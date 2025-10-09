Newsblog zur Lage in Nahost Hamas übergibt weitere Leichen an Israel
Die Hamas übergibt weitere Geiseln. Einer der wichtigsten US-Generäle widerspricht Donald Trump. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Hamas übergit weitere Geiseln
- US-Militär fordert Hamas zu sofortigem Ende der Gewalt auf
- Israel: Ein von Hamas übergebener Leichnam ist keine Geisel
- Auch Deutscher unter den übergebenen Geiseln der Hamas
- Israel erhält sterbliche Überreste von vier weiteren Geiseln
- IKRK: Übergabe von Leichen in Gaza kann Wochen dauern
Mittwoch, 15. Oktober
Hamas übergit weitere Geiseln
Die islamistische Hamas hat die Leichen von zwei weiteren getöteten Geiseln übergeben. Die israelische Armee teilte mit, vier Särge seien Mitarbeitern des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) ausgehändigt worden und diese seien auf dem Weg zur Übergabe an das Militär. Laut der Waffenruhe-Vereinbarung muss die Hamas insgesamt 28 Leichen übergeben. 19 von ihnen verbleiben noch im Gazastreifen. Bei einer von 10 Leichen, die die Hamas bislang freigab, handelt es sich nach israelischen forensischen Erkenntnissen nicht um die sterblichen Überreste einer Geisel.
Die Übergabe der Toten könnte nun jedoch auf Hindernisse stoßen. Ihre Milizen hätten alle Leichen von Geiseln, zu denen sie Zugang hatten, ausgehändigt, hieß es in einer Erklärung der Hamas, die zeitgleich mit der Übergabe der letzten zwei Leichen an das Rote Kreuz veröffentlicht wurde. Nach Meinung der Terrororganisation habe sie damit ihre Verpflichtungen aus dem Waffenruhe-Abkommen erfüllt.
"Was die übrigen Leichen betrifft, so sind zu ihrer Bergung außerordentliche Bemühungen und spezielle Ausrüstungen nötig", hieß es in der Erklärung weiter. Viele Leichen von Geiseln könnten mutmaßlich unter den Ruinen ausgebombter Gebäude oder in Tunnelschächten verschüttet sein.
US-Militär fordert Hamas zu sofortigem Ende der Gewalt auf
Das US-Militär ruft die Hamas dazu auf, unverzüglich ihre Waffen niederzulegen. Zudem fordert der Chef des US-Zentralkommandos (Centcom), General Brad Cooper: "Wir fordern die Hamas nachdrücklich auf, die Gewalt und die Schüsse auf unschuldige palästinensische Zivilisten im Gazastreifen sofort einzustellen."
Nach Angaben eines Mitgliedes palästinensischer Sicherheitsdienste tötete die Hamas mehr als 30 Mitglieder eines Clans in Gaza-Stadt. Die USA wollen zur Unterstützung des Friedensprozesses bis zu 200 Soldaten nach Israel entsenden. Es wird jedoch nicht erwartet, dass sie im Gazastreifen eingesetzt werden.
Trump bezeichnet Hinrichtungen durch Hamas als "okay"
US-Präsident Donald Trump hat Berichte über Tötungen von Menschen im Gazastreifen durch die islamistische Terrororganisation Hamas mit Verständnis kommentiert. Die Hamas habe gegen "sehr, sehr schlimme Banden" durchgegriffen, sagte Trump am Dienstag.
"Das hat mich nicht groß gestört, um ehrlich zu sein. Das ist okay." Trump behauptete auch, dass Länder wie Venezuela Banden in die USA schicken würden. Lesen Sie hier mehr dazu.
Fünf Verletzte durch Schüsse in Israel
Bei einem gewaltsamen Zwischenfall in Israel sind mindestens fünf Menschen durch Schüsse schwer verletzt worden. Ein Sprecher des Rettungsdienstes Magen David Adom sagte der Nachrichtenseite "ynet", zwei schwebten in Lebensgefahr. Nach Medienberichten besteht der Verdacht, dass es sich um einen Anschlag handelt. Die Polizei teilte mit, der genaue Hintergrund werde noch geprüft. Ein Motorradfahrer habe demnach mutmaßlich auf ein Fahrzeug geschossen. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge in der Nähe der Stadt Modiin, die zwischen Tel Aviv und Jerusalem liegt.
