Auf offener Straße Hamas überträgt Hinrichtung in eigenem TV-Sender

Von t-online , cc 15.10.2025 - 00:27 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Hamas-Terroristen vor der Exekution eines Palästinensers im Gazastreifen (Archivbild). (Quelle: Stringer/Reuters)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Terrororganisation Hamas veröffentlicht ein Video von der öffentlichen Hinrichtung von acht "Kollaborateuren". Es toben Machtkämpfe im Gazastreifen.

Wenige Tage nach Inkrafttreten der Waffenruhe mit Israel im Gazastreifen hat die islamistische Palästinenserorganisation Hamas ein Video von der öffentlichen Hinrichtung von acht als "Kollaborateure" bezeichneten Menschen veröffentlicht. Auf den Aufnahmen, die am Dienstag im Onlinedienst Telegram auf dem Kanal des Hamas-Fernsehsenders al-Aksa TV erschienen, waren Hamas-Mitglieder zu sehen, die die gefesselten, geknebelten und auf der Straße knieenden Männer aus nächster Nähe erschossen.

Loading...

Die Exekutionen fanden auf offener Straße und vor einer Menschenmenge statt. Überschrieben war die Videoaufnahme mit den Worten: "Der Widerstand vollstreckt das Todesurteil gegen eine Reihe von Kollaborateuren und Gesetzlosen in der Stadt Gaza."

Auf den Bildern ist zu sehen, dass die Delinquenten in aller Eile auf einen Platz gezerrt werden. Sie sind an den Händen gefesselt, manche von ihnen barfuß. Einige werden von den Hamas-Terroristen geschlagen. Unmittelbar nach den tödlichen Schüssen bejubeln die Terroristen ihre abscheuliche Tat.

Hamas-Gruppierung spricht von "Gesetzlosen"

Die Bilder verbreiteten sich rasch in Online-Netzwerken. Der US-amerikanische TV-Sender CNN konnte den Ort der Aufnahmen bestimmen. Demnach fand die Exekution im Stadtviertel Al-Sabra, im Westen von Gaza-Stadt statt. Den Zeitpunkt, an dem die Bilder aufgenommen wurden, konnte CNN hingegen nicht unabhängig identifizieren. Eine Hamas-Quelle bestätigte die Echtheit des Videos.

Das "Al-Mezan Center for Human Rights", eine palästinensische Nichtregierungsorganisation, bezeichnete den Vorfall als "außergerichtliche Hinrichtung von Bürgern" und forderte eine Untersuchung sowie die strafrechtliche Verfolgung der Verantwortlichen. Es kritisierte die Hinrichtungen als Teil einer "Welle von außergerichtlichen Hinrichtungen und Beinschüssen", die "unter keinen Umständen gerechtfertigt" werden könne. Nötig seien nun "sofortige Verurteilung und Rechenschaft".

Die der Hamas nahestehende, militante Gruppierung "Radaa" erklärte in einer Stellungnahme, sie habe "eine präzise Operation im Zentrum von Gaza-Stadt durchgeführt, die zur Neutralisierung mehrerer gesuchter Personen und Gesetzloser geführt habe".

Im Gazastreifen selbst äußerten sowohl palästinensische Sicherheitskräfte als auch Bewohner des Gebiets Verständnis für das Vorgehen der Hamas. Ziel des harten Vorgehens sei es, "gegen Gesetzlose oder diejenigen, die die Sicherheit der Bürger bedrohen", vorzugehen, hieß es aus Sicherheitskreisen.

Betroffene Familie weist Vorwurf scharf zurück

Im Gazastreifen herrscht derzeit ein Machtvakuum. Die Hamas führt seit dem Abzug der israelischen Truppen offenbar Säuberungsaktionen durch. Um ihren Einfluss in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen zu festigen, geht sie brutal gegen mutmaßliche Kollaborateure und von Israel unterstützte Gruppen vor.

Auch lokale Clans rücken damit ins Visier der islamistischen Terroristen. Hintergrund der Exekutionen im Stadtviertel Al-Sabra sind offenbar Streitigkeiten zwischen dem einflussreichen Doghmush-Clan und Hamas-Kommandeuren, wie CNN unter Berufung auf das "Al-Mezan Centre" berichtet.

Demnach hatte es zuvor gewaltsame Zusammenstöße zwischen dem Clan und Hamas-Terroristen gegeben, woraufhin mehrere Familienmitglieder festgenommen und hingerichtet wurden. In einer Erklärung der Familie Doghmush hieß es, sie sei "schockiert über die interne Kampagne gegen unsere unschuldigen Söhne". Sie wirft der Hamas "Mord, Einschüchterung, Folter und das Anzünden von Häusern mit ihren Bewohnern darin" vor.