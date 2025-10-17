Tomahawks für Ukraine? Trump empfängt Selenskyj im Weißen Haus



Aktualisiert am 17.10.2025 - 19:30 Uhr

Erhält die Ukraine die erhoffte Zusage für die Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern? Verfolgen Sie den Besuch von Selenskyj in unserem Livestream.

US-Präsident Donald Trump empfängt den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj zu Gesprächen im Weißen Haus. Wichtigstes Thema des Treffens ist nach Angaben der ukrainischen Regierung die mögliche Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern mit großer Reichweite, auf die Kiew zur Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg hofft.

Trump hatte in der Vergangenheit mehrfach über die Lieferung der Waffen spekuliert, allerdings zuletzt die Erwartungen gedämpft. Vor Journalisten sagte er, dass die USA ihre eigenen Vorräte nicht erschöpfen dürften. "Wir brauchen sie auch, daher weiß ich nicht, was wir in dieser Angelegenheit tun können."

Verfolgen Sie den Besuch von Selenskyj im Weißen Haus in unserem Livestream oder lesen Sie die wichtigsten Aussagen in unserem Liveticker:

19.29 Uhr: Beide Präsidenten sind jetzt im Weißen Haus. Für gewöhnlich sollten sich jetzt beide im Oval Office den Fragen von Journalisten stellen.

19.28 Uhr: In diesem Moment fährt Selenskyj vor.

19.16 Uhr: Lange kann es wohl nicht mehr dauern, bis Selenskyj eintrifft. Soeben wurde die ukrainische und die amerikanische Flagge neben dem Eingang des Weißen Hauses platziert.

19.05 Uhr: Das heutige Treffen könnte ein erneuter Auftakt für weitere Anstrengungen in einem Friedensprozess zwischen der Ukraine und Russland sein. Am Vortag hatte Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Beide wollen sich in den kommenden Wochen zu weiteren Beratungen in Budapest treffen. Entsprechende Planungen sind laut der ungarischen Regierung bereits im Gange. Ein konkreter Termin steht allerdings noch nicht fest.

19.00 Uhr: Offiziell sollte der ukrainische Präsident jetzt eintreffen, noch ist von Selenskyj allerdings nichts zu sehen.

18.57 Uhr: Für den ukrainischen Präsidenten wird es der dritte Besuch im Weißen Haus in diesem Jahr sein. Das erste Treffen im Februar endete für Selenskyj in einem Fiasko, bei dem er sowohl von Trump als auch von dessen Vize JD Vance scharf angegriffen wurde. Im August, als Selenskyj mit weiteren europäischen Staats- und Regierungschefs empfangen wurde, war der Ton deutlich versöhnlicher.

18.48 Uhr: Um 19 Uhr deutscher Zeit wird der ukrainische Präsident im Weißen Haus erwartet. Gegen 19.15 Uhr ist hinter verschlossenen Türen ein Mittagessen der beiden Staatschefs angesetzt. Um 21 Uhr sollte der Besuch von Selenskyj beendet sein: Laut dem offiziellen Terminplan soll Trump dann zu seinem Wohnsitz in Florida aufbrechen.

18.47 Uhr: Selenskyj traf bereits am Donnerstag in Washington ein und führte Gespräche mit Vertretern des US-Rüstungsunternehmens Raytheon, das Tomahawk-Marschflugkörper und Patriot-Systeme herstellt. "Wir haben über die Produktionskapazitäten von Raytheon und mögliche Wege für eine Zusammenarbeit zur Stärkung der Luftverteidigung und der Langstreckenfähigkeiten der Ukraine gesprochen", erklärte Selenskyj. Auch über eine mögliche gemeinsame US-ukrainische Produktion sei gesprochen worden.