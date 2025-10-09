Auf Top-Beamte angesetzt Orbán-Spione sollen Netzwerk in Brüssel aufgebaut haben

09.10.2025

Viktor Orbán: Sein Geheimdienst soll in Brüssel Rekrutierungsversuche unternommen haben. (Quelle: Leonhard Foeger)

Ein ungarischer Spion getarnt als EU-Diplomat? "Der Spiegel" berichtet, Ungarns Geheimdienst habe versucht, hochrangige EU-Beamte zu rekrutieren. Die Kommission will den Vorwürfen nachgehen.

Die EU-Kommission reagiert auf Recherchen des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" und anderer Medien, wonach ungarische Spione auf hochrangige EU-Beamte angesetzt worden sind. Die Kommission nehme die Vorwürfe sehr ernst und werde eine interne Gruppe zur Untersuchung des Falls gründen, sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde.

"Der Spiegel" hatte in Zusammenarbeit mit der belgischen Tageszeitung "De Tijd" und dem ungarischen Recherchemedium "Direkt36" zuvor über den Fall berichtet. Demnach soll die ungarische Regierung unter Viktor Orbán bereits vor Jahren ihren Geheimdienst auf EU-Institutionen angesetzt haben.

Ex-Mitarbeiter eines jetzigen EU-Kommissars im Verdacht

Zwischen 2015 und 2017 sollen laut den Recherchen drei Spione versucht haben, Mitarbeiter der EU-Kommission zu rekrutieren oder Informationen von ihnen zu gewinnen. Einer von ihnen soll als Diplomat getarnt für den damaligen ungarischen EU-Botschafter Oliver Varhelyi, der heute Teil des Kabinetts von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist, gearbeitet haben.

Eine Sprecherin von Varhelyi wies die Vorwürfe dem "Spiegel" gegenüber zurück. Ziel der Geheimdienstaktion soll gewesen sein, einflussreiche Positionen in der EU durch Ungarn zu besetzen.

Verhältnis zwischen Ungarn und der EU seit Jahren angespannt

Der Kommissionssprecher betonte: "Wir sind weiterhin entschlossen, die Mitarbeiter der Kommission, die Informationen der Kommission und die Netzwerke vor illegalen Geheimdienstaktionen zu schützen." Die Vorwürfe seien bei der Sicherheitsprüfung Varhelyis, die alle Anwärter auf ein Amt in der EU-Kommission durchlaufen müssten, nicht bekannt gewesen.