Nahost: Hamas übergibt Leiche von deutsch-israelischer Geisel

Newsblog zur Lage in Nahost
Deutscher unter den übergebenen Leichen der Hamas

Von J. Seiferth, A. Janzen, T. Schibilla, J. Hartung, S. Cleven, N. Breuer, C. Cöln, F. Michalski
Aktualisiert am 15.10.2025 - 11:28 UhrLesedauer: 47 Min.
ISRAEL-PALESTINIANS/GERMANY FAMILIESVergrößern des Bildes
Alon Nimrodi im Gespräch mit Frank-Walter Steinmeier (Archivbild): Die Leiche seines Sohnes wurde nun übergeben. (Quelle: Liesa Johannssen/reuters)
Die Hamas hat weitere tote Geiseln übergeben, darunter die eines Deutschen. Donald Trump droht der Terrorgruppe. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Inhaltsverzeichnis

Mittwoch, 15. Oktober

Israel: Ein von Hamas übergebener Leichnam ist keine Geisel

Einer der vier von der Hamas am Dienstag übergebenen Leichname gehört nach Angaben des israelischen Militärs zu keiner der Geiseln. Demnach soll es sich um einen Palästinenser handeln. Die radikalislamische Gruppe sei verpflichtet, alle Anstrengungen zu unternehmen, um die Leichen der übrigen Geiseln zurückzugeben, teilt das Militär weiter mit.

Palästinenserbehörde will Grenzübergang Rafah betreiben

Die Palästinensische Autonomiebehörde ist nach eigenen Angaben in der Lage, die Zuständigkeit für den Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen zu übernehmen. Dieser ist für Hilfslieferungen wichtig."Wir sind jetzt wieder bereit, uns zu engagieren, und haben alle Parteien darüber informiert, dass wir bereit sind, den Grenzübergang Rafah zu betreiben", sagte Mohammad Schtajjeh, Sondergesandter von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas.

Palästinenserpräsident verurteilt Hinrichtungen durch Hamas

Die palästinensische Autonomiebehörde hat die Exekutionen von Menschen im Gazastreifen durch die islamistische Terrororganisation Hamas scharf verurteilt. Dutzende Zivilisten seien dabei ohne Gerichtsverfahren getötet worden, hieß es nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa aus dem Amt des Präsidenten Mahmud Abbas, dessen Behörde das von Israel besetzte Westjordanland verwaltet.

Mahmud Abbas (Archivbild)Vergrößern des Bildes
Die Palästinensische Autonomiebehörde unter Mahmud Abbas verwaltet Teile des Westjordanlandes. (Archivbild) (Quelle: Wolfgang Kumm/dpa/dpa-bilder)

Es handele sich um "abscheuliche Verbrechen", die unter keinen Umständen zu rechtfertigen seien. Sie stellten eine eklatante Verletzung der Menschenrechte und des Rechtsstaats dar und zeigten den Willen der Hamas, ihre Herrschaft mit Gewalt und Einschüchterung durchzusetzen. Der Präsident forderte ein sofortiges Ende der Tötungen, den Schutz unbewaffneter Bürger und die strafrechtliche Verfolgung der Verantwortlichen.

Auch Deutscher unter den übergebenen Geiseln der Hamas

Am Dienstag hat die Terrororganisation Hamas Israel weitere sterbliche Überreste getöteter Geiseln übergeben – darunter auch die Leiche des 20-jährigen Deutsch-Israelis Tamir Nimrodi. Seine Familie bestätigte die Übergabe am Mittwoch. Nimrodi war zum Zeitpunkt des Überfalls als Soldat an der Grenze zum Gazastreifen stationiert und wurde in den frühen Morgenstunden des 7. Oktobers aus seiner Kaserne verschleppt.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt hat die Hamas die Leichen von insgesamt acht Geiseln übergeben. Dabei hätte das Waffenruhe-Abkommen mit Israel eigentlich vorgesehen, dass die Islamisten bis Montagmittag alle 28 verbliebenen sterblichen Überreste aushändigen.

