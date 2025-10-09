Sollte unserer Redaktion eine wichtige Nachricht vorliegen, informieren wir Sie schnell per eMail. Datenschutzhinweis

Air Force One gelandet: Trump ist in Ägypten angekommen

US-Präsident Donald Trump ist mit deutlichem Zeitverzug auf seiner Nahost-Reise aus Israel nach Ägypten gereist. Trump stieg am Nachmittag gegen 16.15 Uhr (Ortszeit, 15.15 Uhr MESZ) am Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv in die Air Force One. In Scharm el-Scheich landete Trump gegen 17.20 Uhr (Ortszeit).

Der ursprüngliche Plan des Weißen Hauses hatte vorgesehen, dass er bereits um 13 Uhr (Ortszeit) weiterreist. Trumps Aufenthalt in der Knesset – dem israelischen Parlament – war länger als geplant gewesen.

Trump wohnt in Ägypten einer "Nahost-Friedenszeremonie" anlässlich der von ihm vermittelten Vereinbarung zur Geiselfreilassung zwischen Israel und der Hamas bei. Dort werden mehr als 20 Staats- und Regierungschefs erwartet, unter anderem aus Europa und der arabischen Welt. Dabei sein wird auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).

Hamas übergibt vier Leichen

Die islamistische Hamas hat die Übergabe von nur vier der 28 toten Geiseln an Israel bestätigt. Die Terrororganisation veröffentlichte auf Telegram die Namen von vier Menschen, deren sterbliche Überreste im Rahmen eines Deals übergeben werden sollten. Darunter war auch ein Student aus Nepal.

Auch das Forum der Geiselfamilien hatte zuvor mitgeteilt, sie hätten Informationen, dass die sterblichen Überreste von nur vier Geiseln übergeben werden sollen. Das israelische Militär war bereits davon ausgegangen, dass heute nicht alle Leichen übergeben werden können. Das Abkommen zwischen Israel und der Hamas hatte eigentlich die Übergabe aller 28 Leichname vorgesehen.

Die Angehörigen der Geiseln seien schockiert und bestürzt, teilte das Forum der Geiselfamilien mit und forderte die israelische Regierung und die Vermittler auf, Maßnahmen zu ergreifen, "um diese schwere Ungerechtigkeit zu korrigieren". "Die Vermittler müssen die Bedingungen der Vereinbarung durchsetzen und sicherstellen, dass die Hamas für diesen Verstoß einen Preis zahlt."

Protest in der Knesset: Trump muss Rede unterbrechen

US-Präsident Donald Trump hat in der Knesset – dem israelischen Parlament – die Freilassung der letzten noch lebenden Geiseln der Hamas gefeiert. Es sei der Beginn einer langen Phase des Friedens für Israel und die gesamte Region, so Trump. Doch kurz nach Beginn seiner Rede wurde er von zwei Abgeordneten einer linksorientierten Oppositionspartei unterbrochen.

Trump will wohl Freigelassene im Krankenhaus besuchen

US-Präsident Donald Trump will einem Medienbericht zufolge einige der von der islamistischen Hamas im Gazastreifen freigelassenen Geiseln persönlich treffen. Er werde voraussichtlich zum Scheba-Krankenhaus in Ramat Gan im Großraum von Tel Aviv kommen, berichtete die Zeitung "Times of Israel". Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht.