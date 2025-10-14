Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ein "historischer" Frieden? Nahostexperte Jan Busse warnt: Der Deal zwischen Israel und der Hamas ist brüchig – und Trump könnte das Interesse verlieren, bevor er beginnt, wirklich Geschichte zu schreiben.

Donald Trump feiert sich als Friedensstifter, doch der Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas steht auf wackligen Beinen. Während in Jerusalem Premierminister Benjamin Netanjahu um seine politische Zukunft kämpft, droht der fragile Deal schon wieder zu zerbrechen. Zu viele Fragen sind offen: die Übergabe der toten Geiseln, die Entwaffnung der Hamas, der Wiederaufbau des Gazastreifens.

Loading...

Im Interview mit t-online warnt der Nahostexperte Jan Busse, dass der "historische Moment" schnell verpuffen könnte. Er erklärt, warum Trump den schwierigsten Teil des Friedensprozesses erst noch vor sich hat – und weshalb Europa mehr tun muss, als nur zuzusehen.

t-online: Herr Busse, Donald Trump sprach am Montag von einer neuen Ära für den Nahen Osten. Halten Sie diese Prognose für realistisch?

Jan Busse: Das lässt sich derzeit noch nicht beantworten. Es gibt im Moment lediglich einen Waffenstillstand und einen Austausch von Geiseln und Gefangenen. Der Weg zu einem langfristigen Frieden ist noch weit. Entscheidend wird sein, dass Trump den Prozess nicht nur mit großen Ankündigungen begleitet, sondern ihn auch dauerhaft unterstützt.

Das heißt, er darf das Interesse nicht verlieren, nur weil nun die lebenden Geiseln freigelassen wurden?

Genau. In seiner Rede in der Knesset sagte er bereits, er wolle sich nun Russland und der Ukraine zuwenden. Die Gefahr, dass er das Interesse am Nahostkonflikt verliert, besteht. Der einfache Teil des Abkommens ist geschafft – die schwierigen Fragen aber stehen noch aus: Wird sich die israelische Armee aus dem Gazastreifen weiter zurückziehen? Unter welchen Bedingungen ist die Hamas bereit, sich zu entwaffnen? Wie soll der Gazastreifen neu aufgebaut und verwaltet werden? Und was geschieht mit der Zweistaatenlösung? Das sind komplexe Themen, die Geduld erfordern. Es wird sich zeigen, ob Trump diesen langen Atem hat.

Welche Rolle spielen Deutschland und Europa in diesem Prozess?