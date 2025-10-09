Newsblog zur Lage in Nahost Trump droht Hamas: "Dann werden wir keine Wahl haben"
US-Präsident Donald Trump droht der Hamas mit Gewalt. Hintergrund sind die Hinrichtungen im Gazastreifen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
Embed
Donnerstag, 16. Oktober
Trump droht Hamas mit dem Tod
US-Präsident Donald Trump hat der islamistischen Hamas mit dem Tode gedroht. Wenn die Terrororganisation weiter Menschen im Gazastreifen töte, "werden wir keine Wahl haben als hineinzugehen und sie zu töten", schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social. Vor einigen Tagen hatte Trump Berichte über Hinrichtungen durch die Hamas noch verständnisvoll kommentiert. Die Hamas habe gegen "sehr, sehr schlimme Banden" durchgegriffen, sagte Trump am Dienstag. "Das hat mich nicht groß gestört, um ehrlich zu sein. Das ist okay."
Die im Gazastreifen herrschende Terrorgruppe hatte zu Beginn der Woche ein Video veröffentlicht, das die Erschießung von acht Männern auf einer Straßenkreuzung in Gaza durch Angehörige der Hamas zeigt. Die israelische Armee hatte sich im Zuge eines Waffenstillstands teilweise aus dem Gazastreifen zurückgezogen. Mit der öffentlichen Hinrichtung markierte die Hamas ihren weiterhin geltenden Herrschaftsanspruch in Gaza.
Die letzten 20 noch lebenden Geiseln der Terrorgruppe waren am Montag freigekommen. Nun wartet Israel auf die Übergabe der Leichen von getöteten Geiseln. Ihre Zahl wurde zuletzt mit 28 angegeben, doch bisher hat die Hamas nur vier Leichen übergeben und behauptet, vom Verbleib der übrigen nichts zu wissen. Die Übergabe der Leichen ist Teil der Waffenstillstandsvereinbarung. Israel drohte bereits mit der Wiederaufnahme der Kämpfe, sollte die Hamas die Abmachungen nicht erfüllen.
Huthis melden Tod eines ranghohen Anführers
Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz im Jemen hat den Tod ihres Generalstabschefs bestätigt. Mohammed Abdel Karim al-Ghamari sei "im Dienst" und "zusammen mit mehreren seiner Begleiter sowie seinem Sohn" getötet worden, teilte die Miliz mit. Al-Ghamari war einer der ranghöchsten Anführer der Huthi und galt als Nummer Zwei nach Anführer Abdel Malik al-Huthi.
Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz reagierte mit Häme auf die Berichte über den Tod von al-Ghamari. "Er stößt nun in den Tiefen der Hölle zu seinen Freunden, den eliminierten Mitgliedern der Achse des Bösen", zitierte ihn die "Times of Israel". Katz spielte damit auf die politischen Führer und hohen Militärs an, die Israel im Iran, im Jemen und aus den Reihen der libanesischen Hisbollah getötet hat.
Wann genau al-Ghamari getötet wurde, ist nicht bekannt. Die Huthi erklärten lediglich, er sei "während der Luftangriffe über zwei Jahre" nach Beginn des Gaza-Kriegs getötet worden. Berichte über seine Tötung hatten die Huthi zuvor als falsch zurückgewiesen. Als Nachfolger wurde Jussef Hassan al-Madani ernannt. Aus örtlichen Quellen im Jemen hieß es, Israel habe über Nacht Ziele in der nördlichen Provinz Saada angegriffen, die an Saudi-Arabien grenzt. Die Provinz ist eine Hochburg der Miliz, die seit zehn Jahren den Nordjemen samt der Hauptstadt Sanaa kontrolliert.
Tausende Israelis bei Begräbnis von getöteter Geisel
Tausende Menschen haben in Israel an der Beisetzung der getöteten Geisel Tamir Nimrodi teilgenommen. Die islamistische Hamas hatte die Leiche des 20-jährigen Soldaten, der auch die deutsche Staatsangehörigkeit besaß, am Dienstagabend im Rahmen einer Waffenruhe-Vereinbarung mit Israel übergeben.
