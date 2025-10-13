Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Hamas-Terroristen haben alle noch lebenden israelischen Geiseln freigelassen. Das ist ein großer politischer Erfolg für US-Präsident Donald Trump. Doch der Friedensfürst, als der er sich geriert, ist er noch nicht.

Es ist ein historischer Tag für Israel. Familien liegen sich in den Armen, Menschen jubeln, weinen. Für das traumatisierte Land ist die Freilassung der letzten 20 lebenden israelischen Geiseln, die von den Hamas-Terroristen am 7. Oktober entführt wurden, ein ganz besonderer Moment. Erst jetzt kann die Heilung der Wunden beginnen, die dieser Überfall in die israelische Gesellschaft gerissen hat.

Viele Menschen in Israel danken nun berechtigterweise Donald Trump. Denn in der Tat: Ohne ihn, ohne die USA wäre es wahrscheinlich nicht zu diesem Geiseldeal gekommen. Der US-Präsident hatte massiven Druck auf alle Seiten aufgebaut und ihn so ermöglicht. Viele Aspekte von Trumps Politik verdienen lautstarke Kritik, seine egozentrische Art, sich selbst zu feiern, ist in vielen Momenten unangemessen und abstoßend.

Und doch steht außer Frage: Der Geiseldeal ist Trumps politischer Erfolg. Sollte er tatsächlich einen langfristigen Frieden bringen, das Sterben enden, dann verdient Trump auch den Applaus, den er stets für sich selbst einfordert.

Nur, der Friedensfürst, als der er sich geriert, ist er eben noch lange nicht. Der Austausch der 20 israelischen Geiseln gegen 2.000 palästinensische Gefangene war ein erster wichtiger Schritt. Trump spricht zwar von einem Ende des Krieges und von einer neuen Ära für den Nahen Osten. Aber noch gibt es keine Details zur Zukunft des Gazastreifens und keinen nachhaltigen Frieden in der Region. Die Jubelstürme kommen zu früh.

Ein erster wichtiger Schritt

Vor Trump, vor Israel und den arabischen Staaten im Nahen Osten liegen noch viel Arbeit und intensive Verhandlungen, die Kompromisse erfordern. Es wird in den kommenden Tagen, Wochen, Monaten auch darum gehen, gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. Denn der Krieg wurde nicht nur brutal und blutig von der Hamas gestartet, sondern auch von Israel ohne viel Rücksicht auf die palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen geführt, es gab Zehntausende Tote.

