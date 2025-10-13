Hamann über Wirtz: "Er ist zu gut"

Von dpa , t-online Aktualisiert am 13.10.2025 - 11:30 Uhr

Video: Donald Trump steigt in Israel aus dem Regierungsflieger. (Quelle: reuters)

Zur Übergabe der Hamas-Geiseln ist Donald Trump nach Israel gereist. In der Knesset will der US-Präsident eine Botschaft von "Liebe und Frieden" senden.

US-Präsident Donald Trump hat im israelischen Parlament

Zuvor hatte die Hamas alle 20 noch lebenden Geiseln ans Rote Kreuz übergeben, das sie aus dem Gazastreifen zurück nach Israel brachte. Mehr als zwei Jahre lang hatte die palästinensische Terrororganisation die Menschen gefangen gehalten. Auch die Leichen von 28 weiteren Geiseln sollen am Nachmittag nach Israel zurückkehren. Zeitgleich traf US-Präsident Donald Trump in Israel ein. Die Rückkehr der Geiseln ist ein großer diplomatischer Erfolg für seine Regierung.

Trump feierte das Gaza-Abkommen als Durchbruch und sieht einen dauerhaften Frieden für den Nahen Osten bevorstehen. Das Abkommen "könnte die größte Sache sein, in die ich jemals involviert war", sagte Trump auf dem Weg in den Nahen Osten einem Reporter der US-Nachrichtenseite Axios. Viele Fragen im Konflikt zwischen Israel und Hamas wie auch in der Region sind aber ungelöst. Auch die Zukunft des Gazastreifens ist völlig offen.

Nach seiner Rede reist Trump nach Ägypten

Auf Fernsehbildern war zunächst zu sehen, wie Trump vo israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu begrüßt wurde. Trump schrieb danach in ein Gästebuch: Es sei ihm eine große Ehre. Das sei ein großer und schöner Tag. Ein Neuanfang. Vor seiner Rede vor der Knesset – dem israelischen Parlament – hatte sich Trump mit den Familien der Geiseln getroffen.