Medien: Grenzübergang Rafah wird geöffnet – 600 Lkw sollen Hilfe in Gazastreifen bringen

Israel will laut Medienberichten am Mittwoch den Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten wieder öffnen. 600 Lastwagen sollen im Laufe des Tages Hilfsgüter in das Palästinensergebiet bringen, wie der israelische öffentlich-rechtliche Sender Kan berichtete. Die Entscheidung zur Öffnung des Grenzübergangs sei nach der Übergabe der Leichen von vier weiteren Geiseln durch die Hamas am Dienstag getroffen worden.

Die in der Übereinkunft vereinbarten Hilfslieferungen in den Gazastreifen waren unmittelbar nach der Waffenruhe-Einigung angelaufen. Lastwagen mit Hilfsgütern kamen über den Grenzübergang Kerem Schalom in das Palästinensergebiet. Die UN und das Rote Kreuz forderten am Dienstag, dass alle Übergänge in den Gazastreifen für Hilfslieferungen geöffnet werden müssten.

Israel erhält sterbliche Überreste von vier weiteren Geiseln

Die islamistische Hamas hat weitere Leichen getöteter israelischer Geiseln übergeben. Das israelische Militär teilte am Dienstagabend mit, es habe vier Särge vom Roten Kreuz an einem Treffpunkt im Norden des Gazastreifens erhalten. Am Montag waren im Rahmen des von Trump vermittelten Abkommens die letzten 20 lebenden israelischen Geiseln gegen fast 2.000 palästinensische Häftlinge ausgetauscht worden.

Die Rückgabe von insgesamt 28 toten Geiseln ist jedoch einer der letzten strittigen Punkte. Bisher hat Israel erst die Särge von acht der Geiseln erhalten. Israelische Vertreter erklärten, sie hätten beschlossen, die Hilfe zu beschränken und die Pläne zur Öffnung des Grenzübergangs nach Ägypten zu verschieben, da die Hamas gegen das Abkommen verstoßen habe.

Die Hamas habe den Vermittlern aber mitgeteilt, dass sie Israel heute vier weitere tote Geiseln aushändigen werde, meldet die "Times of Israel" in der Nacht unter Berufung auf einen Diplomaten sowie eine zweite mit der Angelegenheit vertraute Quelle. Die Hamas erklärte, es gebe Schwierigkeiten, die sterblichen Überreste in den Trümmerbergen nach zwei Jahren Krieg zu lokalisieren. Israel hält das laut Medienberichten für eine Verzögerungstaktik.

Erste Einzelheiten über den Gesundheitszustand von Hamas-Geiseln

Einen Tag nach der Freilassung der letzten 20 überlebenden Hamas-Geiseln kommen erste Einzelheiten über ihren Gesundheitszustand ans Licht. Die deutsch-israelischen Zwillingsbrüder Ziv und Gali Berman wurden bei ihrer Entführung am 7. Oktober 2023 voneinander getrennt und in völliger Isolation gehalten, wie der Sender Channel 12 am Dienstag berichtete. Die beiden Brüder hätten zudem lange Hungerphasen erlitten.

Ehemalige Geisel Avinatan Or sieht seine Freundin Noa Argamani wieder. Auch sie war von der Hamas gekidnapped worden.Vergrößern des Bildes
Ehemalige Geisel Avinatan Or sieht seine Freundin Noa Argamani wieder. Auch sie war von der Hamas entführt worden. (Quelle: IMAGO/ISRAEL GPO/imago)
Nach ihrer Freilassung am Montag waren die 20 überlebenden Hamas-Geiseln in Krankenhäuser gebracht und mit ihren Familien vereint worden. Einige von ihnen werden im Beilinson-Krankenhaus in Petah Tikva behandelt. Dessen Chefin Noa Eliakim Raz zufolge wirkt sich der Aufenthalt unter der Erde, wie ihn die Geiseln erlebt hätten, auf "alle Körpersysteme" aus.

"Es gibt keinen festen Zeitplan – jeder Mensch erholt sich in seinem eigenen Tempo. Es ist wichtig, dass sie langsam genesen", sagte sie am Dienstag vor Journalisten. Sie fügte hinzu, dass viele Geiseln an Gewicht verloren hätten.

Dienstag, 14. Oktober

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters
  • Eigene Recherchen
