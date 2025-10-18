Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Nach dem Sturz von Diktator Baschar al-Assad drohte Russland seinen Einfluss in Syrien zu verlieren. Doch nun die Kehrtwende: Wladimir Putin kann seine wichtigen Militärbasen am Mittelmeer offenbar behalten.

Viele Beobachter waren sich einig: Russlands Tage in Syrien sind gezählt. Nachdem die islamistische Gruppe Hajat Tahrir al-Scham (HTS) und mit ihr verbündete Milizen im vergangenen Dezember die syrische Armee in die Flucht geschlagen hatten, führte das zum Sturz des Machthabers Baschar al-Assad. Assad war eng mit Kremlchef Wladimir Putin verbündet. Die russische Armee führte jahrelang einen blutigen Luftkrieg, um das Assad-Regime an der Macht zu halten. Ohne Erfolg.

Assad floh nach Moskau, wo er bis heute Zuflucht gefunden hat. Während die russische Armee militärisches Gerät von ihren Stützpunkten in Syrien abzog, machte die HTS-Miliz kein Geheimnis daraus, dass Russland nun in Syrien unerwünscht sei. So fordern die neuen Machthaber in Damaskus von Moskau Reparationszahlungen und die Übergabe von Assad, den man aufgrund seiner Kriegsverbrechen vor Gericht stellen möchte.

Danach wurde es in den vergangenen Monaten ruhig mit Blick auf die Lage in Syrien. Westliche Politiker fokussierten sich auf die Kriege in Gaza und in der Ukraine. Auch deutsche Regierungsmitglieder konnten im Sommer nicht nach Damaskus reisen, weil die Lage zwischen Israel und dem Iran eskalierte.

Nun hat die syrische Übergangsregierung eine plötzliche Kehrtwende vollzogen – Damaskus und Moskau nähern sich politisch wieder an.

Der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa will die Beziehungen seines Landes zu Russland neu aufstellen, besuchte am Mittwoch Moskau für einen Antrittsbesuch. Putin dagegen wittert Morgenluft: Er kann in Syrien nun offenbar ein Comeback feiern.

Für Russland geht es um Schadensbegrenzung, und die Hürden dafür sind noch immer hoch. Während Putin eine unverhoffte Chance bekommt, droht dem Westen in Syrien erneut eine Niederlage.

Momentum spielt Russland in die Karten