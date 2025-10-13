Israels Gegenleistung Hamas-Terroristen: Wer freikommt – und wer nicht

Von t-online , pmi Aktualisiert am 13.10.2025 - 16:09 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Kämpfer der Hamas (Archivbild): Im Gegenzug zu den freigelassenen Geiseln überstellt Israel gefangene Hamas-Anhänger, darunter auch verurteilte Terroristen.

Viele Palästinenser, die wegen Terrorakten in Israel in Haft sitzen, könnten beim Geiseldeal freikommen. Die Hamas fordert ihre Freilassung – nicht bei allen zeigt sich Israel offen.

Israel hat mit der Freilassung palästinensischer Gefangener und Häftlinge begonnen. Erste Busse mit Freigelassenen aus dem Ofer-Gefängnis bei Jerusalem trafen in Ramallah im Westjordanland ein, wie auf TV-Bildern zu sehen war. Darunter: Männer, die wegen der Ermordung von Dutzenden Israelis verurteilt wurden.

Kurz vor der Abfahrt der Busse hatten israelische Sicherheitskräfte Tränengas und Schallgranaten gegen Wartende und Journalisten eingesetzt, wie Fernsehbilder zeigten.

Die Freilassung ist Teil eines umfassenden Geiseldeals, der unter Vermittlung der USA, Ägyptens und Katars verhandelt wurde. In einem ersten Schritt entließ die Hamas am Montag alle lebenden Geisel in Freiheit, die sie beim Terrorüberfall auf Israel am 7. Oktober entführt hatte.

Die Zeitung "Jerusalem Post" berichtete unter Berufung auf israelische Beamte, die Liste umfasse etwa fünfzig palästinensische Gefangene. Darunter seien laut der israelischen Zeitung "Haaretz" auch Verurteilte, die an besonders tödlichen Anschlägen beteiligt waren – etwa der Bombenanschlag auf einen Bus in Haifa im Jahr 2003.

Verhandlungen laufen auf Hochtouren

Israelische Entscheidungsträger hätten demnach signalisiert, dass ein solcher Deal politisch durchsetzbar sei – auch wenn damit die Freilassung von Personen verbunden wäre, die wegen mehrfachen Mordes lebenslange Haftstrafen verbüßen.

Premierminister Benjamin Netanjahu hatte sich dazu öffentlich geäußert. Er sagte laut "Haaretz": "Wir sind zu schweren Entscheidungen bereit, wenn es bedeutet, dass unsere Geiseln heimkehren."

Diese Gefangenen könnten freikommen

Laut der israelischen Tageszeitung Haaretz und der Jerusalem Post enthält die Liste für den möglichen Deal mehrere prominente Hamas-Mitglieder und andere Extremisten. Einige von ihnen wurden bereits in früheren Verhandlungen von der Hamas als zentrale Forderung genannt – bislang hatte Israel deren Freilassung ausgeschlossen.

Diese Männer stehen demzufolge auf der Liste:

Raed Sheikh: Palästinensischer Polizist, beteiligt am Lynchmord an zwei israelischen Soldaten in Ramallah (2000). Er verbüßt zwei lebenslange Haftstrafen.

Palästinensischer Polizist, beteiligt am Lynchmord an zwei israelischen Soldaten in Ramallah (2000). Er verbüßt zwei lebenslange Haftstrafen. Basem Khandakji: Das Mitglied der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) ist wegen der Planung des Carmel-Markt-Anschlags im Jahr 2004 inhaftiert. Damals gab es drei Tote.

Das Mitglied der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) ist wegen der Planung des Carmel-Markt-Anschlags im Jahr 2004 inhaftiert. Damals gab es drei Tote. Mahmoud Khatib: Der Polizist erstach israelische Soldaten am Tapuach-Kreuzungspunkt im Jahr 2010.

Der Polizist erstach israelische Soldaten am Tapuach-Kreuzungspunkt im Jahr 2010. Mohammed Abu Shahin: Er ist wegen der Ermordung des Studenten Danny Gonen im Jahr 2010 zu zwei Mal lebenslänglich verurteilt.

