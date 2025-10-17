Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ob im Gazastreifen oder im Ukraine-Krieg. Mit Trump hat ein neuer Typ Friedensstifter die Weltbühne betreten: machtbewusst, illiberal und vermeintlich effizient. Doch seine Lösungen bergen gravierende Gefahren.

Erneut beherrscht Donald Trump die Weltbühne mit einem großen Friedensversprechen. Nach dem verhandelten Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas hat Trump einen vielversprechenden nächsten Schritt in Richtung einer Lösung für den Ukraine-Krieg angekündigt.

Nach dem ersten Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska plant der US-Präsident nun ein weiteres in Budapest. Gastgeber soll Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán sein, der sein Land darum bereits als "Insel des Friedens" bezeichnet. Das Versprechen: den Krieg in der Ukraine zu beenden.

Ein historischer Frieden im Nahen Osten und bald auch in der Ukraine? Zwar muss sich noch zeigen, ob das wirklich gelingt. Aber die geopolitischen Entwicklungen der vergangenen Wochen führen zu einer unbequemen Frage: Sind Autokraten oder Politiker, die mit der Autokratie flirten, womöglich die besseren Friedensstifter als demokratische Führer? Länder wie jene der Europäischen Union scheinen jedenfalls machtlos am Rand zu stehen.

Fragwürdige Friedensstifter

So hoffnungsvoll die diplomatisch unkonventionellen Friedensbemühungen von Trump erscheinen mögen, so beunruhigend sind sie zugleich: Ausgerechnet politische Akteure, die seit Jahren dabei sind, demokratische und völkerrechtliche Normen auszuhöhlen, loben sich nun selbst als Friedensbringer oder werden als solche gefeiert.

Viktor Orbán etwa hat Teile der ungarischen Justiz entmachtet, die Medien geschliffen und zuletzt im Mai dieses Jahres den Internationalen Strafgerichtshof verlassen, um Politiker wie Putin oder Netanjahu vor Verfolgung im eigenen Land zu schützen. Er inszeniert sich nun dank Trump als Vermittler. Jener Mann, der in der Europäischen Union regelmäßig finanzielle und militärische Hilfen für die Ukraine blockiert hat.

Auch der Autokrat Recep Tayyip Erdoğan, lange ziemlich isoliert, ist unter Trump wieder ein zentraler Akteur, zuletzt beim Friedensdeal im Nahen Osten. Benjamin Netanjahu, innenpolitisch angeschlagen und ebenfalls dabei, die Justiz zu entmachten, darf sich dank Trump sicherer denn je fühlen. Und auch der US-Präsident ist im eigenen Land wegen seiner autoritären Agenda in der Kritik.

Heiligt der Zweck am Ende also die Mittel? Schlägt das Argument Frieden am Ende alles, weil alles besser ist als Krieg?

Die Macht der "starken Männer"

Die nüchterne Wahrheit: Die "starken Männer" scheinen sich prächtig zu verstehen.

Ihr Handeln ist geprägt von Macht, nicht von Moral. Sie schließen Deals, wo andere scheinbar ergebnislos debattieren. Diplomatie ist für sie eine knallharte und kurzfristige Transaktion und keine komplexe Strategie. Sie möchten sich nicht vor Parlamenten rechtfertigen, nicht vor den Medien, nicht vor den Wählern. Sie können schnell handeln, glaubhaft drohen, indem sie Regeln und Normen ignorieren – gerade in den eigenen Ländern.