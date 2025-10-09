Israel und Hamas unterzeichnen Waffenstillstands-Abkommen

Waffen sollen ab Freitagabend ruhen Israel und Hamas unterzeichnen Abkommen

Von t-online , jse Aktualisiert am 09.10.2025 - 15:49 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Player wird geladen Im Video: Donald Trump spricht mit der Familie einer Geisel. (Quelle: t-online)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Israel und die Hamas unterzeichnen einen Waffenstillstands-Deal. Der Plan sieht einen Beginn ab Freitagabend vor.

Israel und die Hamas haben den von Donald Trump angekündigten Waffenstillstands-Deal am Donnerstagvormittag unterzeichnet. Das erklärte eine israelische Regierungssprecherin am Donnerstagnachmittag. Es handelt sich bei dem Abkommen um die erste Phase des Friedensplans der US-Regierung.

Loading...

Der Waffenstillstand soll am Freitagabend beginnen – 24 Stunden nach einem Treffen des israelischen Kabinetts und unter der Voraussetzung, dass die Kabinettsmitglieder zustimmen.

Das Treffen soll um 17 Uhr Ortszeit (16 Uhr MESZ) stattfinden, anschließend soll eine weitere Konferenz der Regierung folgen. "Innerhalb von 24 Stunden nach dem Kabinettstreffen wird die Waffenruhe in Gaza beginnen", erklärte die Sprecherin. Anschließend wird sich die israelische Armee aus Teilen des Gazastreifens zurückziehen.

Hamas soll noch 47 Geiseln in ihrer Gewalt haben

Danach hat die Hamas 72 Stunden Zeit, die Geiseln freizulassen. Die Vereinbarung sieht neben der Freilassung israelischer Geiseln auch die Entlassung palästinensischer Häftlinge aus israelischen Gefängnissen sowie Hilfslieferungen vor.

Gemäß der Einigung sollen nach Angaben aus Hamas-Kreisen in der ersten Phase der Waffenruhe 20 lebende Geiseln freigelassen werden. Zwei Jahre nach dem Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 haben die Islamisten noch immer 47 Geiseln im Gazastreifen in ihrer Gewalt. 25 von ihnen sind nach israelischen Angaben tot.