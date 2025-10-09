Newsblog zur Lage in Nahost Machtkampf in Gaza: Hamas tötet 32 Menschen
Die Hamas will die Rolle der Ordnungsmacht in Gaza übernehmen. Die Leichen von vier Hamas-Geiseln sind identifiziert. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Israelische Armee: Leichen von vier Hamas-Geiseln sind identifiziert
- Palästinenser: Sechs Tote bei israelischem Beschuss in Gaza
- Hamas tötet mindestens 32 Menschen in Gaza
- Leichen von Hamas-Geiseln zur Identifizierung in Israel eingetroffen
- Macron bleibt trotz Gaza-Erklärung "besorgt" wegen Hamas
- Trump unterschreibt Gaza-Deal in Ägypten
- Israelischer Minister wirft Hamas "schweren Verstoß" vor
- Hamas kündigt Fortsetzung des Kampfes gegen Israel an
Dienstag, 14. Oktober
Mehr als 55 Millionen Tonnen Schutt im Gazastreifen
Das UN-Entwicklungsprogramm drängt nach der Waffenruhe im Gazastreifen auf einen schnellen Start des Wiederaufbaus. In dem Küstengebiet müssten nach Schätzungen mehr als 55 Millionen Tonnen Schutt von zerstörten Gebäuden und Infrastruktur weggeschafft werden, sagt der Vertreter für die palästinensischen Gebiete, Jaco Cilliers. Er sprach von Jerusalem aus mit Reportern in Genf. Allein in den kommenden drei Jahren seien 20 Milliarden Dollar (17,3 Mrd. Euro) dafür nötig.
Weltbank, UN und die Europäische Union schätzen den Gesamtbedarf über Jahre nach Angaben von Cilliers auf 70 Milliarden Dollar. Sie hatten bei einer Analyse im Februar 53 Milliarden Dollar angenommen, den nötigen Betrag aber im Anschluss erhöht.
Israelische Armee: Leichen von vier Hamas-Geiseln sind identifiziert
Die ersten vier von der islamistischen Hamas an Israel übergebenen toten Geiseln sind israelischen Angaben zufolge identifiziert worden. Die Identität des 26-jährigen israelischen Staatsbürgers Guy Illouz, des 22-jährigen nepalesischen Studenten Bipin Joshi und der beiden weiteren Geiseln sei nachgewiesen, teilte die israelische Armee am Dienstag mit. Auf Wunsch der Angehörigen von zwei Geiseln werde deren Identität nicht bekannt gegeben.
Palästinenser: Sechs Tote bei israelischem Beschuss in Gaza
Einen Tag nach Inkrafttreten der Waffenruhe sind im Gazastreifen bei israelischem Beschuss nach palästinensischen Angaben mindestens sechs Menschen getötet worden. Das israelische Militär teilte am Dienstag mit, es habe das Feuer auf Verdächtige eröffnet, die sich seinen Truppen im Norden des Küstenstreifens genähert hätten. Die Personen hätten eine im Rahmen des Abkommens festgelegte Grenze überquert und damit gegen die Vereinbarung verstoßen. Die Gesundheitsbehörde in Gaza erklärte, die sechs Palästinenser seien bei zwei separaten Vorfällen getötet worden.
Jordanien: Naher Osten ohne Palästinenserstaat zum Untergang verdammt
Ohne einen Friedensprozess hin zu einem Palästinenserstaat ist der Nahe Osten nach Einschätzung von Jordaniens König Abdullah II. zum Untergang verdammt. "Wenn wir dieses Problem nicht lösen, wenn wir keine Zukunft finden für Israelis und Palästinenser und eine Beziehung zwischen der arabischen und muslimischen Welt und Israel, sind wir dem Untergang geweiht", sagte der Monarch der BBC. Werde diese Frage nicht gelöst, gehe der Konflikt wieder von vorn los.
Abdullah sprach mit dem britischen Sender vor seiner Abreise zum Gipfeltreffen in Ägypten mit US-Präsident Donald Trump, der das Ende des Gaza-Kriegs markieren soll. Dabei wurde feierlich eine Erklärung unterzeichnet, die aber keine konkreten Schritte enthält, die über die aktuell geltende Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel hinausgehen. Die beiden Kriegsparteien waren bei dem Gipfel nicht vertreten.