Israel: Ein von Hamas übergebener Leichnam ist keine Geisel
Eine der von der Hamas übergebenen Leichen stammt nach Angaben der israelischen Armee nicht von einer Geisel. Eine genetische Untersuchung im forensischen Institut in Tel Aviv habe ergeben, dass es sich bei der vierten am Dienstagabend übermittelte Leiche um keine der weiterhin vermissten getöteten Geiseln handele.
In Medienberichten wird davon ausgegangen, dass es sich um die Leiche eines Palästinensers handeln könnte. "Die Hamas ist verpflichtet, alle notwendigen Anstrengungen zu machen, um die verstorbenen Geiseln zurückzuführen", hieß es in der Mitteilung. Damit verbleiben noch 21 getötete Geiseln im Gazastreifen.
Palästinenserbehörde will Grenzübergang Rafah betreiben
Die Palästinensische Autonomiebehörde ist nach eigenen Angaben in der Lage, die Zuständigkeit für den Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen zu übernehmen. Dieser ist für Hilfslieferungen wichtig."Wir sind jetzt wieder bereit, uns zu engagieren, und haben alle Parteien darüber informiert, dass wir bereit sind, den Grenzübergang Rafah zu betreiben", sagte Mohammad Schtajjeh, Sondergesandter von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas.
Palästinenserpräsident verurteilt Hinrichtungen durch Hamas
Die palästinensische Autonomiebehörde hat die Exekutionen von Menschen im Gazastreifen durch die islamistische Terrororganisation Hamas scharf verurteilt. Dutzende Zivilisten seien dabei ohne Gerichtsverfahren getötet worden, hieß es nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa aus dem Amt des Präsidenten Mahmud Abbas, dessen Behörde das von Israel besetzte Westjordanland verwaltet.
Es handele sich um "abscheuliche Verbrechen", die unter keinen Umständen zu rechtfertigen seien. Sie stellten eine eklatante Verletzung der Menschenrechte und des Rechtsstaats dar und zeigten den Willen der Hamas, ihre Herrschaft mit Gewalt und Einschüchterung durchzusetzen. Der Präsident forderte ein sofortiges Ende der Tötungen, den Schutz unbewaffneter Bürger und die strafrechtliche Verfolgung der Verantwortlichen.
Auch Deutscher unter den übergebenen Geiseln der Hamas
Am Dienstag hat die Terrororganisation Hamas Israel weitere sterbliche Überreste getöteter Geiseln übergeben – darunter auch die Leiche des 20-jährigen Deutsch-Israelis Tamir Nimrodi. Seine Familie bestätigte die Übergabe am Mittwoch. Nimrodi war zum Zeitpunkt des Überfalls als Soldat an der Grenze zum Gazastreifen stationiert und wurde in den frühen Morgenstunden des 7. Oktobers aus seiner Kaserne verschleppt.
Bis zum jetzigen Zeitpunkt hat die Hamas die Leichen von insgesamt acht Geiseln übergeben. Dabei hätte das Waffenruhe-Abkommen mit Israel eigentlich vorgesehen, dass die Islamisten bis Montagmittag alle 28 verbliebenen sterblichen Überreste aushändigen.
Medien: Grenzübergang Rafah wird geöffnet – 600 Lkw sollen Hilfe in Gazastreifen bringen
Israel will laut Medienberichten am Mittwoch den Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten wieder öffnen. 600 Lastwagen sollen im Laufe des Tages Hilfsgüter in das Palästinensergebiet bringen, wie der israelische öffentlich-rechtliche Sender Kan berichtete. Die Entscheidung zur Öffnung des Grenzübergangs sei nach der Übergabe der Leichen von vier weiteren Geiseln durch die Hamas am Dienstag getroffen worden.
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters
- Eigene Recherchen