Bei Video-Besprechung Hakenkreuz-Flagge in Büro von US-Republikaner aufgetaucht

Von t-online , jse 16.10.2025 - 16:33 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Dave Taylor: Er bestreitet, von der manipulierten US-Flagge gewusst zu haben. (Quelle: IMAGO/Tom Williams)

Eine US-Flagge mit Hakenkreuzmotiv wird im Büro des republikanischen Kongressabgeordneten Dave Taylor entdeckt. Er verurteilt den Vorfall scharf.

In einem Büro des republikanischen US-Kongressabgeordneten Dave Taylor (Ohio) ist eine manipulierte US-Flagge mit Hakenkreuz entdeckt worden. Das berichtet unter anderem die US-Nachrichtenseite "Politico". Auf einem Foto, das während einer virtuellen Besprechung entstand, ist die Flagge im Hintergrund eines Arbeitsplatzes im Cannon House Office Building in Washington, D.C. zu sehen.

Die Linien der Flagge sind so verändert, dass sie die Form eines Hakenkreuzes ergeben. Die Darstellung befindet sich hinter einem Mitarbeiter Taylors, dem "Legislative Correspondent" Angelo Elia. Eine Verbindung zwischen dem Mitarbeiter und dem Vorfall ist bislang nicht bekannt. Eine offizielle Untersuchung gegen ihn läuft derzeit nicht. Elia reagierte bislang nicht auf Anfragen. Auf diesem in sozialen Medien verbreiteten Foto ist die manipulierte US-Flagge zu sehen:

Taylor verurteilte den Vorfall in einer schriftlichen Erklärung: "Das Symbol ist abscheulich und völlig unangebracht. Es spiegelt in keiner Weise die Werte meines Büros, meiner Mitarbeiter oder meiner Person wider." Er habe umgehend eine interne Untersuchung eingeleitet, gemeinsam mit der US-Kapitolspolizei.

Ein Sprecher Taylors erklärte gegenüber US-Medien, man gehe von einem gezielten Sabotageakt oder Vandalismus aus. Die veränderte Flagge sei am Dienstagnachmittag entdeckt worden. Die Kapitolspolizei bestätigte den Eingang einer Anzeige, teilte jedoch aufgrund des derzeitigen Regierungsstillstands nur automatisiert mit, dass das Büro vorübergehend geschlossen sei. Eine vollständige Bearbeitung des Falls könne daher erst nach Wiederaufnahme der Behördenarbeit erfolgen.