Flieger dreht plötzlich um Zwischenfall an Bord – Flugzeug mit Trump-Minister muss notlanden
Mitten auf einem Flug Richtung USA kommt es zu einem Zwischenfall. An Bord ist der US-Verteidigungsminister. Es gibt eine Zwischenlandung.
US-Pentagonchef Pete Hegseth hat auf einem Flug von Europa Richtung Washington nach Angaben seines Sprechers wegen eines Risses in einer Flugzeugscheibe eine außerplanmäßige Zwischenlandung einlegen müssen. Die Maschine war bereits über dem Atlantik, als sie plötzlich um 360 Grad dreht, an Höhe verlor und Großbritannien ansteuerte. Die Experten des Branchendienstes Flightradar24 schreiben, dieses Verhalten sei charakteristisch für ein "Problem mit dem Luftdruck an Bord".
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Das Flugzeug des Verteidigungsministers, den die US-Regierung seit kurzem "Kriegsminister" nennt, landete in der Nähe von Birmingham in Großbritannien. Hegseth war in Brüssel beim Nato-Verteidigungsminister gewesen. Der Minister und alle anderen Insassen seien wohlauf. Hegseth schrieb auf X: "Alles gut. Gott sei Dank."
- Nachrichtenagentur dpa
- Flightradar24