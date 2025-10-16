Nach gemeinsamem Telefonat Trump kündigt Treffen mit Putin in Budapest an
Am Donnerstag haben der US-Präsident und Kremlchef Putin lange telefoniert. Nun soll es offenbar ein weiteres Treffen der beiden geben.
Nach einem längeren Telefonat mit Kremlchef Putin am Donnerstag hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, sich bald mit dem russischen Staatschef in Budapest treffen zu wollen. Einen genauen Zeitpunkt nannte Trump nicht. Das Gespräch mit Putin sei "sehr produktiv" gewesen.
Am Freitag will Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Washington empfangen. Bei dem Treffen soll es auch um die mögliche Lieferung von US-Marschflugkörpern vom Typ Tomahawk an die Ukraine gehen. Der Kreml hatte dies zuletzt scharf kritisiert.
Unterhändler sollen sich kommende Woche treffen
Wie Trump mitteilte, sollen sich Unterhändler Russlands und der USA schon kommende Woche abstimmen, um das Treffen zwischen Trump und Putin vorzubereiten. Auf US-Seite werde Außenminister Marco Rubio die Gespräche leiten. Der Ort dafür müsse noch festgelegt werden. Anschließend werde er sich mit Putin treffen, um zu schauen, "ob wir diesen unrühmlichen Krieg beenden können", schrieb Trump.
In Trumps Ankündigung war nicht die Rede davon, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in irgendeiner Weise eingebunden werden soll. Der US-Präsident schrieb nur, dass er mit dem Ukrainer am Freitag im Weißen Haus über sein Telefonat mit Präsident Putin sprechen werde.
Kreml warnt vor Lieferung von Tomahawks
Bei dem Telefonat mit Putin sei es auch um die wirtschaftliche Zusammenarbeit der USA und Russlands nach einem Ende des Krieges in der Ukraine gegangen, so Trump. Weitere Angaben zu möglichen Themen des Treffens machte er nicht. Der Kreml hat die Angaben aus Washington bislang nicht kommentiert. Auch die ungarische Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán, die als russlandfreundlich gilt, hat sich bislang nicht zur Mitteilung Trumps geäußert.
Selenskyj will bei seinem Besuch in Washington von Trump eigentlich die Freigabe für den Verkauf von Tomahawk-Marschflugkörpern an sein Land bekommen, die eine hohe Reichweite haben. Finanziert werden könnte der Deal durch Nato-Partner. Der Kreml warnte die US-Regierung nachdrücklich vor einer solchen Lieferung. Russlands Ex-Präsident und Sicherheitsrats-Vizechef Dmitri Medwedew deutete gar eine mögliche Gegenreaktion mit Atomwaffen an.
Das letzte persönliche Treffen von Trump und Putin liegt rund zwei Monate zurück. Der US-Präsident hatte den Kremlchef im August im US-Bundesstaat Alaska empfangen. Es war die erste Begegnung eines amtierenden US-Präsidenten mit Putin seit mehr als vier Jahren. Nach der russischen Invasion im Februar 2022 herrschte unter Trumps demokratischem Amtsvorgänger Joe Biden weitgehend Funkstille – die USA wurden zum wichtigsten Unterstützer der ukrainischen Verteidiger.
