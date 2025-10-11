Institutschef überzeugt Verdächtige Wetten bei Friedensnobelpreis – Spionage?

11.10.2025

Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado: Wusste jemand schon vor der Bekanntgabe über die Ehrung für die venezolanische Oppositionsführerin Bescheid? (Quelle: Leonardo Fernandez Viloria)

Kurz vor der Verkündigung des Friedensnobelpreises gab es auffällige Wetten auf die Gewinnerin. Der Chef des Nobelinstituts glaubt nicht an einen Zufall.

Der Direktor des norwegischen Nobelinstituts, Kristian Berg Harpviken, geht davon aus, dass Spionage hinter den verdächtigen Wetten im Zusammenhang mit der Vergabe des Friedensnobelpreises steckt. Das sagte Harpviken dem norwegischen Sender TV2.

Wegen auffälliger Wetteinsätze war zuvor spekuliert worden, dass es eine undichte Stelle bei dem Institut geben könnte. Davon geht Harpviken aber nicht aus. Es sei noch zu früh, um sich eindeutig festzulegen, sagte er laut TV2, doch es handle sich höchstwahrscheinlich um Spionage. Wer seiner Ansicht nach dahinterstecken könnte, ließ er offen. Es sei aber kein Geheimnis, dass sein Institut zum Ziel von Spionage geworden sei.

Fünfstellige Dollarsummen auf Machado gesetzt

Das norwegische Nobelinstitut hatte nach der Bekanntgabe der diesjährigen Preisträgerin María Corina Machado Medienberichten zufolge Untersuchungen wegen auffälliger Wetteinsätze eingeleitet. Wie die Zeitungen "Aftenposten" und "Finansavisen" berichteten, schoss die berechnete Wahrscheinlichkeit eines Nobelpreises für die Venezolanerin bei einem Anbieter gegen 1.00 Uhr in der Nacht zum Freitag plötzlich in die Höhe.