Er ist wegen der Ermordung des Studenten Danny Gonen im Jahr 2010 zu zwei Mal lebenslänglich verurteilt. Nasser Abu Srour: Er sitzt wegen der Beteiligung am Mord an Haim Nahmani im Jahr 1993.

Er sitzt wegen der Beteiligung am Mord an Haim Nahmani im Jahr 1993. Salam Zaal: Er hat nach Überzeugung eines israelischen Gerichts 2013 den Siedler Evyatar Borovsky am Tapuach-Knotenpunkt erstochen.

Er hat nach Überzeugung eines israelischen Gerichts 2013 den Siedler Evyatar Borovsky am Tapuach-Knotenpunkt erstochen. Fares Ganam: Er ist wegen der Tötung von acht Israelis inhaftiert. Nähere Details sind nicht bekannt.

Er ist wegen der Tötung von acht Israelis inhaftiert. Nähere Details sind nicht bekannt. Rami Nour: Er tötete 2002 einen Polizisten an Bushaltestelle in Neve Yaakov und erhielt zwei lebenslange Haftstrafen.

Baher Badr: Er ist wegen der Planung eines Bombenanschlags an einer Bushaltestelle nahe einem israelischen Armeestützpunkt zu elfmal lebenslang verurteilt. Bei dem Attentat starben acht Menschen.

Er ist wegen der Planung eines Bombenanschlags an einer Bushaltestelle nahe einem israelischen Armeestützpunkt zu elfmal lebenslang verurteilt. Bei dem Attentat starben acht Menschen. Muhammad Arman: Das Hamas-Mitglied gilt als mitverantwortlich für mehrere Selbstmordanschläge. Sein Urteil: 36-fach lebenslange Haftstrafe.

Das Hamas-Mitglied gilt als mitverantwortlich für mehrere Selbstmordanschläge. Sein Urteil: 36-fach lebenslange Haftstrafe. Hashem Abed Rabbo: Er hatte 1984 zwei israelische Studenten ermordet und sitzt seit rund vierzig Jahren in Haft.

Er hatte 1984 zwei israelische Studenten ermordet und sitzt seit rund vierzig Jahren in Haft. Mahmoud Issa: Das Hamas-Mitglied erhielt wegen der Beteiligung an der Entführung und Ermordung eines israelischen Soldaten eine lebenslange Haftstrafe.

Das Hamas-Mitglied erhielt wegen der Beteiligung an der Entführung und Ermordung eines israelischen Soldaten eine lebenslange Haftstrafe. Muhammad Daoud: Das Fatah-Mitglied sitzt wegen eines Brandbombenanschlags im Jahr 1987. Eine Frau wurde damals ermordet, ein Kind schwer verletzt.

Das Fatah-Mitglied sitzt wegen eines Brandbombenanschlags im Jahr 1987. Eine Frau wurde damals ermordet, ein Kind schwer verletzt. Husam Badran: Der ranghohe Hamas-Kommandeur gilt als mitverantwortlich für Anschläge mit Dutzenden Toten. Allein beim Attentat auf die Diskothek Delfinarium in Tel Aviv im Jahr 2001 starben 21 Menschen.

Der ranghohe Hamas-Kommandeur gilt als mitverantwortlich für Anschläge mit Dutzenden Toten. Allein beim Attentat auf die Diskothek Delfinarium in Tel Aviv im Jahr 2001 starben 21 Menschen. Maher Abu Srour: Der ehemalige Doppelagent arbeitete zunächst mit dem israelischen Geheimdienst Shin Bet zusammen. Im Jahr 1993 ermordete er seinen Verbindungsmann Haim Nahmani.

Der ehemalige Doppelagent arbeitete zunächst mit dem israelischen Geheimdienst Shin Bet zusammen. Im Jahr 1993 ermordete er seinen Verbindungsmann Haim Nahmani. Yusuf Zahur: Er ist wegen der Beteiligung an der Ermordung des israelischen Soldaten Dvir Sorek im Jahr 2019 verurteilt.

Er ist wegen der Beteiligung an der Ermordung des israelischen Soldaten Dvir Sorek im Jahr 2019 verurteilt. Mahmoud Kawasmeh: Er kam 2011 schon einmal bei einem Gefangen-Austausch frei. Damals hatte die israelische Regierung 1.027 arabische und palästinensische Gefangene aus der Haft entlassen, im Gegenzug kam der entführte israelische Soldat Gilad frei. Kawasmeh wurde 2024 erneut festgenommen. Er ist bislang noch nicht verurteilt.

