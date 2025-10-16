t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandInternationale Politik

Dave Taylor: Hakenkreuz-Flagge in Büro von US-Republikaner entdeckt

Bei Video-Besprechung
Hakenkreuz-Flagge in Büro von US-Republikaner aufgetaucht

Von t-online, jse
16.10.2025 - 16:33 UhrLesedauer: 2 Min.
Dave Taylor: Er bestreitet, von der Flagge gewusst zu haben.Vergrößern des Bildes
Dave Taylor: Er bestreitet, von der manipulierten US-Flagge gewusst zu haben. (Quelle: IMAGO/Tom Williams)
News folgen

Eine US-Flagge mit Hakenkreuzmotiv wird im Büro des republikanischen Kongressabgeordneten Dave Taylor entdeckt. Er verurteilt den Vorfall scharf.

In einem Büro des republikanischen US-Kongressabgeordneten Dave Taylor (Ohio) ist eine manipulierte US-Flagge mit Hakenkreuz entdeckt worden. Das berichtet unter anderem die US-Nachrichtenseite "Politico". Auf einem Foto, das während einer virtuellen Besprechung entstand, ist die Flagge im Hintergrund eines Arbeitsplatzes im Cannon House Office Building in Washington, D.C. zu sehen.

Die Linien der Flagge sind so verändert, dass sie die Form eines Hakenkreuzes ergeben. Die Darstellung befindet sich hinter einem Mitarbeiter Taylors, dem "Legislative Correspondent" Angelo Elia. Eine Verbindung zwischen dem Mitarbeiter und dem Vorfall ist bislang nicht bekannt. Eine offizielle Untersuchung gegen ihn läuft derzeit nicht. Elia reagierte bislang nicht auf Anfragen. Auf diesem in sozialen Medien verbreiteten Foto ist die manipulierte US-Flagge zu sehen:

Empfohlener externer Inhalt
X
X

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.

Taylor verurteilte den Vorfall in einer schriftlichen Erklärung: "Das Symbol ist abscheulich und völlig unangebracht. Es spiegelt in keiner Weise die Werte meines Büros, meiner Mitarbeiter oder meiner Person wider." Er habe umgehend eine interne Untersuchung eingeleitet, gemeinsam mit der US-Kapitolspolizei.

Ein Sprecher Taylors erklärte gegenüber US-Medien, man gehe von einem gezielten Sabotageakt oder Vandalismus aus. Die veränderte Flagge sei am Dienstagnachmittag entdeckt worden. Die Kapitolspolizei bestätigte den Eingang einer Anzeige, teilte jedoch aufgrund des derzeitigen Regierungsstillstands nur automatisiert mit, dass das Büro vorübergehend geschlossen sei. Eine vollständige Bearbeitung des Falls könne daher erst nach Wiederaufnahme der Behördenarbeit erfolgen.

Die Darstellung nationalsozialistischer Symbolik ist in den USA nicht grundsätzlich strafbar, sorgt jedoch regelmäßig für politische und gesellschaftliche Kontroversen. Wie es zu der Platzierung der veränderten Flagge kam und wer dafür verantwortlich ist, ist unklar.

Verwendete Quellen
Transparenzhinweis

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Internationale Politik von A bis Z

Internationale Politik

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom