Die Boeing C-32 des US-Verteidigungsministeriums: Über dem Meer dreht die Maschine plötzlich um. (Quelle: By Dylan Agbagni (CC0) from Bordeaux, France - 90017 - Boeing C-32 - United States Air Force, CC0/Wikimedia)

Mitten auf einem Flug Richtung USA kommt es zu einem Zwischenfall. An Bord ist der US-Verteidigungsminister. Es gibt eine Zwischenlandung.

US-Pentagonchef Pete Hegseth hat auf einem Flug von Europa Richtung Washington nach Angaben seines Sprechers wegen eines Risses in einer Flugzeugscheibe eine außerplanmäßige Zwischenlandung einlegen müssen. Die Maschine war bereits über dem Atlantik, als sie plötzlich um 360 Grad dreht, an Höhe verlor und Großbritannien ansteuerte. Die Experten des Branchendienstes Flightradar24 schreiben, dieses Verhalten sei charakteristisch für ein "Problem mit dem Luftdruck an Bord".

