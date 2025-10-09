Newsblog zur Lage in Nahost Hamas übergibt weitere Geiselleichen an Israel
Die Hamas hat weitere Geiselleichen übergeben. Donald Trump droht der Terrorgruppe. Alle Entwicklungen im Newsblog.
- Medien: Grenzübergang Rafah wird geöffnet – 600 Lkw sollen Hilfe in Gazastreifen bringen
- Israel erhält sterbliche Überreste von vier weiteren Geiseln
- Erste Einzelheiten über den Gesundheitszustand von Hamas-Geiseln
- Trump droht Hamas bei Weigerung mit gewaltsamer Entwaffnung
- IKRK: Übergabe von Leichen in Gaza kann Wochen dauern
Mittwoch, 15. Oktober
Medien: Grenzübergang Rafah wird geöffnet – 600 Lkw sollen Hilfe in Gazastreifen bringen
Israel will laut Medienberichten am Mittwoch den Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten wieder öffnen. 600 Lastwagen sollen im Laufe des Tages Hilfsgüter in das Palästinensergebiet bringen, wie der israelische öffentlich-rechtliche Sender Kan berichtete. Die Entscheidung zur Öffnung des Grenzübergangs sei nach der Übergabe der Leichen von vier weiteren Geiseln durch die Hamas am Dienstag getroffen worden.
Die in der Übereinkunft vereinbarten Hilfslieferungen in den Gazastreifen waren unmittelbar nach der Waffenruhe-Einigung angelaufen. Lastwagen mit Hilfsgütern kamen über den Grenzübergang Kerem Schalom in das Palästinensergebiet. Die UNO und Rotes Kreuz forderten am Dienstag, dass alle Übergänge in den Gazastreifen für Hilfslieferungen geöffnet werden müssten.
Israel erhält sterbliche Überreste von vier weiteren Geiseln
Die islamistische Hamas hat weitere Leichen getöteter israelischer Geiseln übergeben. Das israelische Militär teilte am Dienstagabend mit, es habe vier Särge vom Roten Kreuz an einem Treffpunkt im Norden des Gazastreifens erhalten. Am Montag waren im Rahmen des von Trump vermittelten Abkommens die letzten 20 lebenden israelischen Geiseln gegen fast 2.000 palästinensische Häftlinge ausgetauscht worden.
Die Rückgabe von insgesamt 28 toten Geiseln ist jedoch einer der letzten strittigen Punkte. Bisher hat Israel erst die Särge von acht der Geiseln erhalten. Israelische Vertreter erklärten, sie hätten beschlossen, die Hilfe zu beschränken und die Pläne zur Öffnung des Grenzübergangs nach Ägypten zu verschieben, da die Hamas gegen das Abkommen verstoßen habe.
Die Hamas habe den Vermittlern aber mitgeteilt, dass sie Israel heute vier weitere tote Geiseln aushändigen werde, meldet die "Times of Israel" in der Nacht unter Berufung auf einen Diplomaten sowie eine zweite mit der Angelegenheit vertraute Quelle. Die Hamas erklärte, es gebe Schwierigkeiten, die sterblichen Überreste in den Trümmerbergen nach zwei Jahren Krieg zu lokalisieren. Israel hält das laut Medienberichten für eine Verzögerungstaktik.
Erste Einzelheiten über den Gesundheitszustand von Hamas-Geiseln
Einen Tag nach der Freilassung der letzten 20 überlebenden Hamas-Geiseln kommen erste Einzelheiten über ihren Gesundheitszustand ans Licht. Die deutsch-israelischen Zwillingsbrüder Ziv und Gali Berman wurden bei ihrer Entführung am 7. Oktober 2023 voneinander getrennt und in völliger Isolation gehalten, wie der Sender Channel 12 am Dienstag berichtete. Die beiden Brüder hätten zudem lange Hungerphasen erlitten.
Nach ihrer Freilassung am Montag waren die 20 überlebenden Hamas-Geiseln in Krankenhäuser gebracht und mit ihren Familien vereint worden. Einige von ihnen werden im Beilinson-Krankenhaus in Petah Tikva behandelt. Dessen Chefin Noa Eliakim Raz zufolge wirkt sich der Aufenthalt unter der Erde, wie ihn die Geiseln erlebt hätten, auf "alle Körpersysteme" aus.
"Es gibt keinen festen Zeitplan – jeder Mensch erholt sich in seinem eigenen Tempo. Es ist wichtig, dass sie langsam genesen", sagte sie am Dienstag vor Journalisten. Sie fügte hinzu, dass viele Geiseln an Gewicht verloren hätten.
Dienstag, 14. Oktober
Trump droht Hamas bei Weigerung mit gewaltsamer Entwaffnung
US-Präsident Donald Trump hat der Hamas mit einer gewaltsamen Entwaffnung gedroht, falls die Islamisten das im Waffenruhe-Abkommen vereinbarte Niederlegen ihrer Waffen verweigern. "Wenn sie die Waffen nicht niederlegen, werden wir sie entwaffnen", sagte Trump am Dienstag vor Journalisten im Weißen Haus. "Und es wird rasch und vielleicht gewaltsam geschehen", fügte er hinzu.
Trump führte nicht weiter aus, ob US-Streitkräfte an der von ihm angesprochenen möglichen Entwaffnung der Hamas beteiligt wären. Die islamistische Palästinenserorganisation hat sich bislang gegen eine Entwaffnung ausgesprochen, obwohl diese ein zentraler Bestandteil der zweiten Phase von Trumps 20-Punkte-Plan für eine Waffenruhe und eine neue Friedensordnung ist.
Zu den bei den Verhandlungen zur Waffenruhe mit der Hamas getroffenen Abmachungen sagte Trump: "Ich habe mit der Hamas gesprochen und gesagt: 'Ihr werdet die Waffen niederlegen.' Und sie sagten: 'Ja, Sir, wir werden die Waffen niederlegen'."
Hamas kündigt Übergabe weiterer Leichen israelischer Geiseln an
Die Hamas will am Abend die Leichen von vier israelischen Geiseln an Israel übergeben. Die Übergabe solle um 22 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ) beginnen, sagt ein mit dem Vorgang vertrauter Vertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Zuvor hatte Israel mitgeteilt, der Grenzübergang Rafah bleibe vorerst geschlossen und die Hilfslieferungen in den Gazastreifen würden reduziert. Damit sollte der Druck auf die Hamas erhöht werden, die Leichen der Geiseln herauszugeben.
Hamas ringt mit mächtigen Gaza-Clans
Nach dem Ende der Kämpfe im Gazastreifen bleibt die Lage instabil. Während Helfer vor einer humanitären Katastrophe warnen, sichert die Hamas ihre Machtbasis. Lesen Sie hier mehr dazu.
Witkoff und Kushner trafen wohl Hamas-Vertreter al-Haja
Die geltende Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas wurde einem Medienbericht zufolge durch ein außergewöhnliches Treffen mit Spitzenvertretern der USA möglich. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, trafen dafür den höchsten Vertreter der Hamas im Ausland, Chalil al-Haja. Das berichtete die US-Nachrichtenseite "Axios" unter Berufung auf mit dem Treffen vertraute Personen.
