Sorge vor Nobelpreisvergabe Was, wenn er den Preis nicht bekommt?

Von Tobias Schibilla 10.10.2025 - 08:14 Uhr Lesedauer: 2 Min.

US-Präsident Donald Trump: Er stellt sich selbst als "Friedenspräsident" dar – und will dafür den Friedensnobelpreis bekommen. (Quelle: Nathan Howard)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Donald Trump will den Friedensnobelpreis haben, dessen Träger heute in Oslo bekannt gegeben wird. In Norwegen mehren sich die Sorgen, falls er leer ausgeht.

Kurz vor der Bekanntgabe des diesjährigen Friedensnobelpreisträgers bereitet sich Norwegen auf mögliche Folgen vor – aus Sorge, dass US-Präsident Donald Trump leer ausgeht. In Oslo wächst die Nervosität, weil Trump in den vergangenen Monaten massiven öffentlichen Druck aufgebaut hatte, um die Auszeichnung zu erhalten. Das berichten unter anderem das US-Nachrichtenportal "Bloomberg" und der britische "Guardian".

Loading...

Das norwegische Nobelkomitee hat mittlerweile klargestellt, dass seine Entscheidung bereits vor dem jüngsten Gaza-Waffenstillstand getroffen wurde – und politische Einflussnahme zwecklos sei. "Die Entscheidung fiel am Montag", sagte Jørgen Watne Frydnes, der Vorsitzende des Nobelkomitees auf einer Pressekonferenz vor norwegischen Journalisten. Auch Trumps Vermittlungen im Nahostkonflikt seien für die Preisvergabe in diesem Jahr irrelevant gewesen – diese könnten allenfalls für den Preis im kommenden Jahr berücksichtigt werden, so Frydnes.

Politikerin: Wir müssen auf alles vorbereitet sind

Die norwegische Regierung betont ihre Distanz zur Preisvergabe. Außenminister Espen Barth Eide erklärte erneut, dass sich die Regierung nicht in die Arbeit des unabhängigen Nobelkomitees einmische. Auch andere politische Stimmen in Norwegen verweisen auf die Unabhängigkeit des Gremiums – warnen jedoch vor möglichen Konsequenzen.

"Wir müssen auf alles vorbereitet sein", erklärte Kirsti Bergstø, außenpolitische Sprecherin der Sozialistischen Linkspartei, dem "Guardian". Ein "autoritärer" Präsident wie Trump könne unvorhersehbar reagieren – "und ich bin mir nicht sicher, ob er weiß, dass das Komitee vom norwegischen Staat unabhängig ist", so Bergstø weiter.

Neben politischen Spannungen könnten auch wirtschaftliche Auswirkungen drohen. Norwegen verhandelt derzeit mit den USA über den Abbau von Zöllen – unter anderem auf Aluminiumprodukte. Auch der staatliche Pensionsfonds des Landes, der rund 40 Prozent seiner Anlagen in den USA hält, steht im Fokus der politischen Sorgen. Bergstø befürchtet, dass Trump im Fall einer Niederlage so wirtschaftlichen Druck auf Norwegen ausüben könnte.

Historiker schließt Nobelpreis für Trump aus

Internationale Beobachter halten eine Auszeichnung Trumps für äußerst unwahrscheinlich – auch, weil seine außenpolitischen Entscheidungen teils im Widerspruch zu den Kriterien stünden, die Alfred Nobel in seinem Testament festgelegt hat. Darin heißt es, der Preis solle an Persönlichkeiten gehen, "die am meisten zur Völkerverständigung, Abrüstung und zum Frieden beigetragen haben".

Trump dagegen habe internationale Organisationen geschwächt, sich aus UN-Abkommen zurückgezogen, Entwicklungshilfen gekürzt und eine Aufrüstungspolitik betrieben, schreibt das norwegische Nachrichtenportal "News in English" unter Verweis auf die Nobel-Regularien.