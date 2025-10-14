Trauriger Tag für Familien Hamas irritiert mit Angabe zu Leichen – Unmut wächst

Von t-online , cc Aktualisiert am 14.10.2025 - 07:42 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Ein Wagen mit einer toten Hamas-Geisel auf dem Weg in die Gerichtsmedizin. (Quelle: Itai Ron/Reuters)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die ersten vier Leichen von Hamas-Geiseln sind in Israel eingetroffen. Doch viele weitere fehlen noch. In Israel wächst daher bereits der Unmut.

Die ersten von der islamistischen Hamas im Gazastreifen an das Rote Kreuz übergebenen Leichen von Geiseln sind in Israel eingetroffen. Die Särge mit den sterblichen Überresten wurden am Montagabend zum nationalen Institut für Gerichtsmedizin nach Tel Aviv gebracht, wie ein AFP-Reporter berichtete.

Loading...

Am Morgen waren bereits die letzten 20 überlebenden Geiseln von der islamistischen Hamas an das Rote Kreuz übergeben und nach Israel gebracht worden. Wenig später ließ Israel knapp 2.000 palästinensische Häftlinge frei.

Video | Hier treffen die Hamas-Geiseln wieder auf ihre Familien Player wird geladen Quelle: t-online

Für Empörung sorgte in Israel die Nachricht, dass die Hamas zunächst lediglich vier der 28 toten Geiseln übergeben würde. Die Vereinbarung über die Waffenruhe im Gaza-Krieg sieht vor, dass innerhalb von 72 Stunden nach dem ersten Rückzug der IDF aus dem Gazastreifen nicht nur alle noch lebenden, sondern auch sämtliche tote Geiseln ausgehändigt werden.

Niemanden zurückzulassen – auch keine Leichen – gilt in Israel als eine Art Staatsräson. Der Grundsatz ("pidyon shvuyeem") geht zurück auf den Talmud, eine zentrale Schrift der jüdischen Religion. Deshalb hat Israel in seiner Geschichte stets alles dafür unternommen, Gefangene und tote Israelis – Soldaten wie Zivilisten – zurückzuholen.

Die Terrororganisation Hamas äußerte sich bislang nicht öffentlich zum Verbleib der anderen 24 Leichen. Den Vermittlern hatte die Hamas bereits vor einigen Tagen mitgeteilt, dass sie nicht wisse, wo sich einige der Leichen befänden. Dennoch hatte Israel das von Katar und den USA vermittelte Friedensabkommen unterzeichnet.

Israels Verteidigungsminister reagiert empört