Von einem Palästinenserstaat, den in vergangenen Monaten immer mehr Länder anerkannten, ist in der Erklärung von Scharm el Scheich keine Rede. Erwähnt wird dort lediglich, dass bleibender Frieden in der Region möglich werde, wenn die Sicherheit, Würde und grundlegende Menschenrechte von Israelis wie auch Palästinensern geschützt werden.
Hamas tötet mindestens 32 Menschen in Gaza
Die radikal-islamische Hamas versucht offenbar ihre dominierende Stellung im Gazastreifen gegen rivalisierende Gruppierungen zu verteidigen. Seit Beginn einer Waffenruhe am Freitag seien Kämpfer der Hamas gegen Gegner vorgegangen, sagten Mitglieder von Sicherheitskreisen im Gazastreifen der Nachrichtenagentur Reuters. Einer Person aus Kreisen der Sicherheitskräfte dort zufolge töteten Hamas-Kräfte 32 Mitglieder einer Bande, die einer Familie in Gaza-Stadt nahestehen sollen. Zudem sei die rechte Hand eines Anführers einer rivalisierenden Gruppe getötet worden.
US-Präsident Donald Trump deutete am Montag an, dass die Hamas grünes Licht für eine vorübergehende Polizeifunktion erhalten habe. "Sie wollen die Probleme stoppen, und sie haben das offen gesagt, und wir haben ihnen für eine gewisse Zeit die Genehmigung erteilt", sagte er auf seiner Reise im Nahen Osten.
Israel fordert wohl Fortschritte bei Rückgabe von Toten
In die Freude über die Freilassung aller noch lebenden 20 Gaza-Geiseln mischt sich in Israel zunehmend Unmut, dass nur wenige tote Geiseln zurückgegeben wurden. Wie die Zeitung "Times Of Israel" berichtet, fordert Israel bei der Rückgabe von Toten nun Fortschritte spätestens bis zum Dienstagabend. Hält die Hamas das nicht ein, könnte das Folgen für den erhofften Frieden in Gaza haben.
CDU-Politiker: Müssen Aufhebung von Waffenrestriktionen prüfen
Die schwarz-rote Koalition soll nach Ansicht des CDU-Politikers Steffen Bilger umgehend prüfen, ob und wann die Restriktionen für Waffenlieferungen an Israel wieder aufgehoben werden können. Die Fraktion habe von Anfang an den Standpunkt vertreten, dass man so schnell wie möglich zu einer Entwicklung kommen müsse, die auch diese Waffenlieferungen wieder ermögliche, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unions-Bundestagsfraktion am Dienstag in Berlin. Darüber müsse man sich in der Koalition aus CDU, CSU und SPD verständigen.
Bilger knüpfte die Aufhebung aber an die Entwicklung bei der Umsetzung des am Montag vereinbarten Plans zur Beendigung des Krieges zwischen Israel und der Hamas. Danach könne man die Waffenlieferungen wieder "vollumfänglich" aufnehmen.
Wadephul: "So eine Situation hatten wir noch nicht"
Angesichts des Waffenruheabkommens zwischen Israel und der Hamas im Gaza-Krieg hat sich Bundesaußenminister Johann Wadephul zuversichtlich gezeigt, dass ein dauerhafter Frieden in dem Konflikt erreicht werden kann. Er sei optimistisch, weil es einen gemeinsamen Willen in der gesamten Region gebe, dass dieser Waffenstillstand bewahrt werde und dass der Weg zu einem möglichen Frieden und Ausgleich zwischen Israel und den Palästinensern gefunden werde, sagt Wadephul im ZDF. Israel wolle den Frieden und suche auch eine Verständigung mit den Nachbarstaaten. Dies werde nun von viel mehr Staaten in der Region erwidert als je zuvor. Diese würden sich auch dazu bekennen, dass die Hamas keine Verantwortung mehr tragen dürfe. "So eine Situation hatten wir noch nicht." Aber es werde harte Arbeit werden, diesen schwierigen Prozess nun umzusetzen.
Leichen von Hamas-Geiseln zur Identifizierung in Israel eingetroffen
Die ersten vier von der islamistischen Hamas im Gazastreifen an das Rote Kreuz übergebenen Leichen von Geiseln sind in Israel eingetroffen. Die vier Särge mit den sterblichen Überresten wurden zur Gerichtsmedizin nach Tel Aviv gebracht.
