamas diese Sorge zu nehmen, berichtete "Axios".

Spaniens Regierungschef zu Israel: Frieden heißt nicht Straflosigkeit

Spanien hält trotz der weitgehend haltenden Waffenruhe im Gazastreifen am Genozid-Vorwurf gegen Israel und dem Waffenembargo fest. "Frieden kann nicht Vergessen oder Straflosigkeit bedeuten", sagte Regierungschef Pedro Sánchez in einem Interview des Senders Cadena Ser. "Die Hauptverantwortlichen für den Völkermord in Gaza werden sich vor Gericht verantworten müssen."