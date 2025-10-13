Auf dem Weg zu Nahost-Verhandlungen Drei katarische Diplomaten sterben in Ägypten
Drei katarische Diplomaten sterben bei einem Unfall in Scharm El-Scheich. Ermittlungen laufen.
Drei katarische Diplomaten sind bei einem Verkehrsunfall im ägyptischen Badeort Scharm El-Scheich ums Leben gekommen. Die Botschaft Katars in Kairo hat den Vorfall bestätigt, wie die staatliche Qatar News Agency berichtet.
Demnach ereignete sich der Unfall während eines offiziellen Einsatzes der Betroffenen. Zwei weitere Mitglieder der Delegation wurden verletzt und befinden sich laut Angaben der Botschaft im Sharm El Sheikh International Hospital in medizinischer Behandlung. Die Verstorbenen und Verletzten sollen noch am selben Tag mit einem Flugzeug nach Doha überführt werden.
In einer offiziellen Erklärung teilte die Botschaft mit, sie stehe in Kontakt mit den ägyptischen Behörden, um die Umstände des Vorfalls aufzuklären. Den Familien der Opfer sprach sie ihr Beileid aus und bat laut Mitteilung um göttlichen Beistand für die Verstorbenen sowie eine baldige Genesung der Verletzten.
Zudem bedankte sich die Botschaft bei den ägyptischen Behörden für ihre Unterstützung und die schnelle Bereitstellung notwendiger Hilfen.
