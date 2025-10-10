Enorme Einsparungen im Haushalt Russland setzt den Rotstift an
Russland plant im Haushalt für 2026 enorme Einsparungen. Nur einige wenige Prestigeprojekte sollen davon ausgenommen werden.
Russland hat massive Kürzungen im Luftfahrt- und Schiffbauhaushalt für die kommenden Jahre beschlossen. Laut einem Bericht der "Kyiv Post" sollen die staatlichen Mittel für die russische Flugzeug- und Hubschrauberproduktion im Jahr 2026 deutlich reduziert werden: von derzeit 139,6 Milliarden Rubel (umgerechnet rund 1,37 Milliarden Euro) auf 85,7 Milliarden Rubel (etwa 840 Millionen Euro).
Auch im Jahr 2027 sind Einschnitte geplant: Statt ursprünglich angesetzter 109,7 Milliarden Rubel (1,08 Milliarden Euro) sollen dann nur noch 86,9 Milliarden Rubel (rund 850 Millionen Euro) ausgegeben werden. Für 2028 ist ein leichter Anstieg auf 89,3 Milliarden Rubel (etwa 870 Millionen Euro) vorgesehen.
Besonders stark betroffen sind staatliche Subventionen für russische Fluggesellschaften zur Erneuerung ihrer Inlandsflotten. Diese Mittel sollen 2026 vollständig entfallen. Für das Jahr 2025 sind dafür noch 1,3 Milliarden Rubel (circa 13 Millionen Euro) eingeplant – ein Betrag, der bereits deutlich unter den ursprünglich vorgesehenen 4,1 Milliarden Rubel (gut 40 Millionen Euro) liegt.
Auch die staatliche Unterstützung zur Deckung von Wartungskosten für Flugzeuge soll gekürzt werden: von 6,1 Milliarden Rubel (60 Millionen Euro) im Jahr 2025 auf 3,6 Milliarden Rubel (35 Millionen Euro) im Folgejahr. Für 2027 und 2028 ist allerdings eine Erhöhung auf jeweils 6,6 Milliarden Rubel (etwa 64 Millionen Euro) vorgesehen.
Russland kürzt auch im Schiffbau
Die einzige Ausnahme ist das Mittelstreckenflugzeug MS-21, das von Präsident Wladimir Putin als mögliche Alternative zu westlichen Flugzeugen positioniert wird. Die Subventionen für die Rückzahlung von Krediten an die Hersteller des Jets und seiner Komponenten sollen 2026 um 25 Prozent steigen – von 2 Milliarden Rubel (rund 20 Millionen Euro) auf 2,5 Milliarden Rubel (etwa 25 Millionen Euro). In den Folgejahren soll die Unterstützung allerdings wieder auf das vorherige Niveau zurückgehen.
Auch im Schiffbau sind erhebliche Kürzungen geplant. Die Fördermittel für das Bundesprogramm "Produktion von Schiffen und Schiffsausrüstung" sollen 2026 von derzeit 75,5 Milliarden Rubel (rund 740 Millionen Euro) auf 32,3 Milliarden Rubel (etwa 320 Millionen Euro) reduziert werden. 2027 sinken die Ausgaben nochmals auf 50,1 Milliarden Rubel (490 Millionen Euro), ehe sie 2028 mit 29,9 Milliarden Rubel (knapp 290 Millionen Euro) einen neuen Tiefstand erreichen.
Einige Ausnahmen bei Kürzungen
Subventionen für große Frachtschiffe werden dem Haushaltsentwurf zufolge von 5,4 Milliarden Rubel (rund 53 Millionen Euro) im Jahr 2025 auf nur noch 1,9 Milliarden Rubel (gut 18 Millionen Euro) im Jahr 2026 und schließlich 700 Millionen Rubel (etwa 6,8 Millionen Euro) im Jahr 2027 gekürzt. Fördermittel für Versuchschargen neuer Schiffstechnik sinken sogar auf nur noch 108 Millionen Rubel (etwa 1 Million Euro), nachdem zuvor 2 Milliarden Rubel (20 Millionen Euro) eingeplant waren.
Nicht berücksichtigt sind in den Kürzungsplänen jedoch bestimmte Sonderbereiche: Forschungsschiffe für die Fischereiindustrie sowie atomar betriebene Schiffe, darunter auch Eisbrecher, sollen weiterhin mit Milliardenbeträgen gefördert werden.
Luftfahrtbranche leidet unter den Sanktionen
Der zunehmende Druck auf Russlands Luftfahrtbranche wird auch durch aktuelle Aussagen russischer Behörden deutlich. Dmitri Jadrow, Chef der russischen Luftfahrtbehörde Rosaviatsija, warnte laut russischen Medienberichten vor dem Ausschuss für Wirtschaftspolitik im Föderationsrat, dass bis 2030 insgesamt 109 Passagierflugzeuge westlicher Bauart aus dem Betrieb genommen werden könnten.
Diese Maschinen – vor allem Modelle von Boeing und Airbus – sind wegen westlicher Sanktionen seit der großflächigen Invasion der Ukraine im Februar 2022 zunehmend schwer zu warten. Ersatzteile dürfen nicht mehr offiziell nach Russland exportiert werden.
Russische Airlines versuchen daher, ihre Flotten mit sogenannten "grauen Importen" am Laufen zu halten – also über inoffizielle oder intransparente Beschaffungswege. Eine weitere verbreitete Praxis ist das sogenannte "Kannibalisieren": Einzelne Flugzeuge werden außer Betrieb genommen, um ihre Ersatzteile in anderen Maschinen weiterzuverwenden. Dies ermöglicht zwar kurzfristig den Weiterbetrieb, verschärft jedoch langfristig das Problem der Flottenverkleinerung und könnte Auswirkungen auf Sicherheit und Verlässlichkeit des Flugbetriebs haben.