Er kam 2011 schon einmal bei einem Gefangen-Austausch frei. Damals hatte die israelische Regierung 1.027 arabische und palästinensische Gefangene aus der Haft entlassen, im Gegenzug kam der entführte israelische Soldat Gilad frei. Kawasmeh wurde 2024 erneut festgenommen. Er ist bislang noch nicht verurteilt. Mansour Riyan: Er war in den 1990ern an der Tötung eines Israelis beteiligt und kam ebenfalls im Schalit-Deal freigelassen. Auch er wurde später erneut verhaftet.

Er war in den 1990ern an der Tötung eines Israelis beteiligt und kam ebenfalls im Schalit-Deal freigelassen. Auch er wurde später erneut verhaftet. Anas Alan: Er gilt als verantwortlich für einen Selbstmordanschlag in Kedumim im Jahr 2006 mit drei Toten.

Er gilt als verantwortlich für einen Selbstmordanschlag in Kedumim im Jahr 2006 mit drei Toten. Ayman Kurd: Er sitzt wegen einer Messerattacke in der Jerusalemer Altstadt im Jahr 2018 im Gefängnis. Sein Urteil: 35 Jahre Haft.

Er sitzt wegen einer Messerattacke in der Jerusalemer Altstadt im Jahr 2018 im Gefängnis. Sein Urteil: 35 Jahre Haft. Haitham Hamdan: Er erschoss 2001 drei Menschen und ist zu dreimal lebenslanger Haft verurteilt.

Er erschoss 2001 drei Menschen und ist zu dreimal lebenslanger Haft verurteilt. Hussein Rawadra: Der damals 16-Jährige erstach 2013 den israelischen Soldaten Eden Atias in einem Bus.

Der damals 16-Jährige erstach 2013 den israelischen Soldaten Eden Atias in einem Bus. Halil Abu Aram: Er ist inhaftiert, weil er 2002 das Ehepaar Yossi und Hana Dikstein erschossen hatte.

Er ist inhaftiert, weil er 2002 das Ehepaar Yossi und Hana Dikstein erschossen hatte. Mohammed Hamami: Er gilt als Drahtzieher eines Selbstmordanschlags auf den Markt des Karmel 2003 in Tel Aviv. Damals wurden drei Menschen getötet.

Er gilt als Drahtzieher eines Selbstmordanschlags auf den Markt des Karmel 2003 in Tel Aviv. Damals wurden drei Menschen getötet. Riyad al-Amur: Er gilt als Verantwortlicher für den Tod von neun Israelis und ist zu elfmal lebenslanger Haft verurteilt.

Er gilt als Verantwortlicher für den Tod von neun Israelis und ist zu elfmal lebenslanger Haft verurteilt. Iyad al-Rub: Das Mitglied der Terrorgruppe Islamischer Dschihad ist wegen eines Mord-Anschlags im Jahr 2006 nahe Hadera verurteilt. Damals kamen sechs Menschen ums Leben.

Das Mitglied der Terrorgruppe Islamischer Dschihad ist wegen eines Mord-Anschlags im Jahr 2006 nahe Hadera verurteilt. Damals kamen sechs Menschen ums Leben. Mohammed Ardah: Das Mitglied des Terrornetzwerks Islamischer Dschihad saß wegen mehrfachen Mordes ein, als ihm mit anderen Gefangen 2021 die Flucht aus dem Gilboa-Gefängnis gelang. Er wurde kurz darauf erneut festgenommen.

Das Mitglied des Terrornetzwerks Islamischer Dschihad saß wegen mehrfachen Mordes ein, als ihm mit anderen Gefangen 2021 die Flucht aus dem Gilboa-Gefängnis gelang. Er wurde kurz darauf erneut festgenommen. Iham Kamamji: Er war wegen der Beteiligung am Mord des Jugendlichen Eliyahu Asheri im Jahr 2006 inhaftiert. Auch er war in die Gilboa-Flucht beteiligt, auch er wurde erneut festgesetzt.