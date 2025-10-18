Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

US-Präsident Trump ließ Kriegsschiffe, Kampfflugzeuge und Spezialeinheiten vor der Küste Venezuelas zusammenziehen. Eine Drohgebärde, die zu einem Krieg führen könnte. Schon jetzt kommt es immer wieder zu Scharmützeln.

Frieden durch Stärke: Dieser außenpolitischen Leitlinie will die US-Regierung laut eigenen Darstellungen folgen. US-Präsident Donald Trump sieht sich als Friedensstifter, will schon zahlreiche Kriege beendet haben. Das stimmt zwar faktisch nicht, weil die Konflikte in Nahost oder zwischen Pakistan und Indien keinesfalls gelöst sind. Trotzdem inszeniert sich Trump regelmäßig als Herrscher, der Kriege beendet und nicht welche beginnt.

Die aktuellen Geschehnisse vor der Küste Venezuelas sprechen jedoch eine andere Sprache. Trump ließ in den vergangenen Wochen einen Zerstörer, amphibische Landungsboote, F-35-Kampfflugzeuge, B‑52 Langstreckenbomber und ein Angriffs-U-Boot in die Karibik verlegen. Insgesamt sollen sich schätzungsweise mehr als 10.000 US-Soldaten in der Region befinden.

Und die Lage spitzt sich weiter zu. Schon jetzt greift die US-Marine venezolanische Schiffe an, deren Mannschaften vorgeworfen wird, Drogen zu transportieren. Darüber hinaus genehmigte Trump vergangene Woche dem US-Geheimdienst CIA Einsätze in Venezuela.

Wäre da nicht das große militärische Ungleichgewicht zwischen den USA und Venezuela, hätte die autoritäre Führung um den sozialistischen Machthaber Nicolás Maduro dies schon als Kriegserklärung werten können.

Zieht Trump nun wirklich in einen Krieg oder bleibt es bei den Drohgebärden der USA? Fest steht nur: Es geht dem US-Präsidenten um mehr als um einen Kampf gegen Drogen – und das macht die Lage durchaus gefährlich.

Streit um Drogenhandel

Auch aus Venezuela führen fraglos Drogenrouten, auf denen Kokain transportiert wird – es gilt als wichtiges Transitland für den Drogenhandel. Trump wirft Maduro vor, die Drogenbanden gewähren zu lassen, ja, gar zu steuern. Der venezolanische Staatschef weist dies zurück und prangert den US-Militäreinsatz in der Karibik als Bedrohung für Frieden und Stabilität der Region an.

Bislang legten die USA keine Beweise für die Verstrickung Maduros in Drogengeschäfte vor. Im Fokus stehen eigentlich Gruppen, die enge Beziehungen zu kolumbianischen Drogenhändlern haben – die staatliche Kontrolle gilt eher als schwach. Es gibt vor allem Indizien: So sind Kontakte von venezolanischen Militäroffizieren und Parteifunktionären zu Drogenhändlern nachweisbar.