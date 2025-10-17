Antrittsbesuch in Ankara Waffenstillstand in Gaza: Wadephul sieht Türkei in der Pflicht

Außenminister Wadephul sieht die Türkei in der Verantwortung, beim Gaza-Waffenstillstand Druck auszuüben. Auch darüber hinaus gibt es bei seinem Antrittsbesuch viele heikle Themen.

Wie weiter im Gazastreifen? Außenminister Johann Wadephul fordert von der Türkei angesichts des wackeligen Waffenstillstands Druck auf die islamistische Hamas. "Als eine der Unterstützerinnen des Friedensplans – und als ein Staat, von dem wir erwarten, weiterhin Druck auf Hamas auszuüben – kommt der Türkei eine verantwortungsvolle Rolle zu", erklärte der CDU-Politiker vor dem Abflug zum Antrittsbesuch in der Türkei. Wadephul will in der Hauptstadt Ankara unter anderem mit seinem Kollegen Hakan Fidan sprechen.

Außenpolitisch gebe es großes Potenzial zur Zusammenarbeit, erklärte der Minister, der die Vermittlerrolle der Türkei beim "historischen Waffenstillstand" für Gaza würdigte. Gemeinsam dränge man auf vollständigen Zugang der humanitären Akteure, um die schlimmste Not zu lindern. Zudem arbeite man daran, dass der 20-Punkte-Friedensplan vollständig umgesetzt werde.

Beide Länder eine zudem das Ziel eines sicheren und stabilen Syriens, um eine freiwillige und sichere Rückkehr von Migranten zu ermöglichen. Die Türkei gilt als eine Hüterin der europäischen Außengrenze. Als direkter Nachbar Syriens kann das Land eine der zentralen Migrationsrouten unterbrechen.

Wadephul betont gemeinsame Ziele

Gemeinsames Ziel sei es auch, dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine rasch ein Ende finde, sagte Wadephul. Dafür müssten auch die Einnahmen der russischen Kriegskasse noch schneller ausgetrocknet werden. Die Türkei habe direkte Verantwortung für den Zugang zum Schwarzen Meer, erklärte er, ohne die sogenannte russische Schattenflotte zu erwähnen.

Mit der "Schattenflotte" umgeht Russland internationale Sanktionen, um etwa Öl zu exportieren. Wadephul brachte zudem die Bosporus-Metropole Istanbul als wichtigen Ort ins Spiel, an dem Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau möglich seien.

Der Besuch Wadephuls birgt Brisanz. Während bei einigen Punkten Einigkeit herrscht, gehen die Positionen bei anderen weit auseinander. Ein Überblick:

Umsetzung des Gaza-Friedensplans

Die Türkei war als Vermittler an den Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas beteiligt und will eine zentrale Rolle beim Wiederaufbau des Gazastreifens übernehmen – gegebenenfalls mit Soldaten zur Überwachung einer Friedenslösung.

Deutschland und die Türkei plädieren einhellig für eine Zweistaatenlösung, bei der Israelis und Palästinenser friedlich nebeneinander leben sollen. Die offizielle Haltung zu Israel ist aber grundverschieden: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat Israel immer wieder des Völkermordes beschuldigt und die Einstellung des Handels mit dem Land verfügt.