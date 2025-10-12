Madagaskar Militäreinheit schließt sich "Gen Z"-Protesten an

Antananarivo: Einer der Demonstranten schiebt einen brennenden Reifen in Richtung der Barrikaden, die von den Sicherheitskräften während des dritten Streiktages errichtet wurden. (Quelle: Iako Randrianarivelo/ZUMA Press Wire/dpa)

Seit gut zwei Wochen erschüttern Proteste Madagaskar – nun haben die Demonstranten Verstärkung bekommen: Eine wichtige Armee-Einheit solidarisierte sich.

Seit gut zwei Wochen erschüttern regierungskritische Proteste Madagaskar – nun haben die Demonstranten möglicherweise entscheidende Verstärkung bekommen: Eine wichtige Armee-Einheit solidarisierte sich mit den Protestierenden und installierte einen neuen Militärchef in dem ostafrikanischen Land. Präsident Andry Rajoelina sprach von einem "Versuch der illegalen Machtübernahme".

Die Armee-Einheit Capsat schloss sich am Samstag den Protestteilnehmern im Zentrum der Hauptstadt Antananarivo an, was Beobachter als eine bedeutende Wende werteten. Vor dem Eintreffen der Soldaten hatte die Polizei laut Berichten von Reportern der Nachrichtenagentur AFP Blendgranaten und Tränengas gegen die Demonstranten eingesetzt, um sie auseinanderzutreiben.

Capsat-Soldaten lieferten sich vor einer Kaserne Auseinandersetzungen mit der Polizei und fuhren dann mit Armeefahrzeugen in Antananarivo ein, wo sie den AFP-Reportern zufolge von tausenden Demonstranten mit Jubel und Dankesrufen empfangen wurden. Die Armee-Einheit hatte zuvor in Onlinediensten erklärt, dass sie "Schießbefehle verweigern" werde. Sie rief zugleich das gesamte Militär sowie Gendarmerie und Polizei zur Befehlsverweigerung auf.

Capsat ernennt neuen Armeechef

Zunächst war unklar, wie viele Militär-Angehörige sich dem Aufruf anschlossen. Am Sonntag erklärten die Capsat-Offiziere schließlich in einer Videobotschaft, dass "von nun an alle Befehle der madagassischen Armee – zu Lande, in der Luft oder zur See – vom Capsat-Hauptquartier ausgehen werden".

Später wurde bei einer Zeremonie im Beisein von Streitkräfte-Minister General Deramasinjaka Manantsoa Rakotoarivelo der von Capsat nominierte General Demosthene Pikulas zum neuen Armeechef ernannt. Pikulas sagte, die Armee müsse dafür sorgen, "Ruhe und Frieden in ganz Madagaskar wiederherzustellen". Die an Präsident Rajoelina gerichteten Rücktrittsforderungen wollte er nicht kommentierten.

Die Capsat-Soldaten sind in einer Kaserne in Soanierana stationiert, in der bereits 2009 Streitkräfte während eines Volksaufstands gegen die Regierung gemeutert hatten. Im Zuge des damaligen Putsches kam der heutige Staatschef Rajoelina an die Macht; Ende 2023 wurde er bei einer von der Opposition boykottierten Wahl für eine dritte Amtszeit bestätigt.

Rajoelina erklärte am Sonntag: "Die Präsidentschaft der Republik möchte die Nation und die internationale Gemeinschaft darüber informieren, dass derzeit auf nationalem Gebiet ein Versuch unternommen wird, die Macht illegal und mit Gewalt zu übernehmen, was gegen die Verfassung und die demokratischen Grundsätze verstößt." Der Dialog sei "der einzige Weg nach vorn und die einzige Lösung für die Krise, mit der das Land derzeit konfrontiert ist".

Präsident spricht nur von "Plünderern" und "Einbrechern"