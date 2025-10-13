Rede in Israel Protest in Knesset – Trump nennt Rauswurf "effizient"

Zur Übergabe der Hamas-Geiseln ist Donald Trump nach Israel gereist. In der Knesset will der US-Präsident eine Botschaft von "Liebe und Frieden" senden.

US-Präsident Donald Trump hat in der Knesset – dem israelischen Parlament – die Freilassung der letzten noch lebenden Hamas-Geiseln gefeiert. Es sei der Beginn einer langen Phase des Friedens für Israel und die gesamte Region, so Trump. Dieser Tag markiere nicht nur das Ende eines Krieges, sondern auch "das Ende einer Zeit von Terror und Tod", sagte Trump. Der US-Präsident dankte explizit Benjamin Netanjahu, der darauf großen Beifall empfing. "Thank you very much, Bibi. Great Job", lobte Trump den israelischen Ministerpräsidenten.

Kurz nach Beginn seiner Rede wurde Trump von zwei Abgeordneten einer linksorientierten Oppositionspartei unterbrochen. Sie wurden unter lautem Geschrei von Sicherheitskräften aus dem Saal entfernt. Die israelische Nachrichtenseite "ynet" berichtete, sie hätten Schilder in die Höhe gehalten, auf denen die Anerkennung eines unabhängigen palästinensischen Staates gefordert wurde. Trump lobte die prompte Entfernung der Protestierenden: "Das war sehr effizient."

Nachdem Trump seine Rede fortsetzen konnte, sagte er, eine Vielzahl an Staaten im Nahen Osten wolle die islamistische Terrororganisation Hamas entwaffnet sehen: "Praktisch die gesamte Region hat den Plan gebilligt, Gaza sofort zu entmilitarisieren, die Hamas zu entwaffnen und Israels Sicherheit in keiner Weise mehr zu bedrohen."

Während seines Flugs nach Israel hatte Trump nach Angaben mitreisender Journalisten gesagt, seine Regierung habe der Hamas die Erlaubnis erteilt, sich vorübergehend erneut zu bewaffnen. Die Hamas versuche, nach Monaten des Krieges wieder Ordnung herzustellen.

"Sie haben offen darüber gesprochen, und wir haben ihnen für einen Zeitraum die Erlaubnis erteilt", sagte Trump demnach. "Sie müssen verstehen, sie haben vermutlich 60.000 Menschen verloren. Da gibt es viele Vergeltungsmaßnahmen."

Zuvor war Trump mit minutenlangen stehenden Ovationen in der Knesset empfangen worden. Auch die gesamte US-Delegation wurde von den Abgeordneten unter großen Beifall begrüßt. "Sie sind ein Gigant der jüdischen Geschichte", sagte Parlamentspräsident Amir Ohana an Trump gerichtet.

Netanjahu glaubt an Frieden mit arabischen Ländern

Anschließend sprach Israels Ministerpräsident. Trump sei der beste Freund, den Israel jemals in Washington gehabt habe, sagte Netanjahu. "Zusammen werden wir Frieden im Nahen Osten herstellen." In seiner Ansprache erinnerte der Regierungschef erneut an die Gräuel, die die Hamas am 7. Oktober 2023 in Israel verübt hatte. Der Überfall der Terrororganisation hatte den Krieg in Gaza ausgelöst.