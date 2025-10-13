Gefangenenaustausch, Friedensrat, Geberkonferenz

Trumps Plan sieht eine internationale Friedenstruppe für Gaza vor. Frankreich und Großbritannien könnten sich eine Teilnahme vorstellen, sie werden von Israel aber als ehemalige Kolonialmächte skeptisch gesehen. Ebenso wie eine Friedenstruppe unter UN-Mandat.

Israels Premier Benjamin Netanjahu sieht die UN kritisch. Schon an der Grenze zum Libanon zeigte Israels Armee zuletzt wenig Respekt vor der UN-Truppe und rückte über die Grenze vor, um Stellungen der radikal-islamischen Hisbollah auszuschalten. Die UN stellt die Mission auch deshalb Ende kommenden Jahres ein.

Für Gaza kann sich Trump eine Friedenstruppe unter Führung Katars und der Türkei vorstellen. Doch ist das nicht nur für Israel schwierig. Auch die muslimischen Länder müssten ihrer Bevölkerung eine Mission zum Schutz Israels erklären.

Für Deutschland hat SPD-Fraktionschef Matthias Miersch Vorbehalte gegen eine Beteiligung der Bundeswehr an einer Friedensmission in Nahost formuliert. Trump schließt US-Truppen in Gaza aus. Derzeit sind nur zweihundert US-Soldaten in Israel aktiv, um den Rückzug der israelischen Armee aus dem Gaza-Streifen zu überwachen.

Eine Friedensmission für Gaza halten Beobachter aber für möglich. Das Mandat wird allerdings sehr beschränkt. Ein US-Diplomat sagte der "Financial Times": "Niemand erwartet, dass die Truppe kämpft. Niemand erwartet, dass die Truppe die Hamas entwaffnet. Es geht eher um eine humanitäre Mission."

Hilfslieferungen für die Bevölkerung in Gaza

Die in der Übereinkunft vereinbarten Hilfslieferungen in den Gazastreifen liefen unmittelbar nach der Waffenruhe-Einigung an: Bereits am Donnerstag hatten sich nach Angaben der Hilfsorganisation Ägyptischer Roter Halbmond mehr als 150 Lastwagen auf den Weg gemacht. Hamas-Angaben zufolge war die Ankunft von täglich mindestens 400 Lastwagen mit Hilfsgütern in den ersten fünf Tagen nach Waffenstillstand vereinbart worden.