Verstoß gegen Abkommen Hamas übergibt nur vier von 28 Leichen – Unmut wächst

Von t-online , cc 14.10.2025 - 05:54 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Ein Wagen mit einer toten Hamas-Geisel auf dem Weg in die Gerichtsmedizin. (Quelle: Itai Ron/Reuters)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die ersten vier Leichen von Hamas-Geiseln sind in Israel eingetroffen. Doch viele weitere Leichen fehlen noch. In Israel wächst daher bereits der Unmut.

Die ersten vier von der islamistischen Hamas im Gazastreifen an das Rote Kreuz übergebenen Leichen von Geiseln sind in Israel eingetroffen. Die Särge mit den sterblichen Überresten wurden am Montagabend zum nationalen Institut für Gerichtsmedizin nach Tel Aviv gebracht, wie ein AFP-Reporter berichtete. Zuerst sollen die Angehörigen, später die Öffentlichkeit informiert werden.

Loading...

Am Morgen waren bereits die letzten 20 überlebenden Geiseln von der islamistischen Hamas an das Rote Kreuz übergeben und nach Israel gebracht worden. Wenig später ließ Israel knapp 2000 palästinensische Häftlinge frei.

Für Empörung sorgte in Israel die Nachricht, dass die Hamas zunächst lediglich vier der 28 toten Geiseln übergeben würde. Die Vereinbarung über die Waffenruhe im Gaza-Krieg sieht vor, dass – neben den überlebenden – sämtliche tote Geiseln innerhalb von 72 Stunden nach dem ersten Rückzug der IDF aus dem Gazastreifen forderte ausgehändigt werden.

Die Terrororganisation Hamas äußerte sich bislang nicht dazu, was mit den anderen 24 Leichen passiert ist. Den Vermittlern hatte die Hamas bereits vor einigen Tagen mitgeteilt, dass sie nicht wisse, wo sich einige der Leichen befänden. Dennoch hatte Israel das von Katar und den USA vermittelte Abkommen unterzeichnet.

Israels Verteidigungsminister reagiert empört

Laut des öffentlich-rechtlichen Senders Kan arbeiteten israelische Vermittler zuletzt intensiv daran, die Zahl der von der Hamas übergebenen Leichen zu erhöhen. Offenbar glauben die israelischen Behörden nicht mehr, dass die Hamas bereit ist, alle Leichen zurückzugeben. Befürchtet wird, dass die Terrororganisation Zeit schindet. Demnach habe die Hamas den Vermittlern folgende Botschaft übermittelt: "Wir treffen auf Hindernisse, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, und geografische Zwänge, die dazu geführt haben, dass wir weniger tote Geiseln als erwartet übergeben haben."

Israels Verteidigungsminister Israel Katz reagierte empört auf die Erklärung der Hamas. Er sagte, wenn die Hamas die Rückführung der toten Geiseln absichtlich verzögern würde, wäre dies ein Verstoß gegen die Vereinbarung.

"Die Ankündigung der Hamas, dass heute voraussichtlich vier Leichen zurückgebracht werden, stellt eine Nichteinhaltung ihrer Verpflichtungen dar", sagte der Verteidigungsminister und fügte hinzu, dass "jede Verzögerung oder absichtliche Vermeidung als eklatanter Verstoß gegen die Vereinbarung angesehen und entsprechend geahndet wird".

Familien trauern um ihre toten Angehörigen