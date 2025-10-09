Newsblog zur Lage in Nahost Macron warnt – "Wir wissen, wie es bei Terrorgruppen läuft"
Donald Trump unterzeichnet den Gaza-Deal in Ägypten. Ein israelischer Minister wirft der Hamas schwere Verstöße gegen den Geiseldeal vor. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Leichen von Hamas-Geiseln zur Identifizierung in Israel eingetroffen
- Macron bleibt trotz Gaza-Erklärung "besorgt" wegen Hamas
- Trump unterschreibt Gaza-Deal in Ägypten
- Israelischer Minister wirft Hamas "schweren Verstoß" vor
- Hamas kündigt Fortsetzung des Kampfes gegen Israel an
- Hamas lässt alle lebenden Geiseln frei
- Trump in Tel Aviv gelandet
- Tausende Israelis feiern Freilassung erster Geiseln
- Erste Geiseln an israelische Armee übergeben
Dienstag, 14. Oktober
Leichen von Hamas-Geiseln zur Identifizierung in Israel eingetroffen
Die ersten vier von der islamistischen Hamas im Gazastreifen an das Rote Kreuz übergebenen Leichen von Geiseln sind in Israel eingetroffen. Die Särge mit den sterblichen Überresten wurden am Montagabend zum nationalen Institut für Gerichtsmedizin nach Tel Aviv gebracht, wie ein AFP-Reporter berichtete. Dort sollen sie identifiziert werden.
Macron bleibt trotz Gaza-Erklärung "besorgt" wegen Hamas
Der französische Präsident Emmanuel Macron hat nach der Besiegelung der Waffenruhe im Gaza-Krieg vor einer anhaltenden Bedrohung durch die Hamas gewarnt. Es werde in den kommenden Wochen und Monaten Terroranschläge und Destabilisierungen geben, sagte Macron vor seinem Abflug aus dem ägyptischen Scharm El-Scheich, wo er an der Zeremonie zum Abkommen zwischen den Hamas und Israel teilgenommen hatte.
"Ich bin noch immer besorgt, weil wir wissen, wie es bei terroristischen Gruppen läuft", antwortete Macron auf die Frage eines Journalisten, ob er besorgt sei, dass die Hamas das Machtvakuum im Gazastreifen ausfülle. "Eine Terrorgruppe mit Tausenden Kämpfern, Tunneln und solcher Bewaffnung zerschlägt man nicht über Nacht", ergänzte er. Macron forderte, eine äußerst strenge internationale Überwachung einzurichten.
Montag, 13. Oktober
Wadephul: Palästinenser müssen sich von Hamas lossagen
Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) setzt darauf, dass die islamistische Hamas in Zukunft keinerlei Rolle mehr im Gazastreifen spielt. Die Terrororganisation müsse entwaffnet werden, sie dürfe keinen politischen Einfluss mehr haben, sagte der CDU-Politiker am Abend im ARD-"Brennpunkt". "Und das wird die Aufgabe der Palästinenser sein, dass sie sich lossagen von dieser Organisation."
Die Hamas bedeute "Terror pur", so Wadephul. Die Hamas sei aber auch eine Ideologie. Menschen würden in die Radikalität getrieben, wenn sie keine Aussicht auf eine Zukunft hätten. "Deswegen müssen wir jetzt Wege eröffnen, dass Palästinenser dort leben können, dass sie eine Chance haben, einen eigenen Staat irgendwann zu haben." Die Voraussetzung sei, dass sich die Palästinenser von der Hamas emanzipierten und zu einer neuen Form der Zusammenarbeit fänden.
Wadephul sprach von einem historischen Moment, der sehr viel mehr bedeute als einen Waffenstillstand. Zum ersten Mal würden sich alle in der Region zu dem Ziel bekennen, zu einem friedlichen Miteinander zu kommen. Die arabischen Staaten hätten der Hamas die Unterstützung entzogen und eine Verständigung mit Israel in Aussicht gestellt. Nun gebe es "zum ersten Mal eine Gesamtsituation, dass Israel und seine Nachbarn dem Grunde nach dasselbe wollen, nämlich in Frieden und Sicherheit und in einem Ausgleich zusammen dort leben".
Trump unterschreibt Gaza-Deal in Ägypten
US-Präsident Donald Trump hat im ägyptischen Scharm el-Scheich den Waffenstillstands-Deal für den Nahen Osten offiziell unterzeichnet. Trump sowie die Staatschefs Ägyptens, Katars und der Türkei unterzeichneten zudem eine gemeinsame Erklärung, mit der nach ägyptischer Darstellung die Waffenruhe gefestigt werden soll. Das Gipfeltreffen soll das Ende des Kriegs im Gazastreifen markieren.
EBU zieht Abstimmung über ESC-Teilnahme Israels vorerst zurück
Im November sollte die Europäische Rundfunkunion EBU über eine Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest (ESC) in Wien abstimmen. Dazu wird es vorerst nicht kommen: Im Zuge der Friedensverhandlungen zwischen Israel und Palästina beschloss der Aufsichtsrat der EBU am Montag, kein Votum einzuholen, wie die österreichische Zeitung "Der Standard" berichtet.
Israel lässt fast 2.000 Palästinenser frei
Israel hat am Montag 1.968 Palästinenser aus der Haft entlassen. Das gab die israelische Regierung bekannt. Die Freilassung ist Teil des von den USA vermittelten Friedensdeals mit der islamistischen Terrorgruppe Hamas.
Israelischer Minister wirft Hamas "schweren Verstoß" vor
Israels Verteidigungsminister Israel Katz bezeichnet die Ankündigung der Hamas, zunächst nur die Leichen von vier Geiseln zu übergeben, als "groben Verstoß" gegen das Abkommen. "Jede Verzögerung oder absichtliche Vermeidung wird als grober Verstoß gegen das Abkommen gewertet und entsprechend beantwortet", schreibt Katz auf der Plattform X. Dem Abkommen zufolge sollen innerhalb von 72 Stunden nach dem Abzug des Militärs alle 48 Geiseln – 20 Lebende und 28 Tote – übergeben werden. Die Hamas hatte zuvor erklärt, die Bergung einiger Leichen könne länger dauern, da nicht alle Grabstätten bekannt seien.
Air Force One gelandet: Trump ist in Ägypten angekommen
US-Präsident Donald Trump ist mit deutlichem Zeitverzug auf seiner Nahost-Reise aus Israel nach Ägypten gereist. Trump stieg am Nachmittag gegen 16.15 Uhr (Ortszeit, 15.15 Uhr MESZ) am Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv in die Air Force One. In Scharm el-Scheich landete Trump gegen 17.20 Uhr (Ortszeit).
Der ursprüngliche Plan des Weißen Hauses hatte vorgesehen, dass er bereits um 13 Uhr (Ortszeit) weiterreist. Trumps Aufenthalt in der Knesset – dem israelischen Parlament – war länger als geplant gewesen.
Trump wohnt in Ägypten einer "Nahost-Friedenszeremonie" anlässlich der von ihm vermittelten Vereinbarung zur Geiselfreilassung zwischen Israel und der Hamas bei. Dort werden mehr als 20 Staats- und Regierungschefs erwartet, unter anderem aus Europa und der arabischen Welt. Dabei sein wird auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters
- Eigene Recherchen