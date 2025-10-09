Newsblog zur Lage in Nahost Macron warnt – "Wir wissen, wie es bei Terrorgruppen läuft"

Player wird geladen Im Video: Nach zwei Jahren können die Geiseln ihre Familien wieder in die Arme schließen. (Quelle: t-online)

News folgen Artikel teilen

Donald Trump unterzeichnet den Gaza-Deal in Ägypten. Ein israelischer Minister wirft der Hamas schwere Verstöße gegen den Geiseldeal vor. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Loading... Embed

Dienstag, 14. Oktober

Loading...

Leichen von Hamas-Geiseln zur Identifizierung in Israel eingetroffen

Die ersten vier von der islamistischen Hamas im Gazastreifen an das Rote Kreuz übergebenen Leichen von Geiseln sind in Israel eingetroffen. Die vier Särge mit den sterblichen Überresten wurden zur Gerichtsmedizin nach Tel Aviv gebracht.

Die ersten vier von der islamistischen Hamas im Gazastreifen an das Rote Kreuz übergebenen Leichen von Geiseln sind in Israel eingetroffen. Die Särge mit den sterblichen Überresten wurden am Montagabend zum nationalen Institut für Gerichtsmedizin nach Tel Aviv gebracht, wie ein AFP-Reporter berichtete. Dort sollen sie identifiziert werden.

Macron bleibt trotz Gaza-Erklärung "besorgt" wegen Hamas

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat nach der Besiegelung der Waffenruhe im Gaza-Krieg vor einer anhaltenden Bedrohung durch die Hamas gewarnt. Es werde in den kommenden Wochen und Monaten Terroranschläge und Destabilisierungen geben, sagte Macron vor seinem Abflug aus dem ägyptischen Scharm El-Scheich, wo er an der Zeremonie zum Abkommen zwischen den Hamas und Israel teilgenommen hatte.

"Ich bin noch immer besorgt, weil wir wissen, wie es bei terroristischen Gruppen läuft", antwortete Macron auf die Frage eines Journalisten, ob er besorgt sei, dass die Hamas das Machtvakuum im Gazastreifen ausfülle. "Eine Terrorgruppe mit Tausenden Kämpfern, Tunneln und solcher Bewaffnung zerschlägt man nicht über Nacht", ergänzte er. Macron forderte, eine äußerst strenge internationale Überwachung einzurichten.

Montag, 13. Oktober

Wadephul: Palästinenser müssen sich von Hamas lossagen

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) setzt darauf, dass die islamistische Hamas in Zukunft keinerlei Rolle mehr im Gazastreifen spielt. Die Terrororganisation müsse entwaffnet werden, sie dürfe keinen politischen Einfluss mehr haben, sagte der CDU-Politiker am Abend im ARD-"Brennpunkt". "Und das wird die Aufgabe der Palästinenser sein, dass sie sich lossagen von dieser Organisation."