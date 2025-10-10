Nobelpreisgewinnerin Machado Nach ihren Auftritten flieht "La Libertadora" mit dem Motorrad

Venezuela, Caracas: Die venezolanische Oppositionsführerin Maria Corina Machado nimmt an einer politischen Kundgebung teil. (Quelle: Jeampier Arguinzones)

Von regionaler Oppositionspolitikerin zur Friedensnobelpreisträgerin: Das ist María Corina Machado.

Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die venezolanische Oppositionspolitikerin María Corina Machado. Sie werde ausgezeichnet für ihren "unermüdlichen Einsatz zur Förderung demokratischer Rechte für das Volk Venezuelas und für ihren Kampf für einen gerechten und friedlichen Übergang von der Diktatur zur Demokratie", sagte Jörgen Watne Frydnes, der Vorsitzende des norwegischen Nobelkomitees, am Freitag in Oslo.

Machado sei eine "zentrale, einende Figur" der einst zutiefst gespaltenen Opposition gegen einen "brutalen, autoritären" Staat, der nun unter einer humanitären und wirtschaftlichen Krise leide, erklärte das Nobelkomitee weiter. Sie sei "eines der ungewöhnlichsten Beispiele für Zivilcourage in Lateinamerika in der jüngsten Zeit", sagte Frydnes.

Die 58-jährige Machado wird von ihren Anhängern als "La Libertadora" gefeiert, als "Befreierin". Obwohl ihr in ihrer Heimat die Festnahme droht und zahlreiche Oppositionelle bereits im Gefängnis sitzen, hat Machado das Land nicht verlassen. Dass sie trotz Morddrohungen im Land bleibe, habe Millionen Menschen "inspiriert", hob das Nobelkomitee hervor.

Machado schickte ihre Kinder in die USA

Machado ist untergetaucht. Sie tritt in Venezuela unangekündigt auf, hält etwa eine Rede auf der Ladefläche eines Lieferwagens und flieht anschließend auf einem Motorrad. "Ich bin da, wo ich mich für den Kampf in Venezuela am nützlichsten fühle", hatte Machado im September vergangenen Jahres in einem Videointerview mit der Nachrichtenagentur AFP gesagt.

Maduros Regierung hat laut US-Journalistin Anne Applebaum zuletzt begonnen, Häuser und Wohnungen von Machados Unterstützern in Venezuela mit einem gut sichtbaren X zu markieren. Anwohner werden aufgefordert, sie zu melden und ihnen nachzustellen. Immer wieder werden Anti-Maduro-Demonstranten erschossen, Tausende sollen in Gefängnissen sitzen. Im Gespräch mit Applebaum erklärte Machado, was sie und ihre Bewegung in den vergangenen Jahren geschafft hätten, sei "ein Wunder. Es war aber auch sehr schmerzhaft, sehr gefährlich." Maduro bezeichnet Machado immer wieder als Terroristin.

In die Politik Venezuelas mischte sich die Ingenieurin erstmals 2002 ein, indem sie ein Referendum gegen den damaligen linksgerichteten Präsidenten Hugo Chávez forderte. Machado erhielt daraufhin Morddrohungen, ihre Kinder schickte sie in die USA.

Ihre Kandidatur wurde verboten

Die Opposition kürte Machado im vergangenen Jahr zur Präsidentschaftskandidatin. Sie trat mit dem Versprechen an, das Land aus der Wirtschaftskrise zu holen. Lange galt sie als Favoritin gegen den linksnationalistischen Amtsinhaber Nicolás Maduro – bis die Behörden ihr die Kandidatur untersagten.