Nimrodis Vater Alon sagte nach Angaben des Forums der Geiselfamilien bei dem Begräbnis in Kfar Saba bei Tel Aviv: "Genau vor zwei Jahren ist unsere Welt zusammengebrochen – mit dem mörderischen Angriff der Hamas, bei dem du, mein geliebter Sohn, entführt wurdest." Die Familie habe mit allen Mitteln um seine Rettung gekämpft. "Wir sind bis ans Ende der Welt gegangen, um von dir zu erzählen. Es tut mir so leid, dass ich dich nicht lebend nach Hause bringen konnte."
Der Soldat war während des Hamas-Massakers am 7. Oktober 2023 aus dem israelischen Grenzgebiet verschleppt worden. Er hatte damals freiwillig den Wochenenddienst mit einem anderen Soldaten getauscht. Nach Angaben des Forums wurde er während seiner Gefangenschaft durch israelisches Bombardement getötet. Nimrodis Mutter Herut hatte sich im vergangenen Monat in Berlin gemeinsam mit anderen Geisel-Angehörigen mit Bundeskanzler Friedrich Merz getroffen, um sich für die Freilassung der Verschleppten einzusetzen.
Ministerium: Israel übergibt 30 Leichen von Palästinensern
Israel übergibt dem Gesundheitsministerium im Gazastreifen zufolge die Leichen von 30 im Konflikt getöteten Palästinensern. Damit steige die Zahl der seit Montag übergebenen Leichen auf 120, teilt die von der Hamas kontrollierte Behörde weiter mit.
Geisel-Familien fordern Aussetzen von Abkommen
Angesichts der von der Hamas verzögerten Übergabe aller toten Geiseln hat das israelische Forum der Geisel-Familien die israelische Regierung aufgefordert, das Waffenruhe-Abkommen mit den Islamisten auszusetzen. Die Regierung solle die Umsetzung aller weiteren Schritte des Abkommens "unverzüglich einstellen, solange die Hamas weiterhin offen gegen ihre Verpflichtungen hinsichtlich der Rückkehr aller Geiseln und der Leichen der Opfer verstößt", erklärte das Forum am Donnerstag.
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bekräftigte derweil die Entschlossenheit Israels, "die Rückkehr aller" noch von der Hamas zurückgehaltenen Geiseln im Gazastreifen "sicherzustellen". "Der Kampf ist noch nicht vorbei", sagte Netanjahu in Jerusalem.
Gemäß dem von US-Präsident Donald Trump vorangetriebenen Waffenruhe-Abkommen hätte die Hamas am Montag neben den 20 überlebenden Geiseln auch alle 28 toten Geiseln an Israel überstellen müssen. Bisher wurden jedoch nur neun Leichen von am 7. Oktober 2023 als Geiseln verschleppten Menschen zurückgegeben. Die israelische Regierung drohte der Hamas deshalb mit der Wiederaufnahme der Kämpfe im Gazastreifen.
Netanjahu: Israel wird alle Kriegsziele in Gaza erreichen
Israel wird nach den Worten von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu alle seine Kriegsziele im Gazastreifen erreichen. Bei einer Gedenkfeier für gefallene Soldaten sagt Netanjahu zudem, die Feinde Israels hätten gelernt, dass jeder, der die Hand gegen das Land erhebe, einen hohen Preis zahlen werde.
Bericht über zwei Tote bei israelischem Drohnenangriff in Gaza
Ungeachtet einer in der vergangenen Woche vereinbarten Waffenruhe sind nach palästinensischen Angaben bei einem israelischen Drohnenangriff im Gazastreifen mindestens zwei Menschen getötet worden. Der Angriff habe sich im Bereich der Stadt Chan Junis im Süden des weitgehend zerstörten Küstenstreifens ereignet, hieß es aus dem Nasser-Krankenhaus in der Stadt. Eine israelische Armeesprecherin sagte dagegen, es habe in dem Gebiet keinen israelischen Angriff gegeben.
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters
- Eigene Recherchen