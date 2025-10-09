Sollte unserer Redaktion eine wichtige Nachricht vorliegen, informieren wir Sie schnell per eMail. Datenschutzhinweis

Huthi-Terroristen begrüßen Vereinbarung bei Gaza-Verhandlungen

Die Huthi im Jemen haben sich positiv zu dem Durchbruch bei den Gaza-Verhandlungen geäußert. "Wir bekräftigen unsere Unterstützung für jede Anstrengung, die darauf abzielt, das Leiden des palästinensischen Volkes zu lindern", sagte ein Vertreter der mit der islamistischen Hamas verbündeten Huthi der jemenitischen Nachrichtenagentur Saba. Die Organisation begrüße jede Vereinbarung, die die Rechte der Palästinenser schütze.

Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen vor zwei Jahren attackiert die jemenitische Miliz Israel immer wieder mit Raketen und Drohnen – nach eigenen Angaben als Ausdruck ihrer Solidarität mit der Hamas. Israel griff im Gegenzug immer wieder Ziele im Jemen an. Zu den Angriffen der Miliz auf Israel oder auf Schiffe im Roten Meer und ob diese eingestellt oder fortgesetzt würden, äußerte sich der Vertreter nicht.

Putin will Trump-Plan für Gazastreifen unterstützen

Russland ist nach den Worten von Präsident Wladimir Putin bereit, den Plan von US-Präsident Donald Trump zur Beendigung des Gaza-Krieges zu unterstützen. "Wir hoffen sehr, dass diese Initiativen des US-Präsidenten tatsächlich in die Praxis umgesetzt werden", sagt Putin bei einem Gipfel in Tadschikistan.

US-Präsident Trump soll Sonntag nach Jerusalem kommen

US-Präsident Donald Trump wird am Sonntag in Jerusalem erwartet. Das Büro des israelischen Präsidenten Isaac Herzog teilt mit, dessen Pläne für Sonntag seien angesichts des erwarteten Besuchs abgesagt worden. Eine offizielle Ankündigung liegt zunächst nicht vor.

Waffenruhe ab Freitagabend: Israel und Hamas unterzeichnen Deal

Israel und die Hamas haben das von Donald Trump angekündigte Waffenstillstandsabkommen am Donnerstagvormittag unterzeichnet. Das erklärte eine israelische Regierungssprecherin am Donnerstagnachmittag. Es handelt sich bei dem Abkommen um die erste Phase des Friedensplanes der US-Regierung. Mehr dazu lesen Sie hier.

Internationale Taskforce soll Leichen der Geiseln sichern

Eine internationale Taskforce aus israelischen, amerikanischen, katarischen und ägyptischen Kräften soll die Leichen toter Hamas-Geiseln aus Gaza zurückbringen. Das berichtet die "Jerusalem Post". Der Einsatz soll nach dem Beginn der angekündigten Waffenruhe beginnen.

Die Taskforce soll unter anderem Bagger einsetzen, um Gebäude zu demolieren und unter ihnen nach den Leichen zu graben. Das Ziel: Innerhalb von 72 Stunden sollen so viele Leichen wie möglich geborgen werden.

Wadephul fordert Friedenstruppen im Gazastreifen

Außenminister Johann Wadephul (CDU) hat Friedenstruppen und einen rechtlichen Rahmen als notwendige Bestandteile eines Zukunftsplans für den Gazastreifen bezeichnet. Zudem dürfe von der Hamas keine Gefahr mehr ausgehen, erklärt Wadephul auf dem Kurznachrichtendienst X.