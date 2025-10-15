t-online - Nachrichten für Deutschland
Riss in Flugzeugscheibe: US-Minister Pete Hegseth muss zwischenlanden

Flieger dreht plötzlich um
Zwischenfall an Bord – Flugzeug mit Trump-Minister muss notlanden

Von dpa, jse
Aktualisiert am 15.10.2025 - 21:48 Uhr
Die Boeing C-32 des US-Verteidigungsministeriums: Über dem Meer dreht die Maschine plötzlich um.Vergrößern des Bildes
Die Boeing C-32 des US-Verteidigungsministeriums: Über dem Meer dreht die Maschine plötzlich um. (Quelle: By Dylan Agbagni (CC0) from Bordeaux, France - 90017 - Boeing C-32 - United States Air Force, CC0/Wikimedia)


Mitten auf einem Flug Richtung USA kommt es zu einem Zwischenfall. An Bord ist der US-Verteidigungsminister. Es gibt eine Zwischenlandung.

US-Pentagonchef Pete Hegseth hat auf einem Flug von Europa Richtung Washington nach Angaben seines Sprechers wegen eines Risses in einer Flugzeugscheibe eine außerplanmäßige Zwischenlandung einlegen müssen. Die Maschine war bereits über dem Atlantik, als sie plötzlich um 360 Grad dreht, an Höhe verlor und Großbritannien ansteuerte. Die Experten des Branchendienstes Flightradar24 schreiben, dieses Verhalten sei charakteristisch für ein "Problem mit dem Luftdruck an Bord".







Das Flugzeug des Verteidigungsministers, den die US-Regierung seit kurzem "Kriegsminister" nennt, landete in der Nähe von Birmingham in Großbritannien. Hegseth war in Brüssel beim Nato-Verteidigungsminister gewesen. Der Minister und alle anderen Insassen seien wohlauf. Hegseth schrieb auf X: "Alles gut. Gott sei Dank."

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
  • Flightradar24
