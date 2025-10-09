Machtkampf in Gaza: Hamas tötet 32 Menschen

Jordanien: Naher Osten ohne Palästinenserstaat zum Untergang verdammt

Ohne einen Friedensprozess hin zu einem Palästinenserstaat ist der Nahe Osten nach Einschätzung von Jordaniens König Abdullah II. zum Untergang verdammt. "Wenn wir dieses Problem nicht lösen, wenn wir keine Zukunft finden für Israelis und Palästinenser und eine Beziehung zwischen der arabischen und muslimischen Welt und Israel, sind wir dem Untergang geweiht", sagte der Monarch der BBC. Werde diese Frage nicht gelöst, gehe der Konflikt wieder von vorn los.

Abdullah sprach mit dem britischen Sender vor seiner Abreise zum Gipfeltreffen in Ägypten mit US-Präsident Donald Trump, der das Ende des Gaza-Kriegs markieren soll. Dabei wurde feierlich eine Erklärung unterzeichnet, die aber keine konkreten Schritte enthält, die über die aktuell geltende Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel hinausgehen. Die beiden Kriegsparteien waren bei dem Gipfel nicht vertreten.

Von einem Palästinenserstaat, den in vergangenen Monaten immer mehr Länder anerkannten, ist in der Erklärung von Scharm el Scheich keine Rede. Erwähnt wird dort lediglich, dass bleibender Frieden in der Region möglich werde, wenn die Sicherheit, Würde und grundlegende Menschenrechte von Israelis wie auch Palästinensern geschützt werden.

Hamas tötet mindestens 32 Menschen in Gaza

Die radikal-islamische Hamas versucht offenbar ihre dominierende Stellung im Gazastreifen gegen rivalisierende Gruppierungen zu verteidigen. Seit Beginn einer Waffenruhe am Freitag seien Kämpfer der Hamas gegen Gegner vorgegangen, sagten Mitglieder von Sicherheitskreisen im Gazastreifen der Nachrichtenagentur Reuters. Einer Person aus Kreisen der Sicherheitskräfte dort zufolge töteten Hamas-Kräfte 32 Mitglieder einer Bande, die einer Familie in Gaza-Stadt nahestehen sollen. Zudem sei die rechte Hand eines Anführers einer rivalisierenden Gruppe getötet worden.

US-Präsident Donald Trump deutete am Montag an, dass die Hamas grünes Licht für eine vorübergehende Polizeifunktion erhalten habe. "Sie wollen die Probleme stoppen, und sie haben das offen gesagt, und wir haben ihnen für eine gewisse Zeit die Genehmigung erteilt", sagte er auf seiner Reise im Nahen Osten.

Israel fordert wohl Fortschritte bei Rückgabe von Toten

In die Freude über die Freilassung aller noch lebenden 20 Gaza-Geiseln mischt sich in Israel zunehmend Unmut, dass nur wenige tote Geiseln zurückgegeben wurden. Wie die Zeitung "Times Of Israel" berichtet, fordert Israel bei der Rückgabe von Toten nun Fortschritte spätestens bis zum Dienstagabend. Hält die Hamas das nicht ein, könnte das Folgen für den erhofften Frieden in Gaza haben.