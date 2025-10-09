Newsblog zur Lage in Nahost Zwei weitere Geisel-Leichen identifiziert

Israel teilt neue forensische Erkenntnisse zu den Leichen. Der israelische Verteidigungsminister Katz droht der Hamas. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag, 16. Oktober

Israel: Vorbereitungen für Öffnung von Grenzübergang Rafah laufen

Israel bereitet nach eigenen Angaben zusammen mit Ägypten die Öffnung des Grenzübergangs Rafah zum Gazastreifen für den Personenverkehr vor. Ein Datum werde zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben, teilt die zuständige israelische Militärbehörde Cogat mit. Humanitäre Hilfe werde nicht über den Grenzübergang Rafah abgewickelt. Die Versorgung des Gebiets mit Hilfsgütern laufe weiterhin über andere Übergänge wie Kerem Schalom. Zwei Insider hatten der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch gesagt, der Übergang werde voraussichtlich am Donnerstag geöffnet.

Israel gibt Identität von zwei weiteren Geisel-Leichen bekannt

Die Identität von zwei Leichen, die die Hamas am Mittwochabend an Israel übergeben hatte, steht fest: Wie israelische Medien unter Berufung auf Regierungsangaben berichten, handelt es sich um Inbar Hayman und Muhammad al-Atarash.

Hayman war die letzte weibliche Hamas-Geisel. "Ich will ein Grab, an dem ich um Inbar weinen und sie für immer lieben kann", hatte Ifat Hayman, die Mutter der Toten, zuvor gesagt. Al-Atarash gehörte den israelischen Streitkräften an. Medienberichten zufolge wurde er bereits am 7. Oktober 2023 getötet – anschließend habe die Hamas seine Leiche in den Gazastreifen verschleppt.

Trump: Kein US-Militär bei Hamas-Entwaffnung benötigt

US-Präsident Donald Trump schließt einen Einsatz des US-Militärs zur Entwaffnung der radikal-islamischen Hamas aus. US-Soldaten würden dazu nicht benötigt, sagt Trump vor Journalisten in Washington. Die USA würden Israel jedoch bei dem Vorhaben unterstützen. Die USA verlangten, dass die Hamas im Rahmen des in der vergangenen Woche erzielten Gaza-Abkommens ihre Waffen niederlege.

Stabilisierungstruppe für Gazastreifen in Vorbereitung