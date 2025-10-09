Die Wut auf Netanjahu ist groß

Die Freilassung der letzten lebenden Geiseln ließ Israel aufatmen. Doch der Groll auf Benjamin Netanjahu bleibt. Deshalb dankt dem Premierminister keiner der Angehörigen. Lesen Sie hier mehr dazu.

Wadephul fordert von Ankara Druck auf Hamas

Außenminister Johann Wadephul fordert von der Türkei angesichts des wackeligen Waffenstillstands im Gazastreifen Druck auf die islamistische Hamas. "Als eine der Unterstützerinnen des Friedensplans – und als ein Staat, von dem wir erwarten, weiterhin Druck auf Hamas auszuüben – kommt der Türkei eine verantwortungsvolle Rolle zu", erklärte der CDU-Politiker vor Abflug zum Antrittsbesuch in der Türkei. Lesen Sie hier mehr dazu.

Arbeiten an Friedenstruppe gehen voran

Frankreich und Großbritannien arbeiten in Abstimmung mit den Vereinigten Staaten an einer Resolution des UN-Sicherheitsrats, die die Grundlage für eine künftige internationale Truppe im Gazastreifen bilden soll, teilte die französische Regierung am Donnerstag mit. Da der von den USA vermittelte Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas weiterhin hält, haben die Planungen für eine internationale Truppe zur Stabilisierung der Sicherheitslage in dem palästinensischen Gebiet begonnen, sagten zwei hochrangige US-Berater am Mittwoch.

Der Sprecher des französischen Außenministeriums, Pascal Confavreux, erklärte gegenüber Reportern in Paris, dass eine solche Truppe ein Mandat der Vereinten Nationen benötige, um eine solide Grundlage im Völkerrecht zu schaffen und den Prozess der Einholung potenzieller Beiträge von Ländern zu erleichtern. Indonesien soll laut der "Jerusalem Post" ein Kontingent von 20.000 Soldaten angeboten haben.

Hamas: Rückführung von Geisel-Leichen wird dauern

Die Rückführung weiterer Leichen von Geiseln der islamistischen Hamas im Gazastreifen wird nach Aussagen der Terrororganisation Zeit brauchen. Einige dieser Leichen befänden sich in von Israels Armee zerstörten Tunneln, andere unter den Trümmern zerbombter Gebäude, erklärte die Hamas in der Nacht in einer Mitteilung. Um die Leichen weiterer Geiseln zu bergen, seien schwere Maschinen und Geräte zum Abtragen der Trümmer erforderlich, die derzeit nicht herbeigeschafft werden könnten, weil Israel ihre Einfuhr verweigere, heißt es in der Mitteilung der Hamas weiter.

Laut der Vereinbarung über die seit einer Woche geltende Waffenruhe muss die Hamas insgesamt 28 Geisel-Leichen an Israel übergeben. Bisher übergab sie die Überreste von neun Geiseln. Die Terrororganisation fügte in der Mitteilung hinzu, dass sie sich weiter an die Vereinbarung halten werde. Sie machte zugleich Israel für die Verzögerung der Geisel-Rückführungen verantwortlich.