Newsblog zur Lage in Nahost Offiziell: Trump unterzeichnet Gaza-Deal in Ägypten
Donald Trump unterzeichnet den Gaza-Deal in Ägypten. Ein israelischer Minister wirft der Hamas schwere Verstöße gegen den Geiseldeal vor. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Trump unterschreibt Gaza-Deal in Ägypten
- Israelischer Minister wirft Hamas "schweren Verstoß" vor
- Hamas kündigt Fortsetzung des Kampfes gegen Israel an
- Hamas lässt alle lebenden Geiseln frei
- Trump in Tel Aviv gelandet
- Tausende Israelis feiern Freilassung erster Geiseln
- Erste Geiseln an israelische Armee übergeben
Embed
Montag, 13. Oktober
Trump unterschreibt Gaza-Deal in Ägypten
US-Präsident Donald Trump hat im ägyptischen Scharm el-Scheich den Waffenstillstands-Deal für den Nahen Osten offiziell unterzeichnet. Trump sowie die Staatschefs Ägyptens, Katars und der Türkei unterzeichneten zudem eine gemeinsame Erklärung, mit der nach ägyptischer Darstellung die Waffenruhe gefestigt werden soll. Das Gipfeltreffen soll das Ende des Kriegs im Gazastreifen markieren.
EBU zieht Abstimmung über ESC-Teilnahme Israels vorerst zurück
Im November sollte die Europäische Rundfunkunion EBU über eine Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest (ESC) in Wien abstimmen. Dazu wird es vorerst nicht kommen: Im Zuge der Friedensverhandlungen zwischen Israel und Palästina beschloss der Aufsichtsrat der EBU am Montag, kein Votum einzuholen, wie die österreichische Zeitung "Der Standard" berichtet.
Israel lässt fast 2.000 Palästinenser frei
Israel hat am Montag 1.968 Palästinenser aus der Haft entlassen. Das gab die israelische Regierung bekannt. Die Freilassung ist Teil des von den USA vermittelten Friedensdeals mit der islamistischen Terrorgruppe Hamas.
Israelischer Minister wirft Hamas "schweren Verstoß" vor
Israels Verteidigungsminister Israel Katz bezeichnet die Ankündigung der Hamas, zunächst nur die Leichen von vier Geiseln zu übergeben, als "groben Verstoß" gegen das Abkommen. "Jede Verzögerung oder absichtliche Vermeidung wird als grober Verstoß gegen das Abkommen gewertet und entsprechend beantwortet", schreibt Katz auf der Plattform X. Dem Abkommen zufolge sollen innerhalb von 72 Stunden nach dem Abzug des Militärs alle 48 Geiseln – 20 Lebende und 28 Tote – übergeben werden. Die Hamas hatte zuvor erklärt, die Bergung einiger Leichen könne länger dauern, da nicht alle Grabstätten bekannt seien.
Air Force One gelandet: Trump ist in Ägypten angekommen
US-Präsident Donald Trump ist mit deutlichem Zeitverzug auf seiner Nahost-Reise aus Israel nach Ägypten gereist. Trump stieg am Nachmittag gegen 16.15 Uhr (Ortszeit, 15.15 Uhr MESZ) am Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv in die Air Force One. In Scharm el-Scheich landete Trump gegen 17.20 Uhr (Ortszeit).
Der ursprüngliche Plan des Weißen Hauses hatte vorgesehen, dass er bereits um 13 Uhr (Ortszeit) weiterreist. Trumps Aufenthalt in der Knesset – dem israelischen Parlament – war länger als geplant gewesen.
Trump wohnt in Ägypten einer "Nahost-Friedenszeremonie" anlässlich der von ihm vermittelten Vereinbarung zur Geiselfreilassung zwischen Israel und der Hamas bei. Dort werden mehr als 20 Staats- und Regierungschefs erwartet, unter anderem aus Europa und der arabischen Welt. Dabei sein wird auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).
Hamas übergibt vier Leichen
Die islamistische Hamas hat die Übergabe von nur vier der 28 toten Geiseln an Israel bestätigt. Die Terrororganisation veröffentlichte auf Telegram die Namen von vier Menschen, deren sterbliche Überreste im Rahmen eines Deals übergeben werden sollten. Darunter war auch ein Student aus Nepal.
Auch das Forum der Geiselfamilien hatte zuvor mitgeteilt, sie hätten Informationen, dass die sterblichen Überreste von nur vier Geiseln übergeben werden sollen. Das israelische Militär war bereits davon ausgegangen, dass heute nicht alle Leichen übergeben werden können. Das Abkommen zwischen Israel und der Hamas hatte eigentlich die Übergabe aller 28 Leichname vorgesehen.
Die Angehörigen der Geiseln seien schockiert und bestürzt, teilte das Forum der Geiselfamilien mit und forderte die israelische Regierung und die Vermittler auf, Maßnahmen zu ergreifen, "um diese schwere Ungerechtigkeit zu korrigieren". "Die Vermittler müssen die Bedingungen der Vereinbarung durchsetzen und sicherstellen, dass die Hamas für diesen Verstoß einen Preis zahlt."
Protest in der Knesset: Trump muss Rede unterbrechen
US-Präsident Donald Trump hat in der Knesset – dem israelischen Parlament – die Freilassung der letzten noch lebenden Geiseln der Hamas gefeiert. Es sei der Beginn einer langen Phase des Friedens für Israel und die gesamte Region, so Trump. Doch kurz nach Beginn seiner Rede wurde er von zwei Abgeordneten einer linksorientierten Oppositionspartei unterbrochen.
Trump will wohl Freigelassene im Krankenhaus besuchen
US-Präsident Donald Trump will einem Medienbericht zufolge einige der von der islamistischen Hamas im Gazastreifen freigelassenen Geiseln persönlich treffen. Er werde voraussichtlich zum Scheba-Krankenhaus in Ramat Gan im Großraum von Tel Aviv kommen, berichtete die Zeitung "Times of Israel". Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht.
Zehn der insgesamt 20 am Morgen freigelassenen Männer sollen ins Sheba-Krankenhaus gebracht worden sein. Darunter sind auch der Deutsch-Israeli Ziv Berman und wohl auch sein Bruder Gil, der ebenfalls die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt.
Netanjahu lobt Trump als "besten Freund Israels im Weißen Haus"
Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hat US-Präsident Donald Trump bei dessen Besuch in Israel als den "besten Freund" bezeichnet, den sein Land je im Weißen Haus gehabt habe. "Kein amerikanischer Präsident hat jemals mehr für Israel getan", sagte Netanjahu am Montag vor der Knesset, bevor Trump dort das Wort ergriff. Netanjahu sprach von "großartigen Siegen", die Israel über die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen erreicht habe.
Trump wurde mit stehenden Ovationen von den Abgeordneten in Jerusalem empfangen. Die Mitglieder der Knesset würdigten mit langem Applaus unter anderem auch Außenminister Marco Rubio und Verteidigungsminister Pete Hegseth, die nach Israel mitgereist waren und auf der Tribüne des Parlaments dem Empfang Trumps beiwohnten.
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters
- Eigene Recherchen