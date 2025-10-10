Enorme Einsparungen im Haushalt Russland setzt den Rotstift an

Von t-online Aktualisiert am 10.10.2025 - 14:42 Uhr

Fertigungshalle für das russische Flugzeug MS-21 (Symbolbild): Russland hofft, sich mit diesem Flugzeug unabhängig von Airbus und Boeing zu machen. (Quelle: IMAGO/Nina Padalko/imago-images-bilder)

Russland plant im Haushalt für 2026 enorme Einsparungen. Nur einige wenige Prestigeprojekte sollen davon ausgenommen werden.

Russland hat massive Kürzungen im Luftfahrt- und Schiffbauhaushalt für die kommenden Jahre beschlossen. Laut einem Bericht der "Kyiv Post" sollen die staatlichen Mittel für die russische Flugzeug- und Hubschrauberproduktion im Jahr 2026 deutlich reduziert werden: von derzeit 139,6 Milliarden Rubel (umgerechnet rund 1,37 Milliarden Euro) auf 85,7 Milliarden Rubel (etwa 840 Millionen Euro).

Auch im Jahr 2027 sind Einschnitte geplant: Statt ursprünglich angesetzter 109,7 Milliarden Rubel (1,08 Milliarden Euro) sollen dann nur noch 86,9 Milliarden Rubel (rund 850 Millionen Euro) ausgegeben werden. Für 2028 ist ein leichter Anstieg auf 89,3 Milliarden Rubel (etwa 870 Millionen Euro) vorgesehen.

Besonders stark betroffen sind staatliche Subventionen für russische Fluggesellschaften zur Erneuerung ihrer Inlandsflotten. Diese Mittel sollen 2026 vollständig entfallen. Für das Jahr 2025 sind dafür noch 1,3 Milliarden Rubel (circa 13 Millionen Euro) eingeplant – ein Betrag, der bereits deutlich unter den ursprünglich vorgesehenen 4,1 Milliarden Rubel (gut 40 Millionen Euro) liegt.

Auch die staatliche Unterstützung zur Deckung von Wartungskosten für Flugzeuge soll gekürzt werden: von 6,1 Milliarden Rubel (60 Millionen Euro) im Jahr 2025 auf 3,6 Milliarden Rubel (35 Millionen Euro) im Folgejahr. Für 2027 und 2028 ist allerdings eine Erhöhung auf jeweils 6,6 Milliarden Rubel (etwa 64 Millionen Euro) vorgesehen.

Russland kürzt auch im Schiffbau

Die einzige Ausnahme ist das Mittelstreckenflugzeug MS-21, das von Präsident Wladimir Putin als mögliche Alternative zu westlichen Flugzeugen positioniert wird. Die Subventionen für die Rückzahlung von Krediten an die Hersteller des Jets und seiner Komponenten sollen 2026 um 25 Prozent steigen – von 2 Milliarden Rubel (rund 20 Millionen Euro) auf 2,5 Milliarden Rubel (etwa 25 Millionen Euro). In den Folgejahren soll die Unterstützung allerdings wieder auf das vorherige Niveau zurückgehen.

Auch im Schiffbau sind erhebliche Kürzungen geplant. Die Fördermittel für das Bundesprogramm "Produktion von Schiffen und Schiffsausrüstung" sollen 2026 von derzeit 75,5 Milliarden Rubel (rund 740 Millionen Euro) auf 32,3 Milliarden Rubel (etwa 320 Millionen Euro) reduziert werden. 2027 sinken die Ausgaben nochmals auf 50,1 Milliarden Rubel (490 Millionen Euro), ehe sie 2028 mit 29,9 Milliarden Rubel (knapp 290 Millionen Euro) einen neuen Tiefstand erreichen.

Einige Ausnahmen bei Kürzungen