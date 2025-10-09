Newsblog zur Lage in Nahost Zwei weitere Geisel-Leichen identifiziert
Israel teilt neue forensische Erkenntnisse zu den Leichen. Der israelische Verteidigungsminister Katz droht der Hamas. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Donnerstag, 16. Oktober
Israel: Vorbereitungen für Öffnung von Grenzübergang Rafah laufen
Israel bereitet nach eigenen Angaben zusammen mit Ägypten die Öffnung des Grenzübergangs Rafah zum Gazastreifen für den Personenverkehr vor. Ein Datum werde zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben, teilt die zuständige israelische Militärbehörde Cogat mit. Humanitäre Hilfe werde nicht über den Grenzübergang Rafah abgewickelt. Die Versorgung des Gebiets mit Hilfsgütern laufe weiterhin über andere Übergänge wie Kerem Schalom. Zwei Insider hatten der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch gesagt, der Übergang werde voraussichtlich am Donnerstag geöffnet.
Israel gibt Identität von zwei weiteren Geisel-Leichen bekannt
Die Identität von zwei Leichen, die die Hamas am Mittwochabend an Israel übergeben hatte, steht fest: Wie israelische Medien unter Berufung auf Regierungsangaben berichten, handelt es sich um Inbar Hayman und Muhammad al-Atarash.
Hayman war die letzte weibliche Hamas-Geisel. "Ich will ein Grab, an dem ich um Inbar weinen und sie für immer lieben kann", hatte Ifat Hayman, die Mutter der Toten, zuvor gesagt. Al-Atarash gehörte den israelischen Streitkräften an. Medienberichten zufolge wurde er bereits am 7. Oktober 2023 getötet – anschließend habe die Hamas seine Leiche in den Gazastreifen verschleppt.
Trump: Kein US-Militär bei Hamas-Entwaffnung benötigt
US-Präsident Donald Trump schließt einen Einsatz des US-Militärs zur Entwaffnung der radikal-islamischen Hamas aus. US-Soldaten würden dazu nicht benötigt, sagt Trump vor Journalisten in Washington. Die USA würden Israel jedoch bei dem Vorhaben unterstützen. Die USA verlangten, dass die Hamas im Rahmen des in der vergangenen Woche erzielten Gaza-Abkommens ihre Waffen niederlege.
Stabilisierungstruppe für Gazastreifen in Vorbereitung
Die USA arbeiten an der Zusammenstellung einer internationalen Truppe zur Stabilisierung des Gazastreifens. Dies sagt ein mit der Angelegenheit vertrauter hochrangiger US-Regierungsberater. Der Aufbau der internationalen Stabilisierungstruppe habe bereits begonnen. Die USA seien dazu in Gesprächen mit mehreren Ländern. Nach Angaben eines weiteren Regierungsberaters gehören dazu Indonesien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Katar und Aserbaidschan.
Kiesewetter: Entwaffnung der Hamas ist essenziell
Nach Meinung des CDU-Sicherheitspolitikers Roderich Kiesewetter sind die Übergabe aller Geiseln und eine Entwaffnung der islamistischen Hamas essenziell für eine vollständige Umsetzung des Gaza-Friedensplans von US-Präsident Donald Trump. "Die Hamas hat weiterhin nicht alle ermordeten Geiseln freigegeben und solange das nicht der Fall ist, können die weiteren Schritte in Trumps Friedensplan nicht vollzogen werden", sagte Kieswetter in einem Interview der "Jüdischen Allgemeinen". Insbesondere die Entwaffnung der Hamas werde sich hier als "absolut notwendig, aber schwierig, erweisen", so der CDU-Politiker.
Mittwoch, 15. Oktober
Israel: Können Kämpfe jederzeit wieder aufnehmen
Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hat der Hamas nach der Übergabe von bislang lediglich sieben Geisel-Leichen mit der Wiederaufnahme der Kämpfe im Gazastreifen gedroht. "Wenn die Hamas sich weigert, das Abkommen einzuhalten, wird Israel in Abstimmung mit den Vereinigten Staaten die Kämpfe wieder aufnehmen", erklärte Katz am Mittwochabend laut einer Mitteilung seines Büros. Er beauftragte das Militär mit der Ausarbeitung eines umfassenden Plans zur Bekämpfung der Terrororganisation, falls der Krieg wieder aufgenommen werde, teilt das Verteidigungsministerium mit.
Trump droht Hamas
US-Präsident Donald Trump droht, er könne Israel das Weiterführen der Kämpfe im Gazastreifen jederzeit wieder erlauben. Das werde geschehen "sobald ich das Wort sage", zitiert der Sender CNN Trump. Auch Israel droht der Hamas bei Verstoß gegen Abkommen mit Wiederaufnahme der Kämpfe.
Hamas übergibt weitere Geiseln
Die islamistische Hamas hat die Leichen von zwei weiteren getöteten Geiseln übergeben. Die israelische Armee teilte mit, vier Särge seien Mitarbeitern des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) ausgehändigt worden und diese seien auf dem Weg zur Übergabe an das Militär. Laut der Waffenruhe-Vereinbarung muss die Hamas insgesamt 28 Leichen übergeben. 19 von ihnen verbleiben noch im Gazastreifen. Bei einer von 10 Leichen, die die Hamas bislang freigab, handelt es sich nach israelischen forensischen Erkenntnissen nicht um die sterblichen Überreste einer Geisel.
Die Übergabe der Toten könnte nun jedoch auf Hindernisse stoßen. Ihre Milizen hätten alle Leichen von Geiseln, zu denen sie Zugang hatten, ausgehändigt, hieß es in einer Erklärung der Hamas, die zeitgleich mit der Übergabe der letzten zwei Leichen an das Rote Kreuz veröffentlicht wurde. Nach Meinung der Terrororganisation habe sie damit ihre Verpflichtungen aus dem Waffenruhe-Abkommen erfüllt.
"Was die übrigen Leichen betrifft, so sind zu ihrer Bergung außerordentliche Bemühungen und spezielle Ausrüstungen nötig", hieß es in der Erklärung weiter. Viele Leichen von Geiseln könnten mutmaßlich unter den Ruinen ausgebombter Gebäude oder in Tunnelschächten verschüttet sein.
US-Militär fordert Hamas zu sofortigem Ende der Gewalt auf
Das US-Militär ruft die Hamas dazu auf, unverzüglich ihre Waffen niederzulegen. Zudem fordert der Chef des US-Zentralkommandos (Centcom), General Brad Cooper: "Wir fordern die Hamas nachdrücklich auf, die Gewalt und die Schüsse auf unschuldige palästinensische Zivilisten im Gazastreifen sofort einzustellen."
Nach Angaben eines Mitgliedes palästinensischer Sicherheitsdienste tötete die Hamas mehr als 30 Mitglieder eines Clans in Gaza-Stadt. Die USA wollen zur Unterstützung des Friedensprozesses bis zu 200 Soldaten nach Israel entsenden. Es wird jedoch nicht erwartet, dass sie im Gazastreifen eingesetzt werden.
Trump bezeichnet Hinrichtungen durch Hamas als "okay"
US-Präsident Donald Trump hat Berichte über Tötungen von Menschen im Gazastreifen durch die islamistische Terrororganisation Hamas mit Verständnis kommentiert. Die Hamas habe gegen "sehr, sehr schlimme Banden" durchgegriffen, sagte Trump am Dienstag.
"Das hat mich nicht groß gestört, um ehrlich zu sein. Das ist okay." Trump behauptete auch, dass Länder wie Venezuela Banden in die USA schicken würden. Lesen Sie hier mehr dazu.
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters
- Eigene Recherchen