Hamas nennt Zeitpunkt für die Freilassung der Geiseln

Newsblog zum Krieg in Nahost

Demonstranten feiern in Tel Aviv den Waffenruhe-Deal mit Plakaten, die die Geiseln zeigen: Am Montagmorgen will die Hamas die Geiseln freilassen. (Quelle: IMAGO/Mostafa Alkharouf/imago)

Die Hamas informiert über die Freilassung der lebenden Geiseln. Ivanka Trump spricht in Tel Aviv zu Geiselfamilien. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Sonntag, 12. Oktober

Hamas nennt Zeitpunkt für Freilassung der Geiseln

Die Freilassung der noch im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln soll nach Angaben eines hochrangigen Hamas-Vertreters am Montagmorgen beginnen. "Gemäß der unterzeichneten Vereinbarung soll der Gefangenenaustausch am Montagmorgen beginnen – und es gibt keine neuen Entwicklungen in dieser Angelegenheit", sagte Osama Hamdan am Samstag der Nachrichtenagentur AFP.

Die genaue Logistik der Übergabe sei aber noch nicht klar. Zunächst hieß es, die Terrororganisation und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) würden ab Sonntag damit beginnen, die noch lebenden Geiseln – nach israelischen Angaben sind es 20 – bis zum frühen Montagmorgen an vereinbarten Punkten zusammenzubringen, bevor sie durch das Rote Kreuz freigelassen werden. Außerdem sollen die sterblichen Überreste 27 weiterer Geiseln aus Israel und eines schon 2014 getöteten israelischen Soldaten übergeben werden.

Nach der Freilassung der Geiseln soll Israel gemäß den ausgehandelten Bedingungen knapp 2.000 palästinensische Häftlinge aus seinen Gefängnissen freilassen. Über die genaue Liste der davon profitierenden palästinensischen Häftlinge werde derzeit noch verhandelt, sagte Hamdan.

Drei katarische Diplomaten sterben bei Autounfall nahe Verhandlungsort

Bei einem Autounfall in der Nähe der ägyptischen Stadt Scharm el-Scheich sind am Sonntag drei Diplomaten aus Katar ums Leben gekommen. Zwei weitere katarische Diplomaten seien verletzt worden, teilte die Botschaft des Golfstaates in Kairo mit. Die staatliche ägyptische Nachrichtenagentur Al-Kahera News berichtete, dass sich fünf Katarer und ein ägyptischer Fahrer in dem Fahrzeug befanden, als dieses aufgrund eines Kontrollverlust über das Lenkrad verunglückte.

In den vergangenen Tagen waren Diplomaten und offizielle Delegationen in den ägyptischen Badeort am Roten Meer gereist, um dort Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung der dort festgehaltenen israelischen Geiseln zu führen. Ab Montag findet in Scharm el-Scheich ein Friedensgipfel unter der Leitung von US-Präsident Donald Trump und seinem ägyptischen Amtskollegen Abdel Fattah al-Sisi statt. Daran sollen mehr als 20 Staaten teilnehmen. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premier Keir Starmer haben ihre Teilnahme angekündigt.

Die katarische Botschaft in Kairo drückte ihre "tiefe Trauer und Betroffenheit" angesichts des Todes der drei Diplomaten aus. "Die Verstorbenen und Verletzten werden heute mit einem katarischen Flugzeug nach Doha gebracht", hieß es in einer Erklärung. Die Verletzten würden derzeit im internationalen Krankenhaus in Scharm el-Scheich medizinisch versorgt.

Trump trifft sich mit Familien der Geiseln