Newsblog zur Lage in Nahost Bundeswehr schickt Soldaten nach Israel
Die Bundeswehr will den Friedensprozess in Nahost unterstützen. Die Unicef schlägt Alarm wegen der Kinder im Gazastreifen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Embed
Freitag, 17. Oktober
Bundeswehr schickt Soldaten nach Israel
Zur Unterstützung des Friedensprozesses im Gazastreifen will die Bundesregierung drei unbewaffnete Bundeswehrsoldaten nach Israel schicken. Die Soldaten würden in der kommenden Woche an das US-geführte Civil Military Coordination Centre (CMCC) im Süden Israels entsandt, teilte das Bundesverteidigungsministerium am Freitagabend mit. Sie seien bei ihrem Einsatz "uniformiert, aber unbewaffnet".
Zu den Aufgaben des CMCC zähle die Überwachung der Waffenruhe zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas sowie "die Beseitigung von Kriegslasten und die Koordinierung von humanitären Hilfeleistungen", hieß es in der Mitteilung des Verteidigungsministeriums.
"Darüber hinaus soll die Integration, Ausbildung und logistische Unterstützung der International Stabilisation Force koordiniert werden", hieß es weiter. Das CMCC habe seine Arbeit bereits aufgenommen. Laut dem Verteidigungsministerium arbeiten dort bislang 2.000 Soldatinnen und Soldaten.
"Staatsräson": Merz hadert mit Begriff
Altkanzlerin Merkel prägte den Satz, die Sicherheit Israels sei Teil der deutschen Staatsräson. Ihr Nachfolger sagt, er habe sich immer schwergetan mit dem Begriff. Mehr dazu lesen Sie hier.
Unicef schlägt Alarm wegen Zuständen in Gaza
Die Kinderhilfsorganisation Unicef warnt nach Eintreten der Waffenruhe vor großen humanitären Herausforderungen im Gazastreifen. Sprecher James Elder sagte t-online: "Wir können gar nicht genug betonen, wie groß der Schaden ist." Das Immunsystem der Kinder sei wegen Mangelernährung, fehlenden Unterkünften, mangelnder Gesundheitsversorgung und unsauberem Wasser so geschwächt "wie nie zuvor".
Es herrsche noch immer Hungersnot, ein Großteil der Häuser sei beschädigt und "das Gesundheitswesen ist am Boden zerstört", betont Elder, der sich bis vor kurzem in Gaza-Stadt befand. Nun bräuchten die Kinder Ruhe, Ernährung, ein Zuhause und sauberes Wasser. "Sie brauchen einfach alles."
Man müsse sich bewusst machen, was die Kinder erlebt haben: "Sie haben gesehen, wie ihre Angehörigen getötet wurden, und haben ein Ausmaß an Trauma erlebt, das wir bei Kindern bisher noch nicht gesehen haben." Das hätte ihnen niemals genommen werden dürfen.
Die Wut auf Netanjahu ist groß
Die Freilassung der letzten lebenden Geiseln ließ Israel aufatmen. Doch der Groll auf Benjamin Netanjahu bleibt. Deshalb dankt dem Premierminister keiner der Angehörigen. Lesen Sie hier mehr dazu.
Wadephul fordert von Ankara Druck auf Hamas
Außenminister Johann Wadephul fordert von der Türkei angesichts des wackeligen Waffenstillstands im Gazastreifen Druck auf die islamistische Hamas. "Als eine der Unterstützerinnen des Friedensplans – und als ein Staat, von dem wir erwarten, weiterhin Druck auf Hamas auszuüben – kommt der Türkei eine verantwortungsvolle Rolle zu", erklärte der CDU-Politiker vor Abflug zum Antrittsbesuch in der Türkei. Lesen Sie hier mehr dazu.
Arbeiten an Friedenstruppe gehen voran
Frankreich und Großbritannien arbeiten in Abstimmung mit den Vereinigten Staaten an einer Resolution des UN-Sicherheitsrats, die die Grundlage für eine künftige internationale Truppe im Gazastreifen bilden soll, teilte die französische Regierung am Donnerstag mit. Da der von den USA vermittelte Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas weiterhin hält, haben die Planungen für eine internationale Truppe zur Stabilisierung der Sicherheitslage in dem palästinensischen Gebiet begonnen, sagten zwei hochrangige US-Berater am Mittwoch.
Der Sprecher des französischen Außenministeriums, Pascal Confavreux, erklärte gegenüber Reportern in Paris, dass eine solche Truppe ein Mandat der Vereinten Nationen benötige, um eine solide Grundlage im Völkerrecht zu schaffen und den Prozess der Einholung potenzieller Beiträge von Ländern zu erleichtern. Indonesien soll laut der "Jerusalem Post" ein Kontingent von 20.000 Soldaten angeboten haben.
Hamas: Rückführung von Geisel-Leichen wird dauern
Die Rückführung weiterer Leichen von Geiseln der islamistischen Hamas im Gazastreifen wird nach Aussagen der Terrororganisation Zeit brauchen. Einige dieser Leichen befänden sich in von Israels Armee zerstörten Tunneln, andere unter den Trümmern zerbombter Gebäude, erklärte die Hamas in der Nacht in einer Mitteilung. Um die Leichen weiterer Geiseln zu bergen, seien schwere Maschinen und Geräte zum Abtragen der Trümmer erforderlich, die derzeit nicht herbeigeschafft werden könnten, weil Israel ihre Einfuhr verweigere, heißt es in der Mitteilung der Hamas weiter.
Laut der Vereinbarung über die seit einer Woche geltende Waffenruhe muss die Hamas insgesamt 28 Geisel-Leichen an Israel übergeben. Bisher übergab sie die Überreste von neun Geiseln. Die Terrororganisation fügte in der Mitteilung hinzu, dass sie sich weiter an die Vereinbarung halten werde. Sie machte zugleich Israel für die Verzögerung der Geisel-Rückführungen verantwortlich.
Donnerstag, 16. Oktober
Autonomiebehörde stellt Wiederaufbauplan für Gaza vor
Die Palästinensische Autonomiebehörde will sich am Wiederaufbau in Gaza beteiligen. Das hat Israels Regierungschef bislang stets abgelehnt. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters
- Eigene Recherchen