Auch sein achtjähriger Sohn stirbt Bei israelischem Angriff: Freier Mitarbeiter des ZDF in Gaza getötet

Von t-online , jse Aktualisiert am 19.10.2025 - 23:28 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Trauer in Deir al-Balah: Bei israelischen Luftangriffen gab es Tote. (Quelle: Abdel Kareem Hana)

Ein ZDF-Mitarbeiter und sein achtjähriger Sohn werden bei einem israelischen Luftangriff in Deir al-Balah getötet. Die Attacke erfolgte laut Überlebenden ohne Vorwarnung.

Bei den israelischen Luftangriffen vom Sonntagnachmittag ist ein freier Mitarbeiter des ZDF in Gaza getötet worden. Das berichtet ZDF-Korrespondent Thomas Reichart. Gegen 15.30 Uhr deutscher Zeit seien "unsere palästinensischen Kollegen von der Palestine Media Production (PMP) an ihrem Standort in Deir al-Balah im Süden Gazas von einer Rakete getroffen" worden, so Reichart. Ein 37-jähriger Ingenieur und sein 8-jähriger Sohn wurden dabei getötet. Ein 31-Jähriger wurde verletzt.

Das ZDF berichtet, es habe keine Vorwarnung gegeben. Die israelische Armee habe auf Nachfrage keine Angaben machen können – man prüfe den Vorfall und melde sich wieder. Nach Angaben von Überlebenden vor Ort sei der Angriff ohne jede Vorwarnung erfolgt.

Die Mitarbeiter seien seit Juni in Deir al-Balah im Einsatz. Ihren vorheringen Einsatzort in einem Krankenhaus in Chan Junis hätten sie verlassen müssen, erklärt Reichart – weil ihre Sicherheit dort nicht mehr garantiert gewesen sei.

ZDF-Chefredakteurin: "Nicht hinnehmbar"

ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten erklärte: "Wir sind in Gedanken bei den Opfern und ihren Familien, denen wir unser tiefes Mitgefühl aussprechen. Es ist nicht hinnehmbar, dass Medienschaffende bei der Ausübung ihrer Arbeit angegriffen werden." Nach ZDF-Angaben habe man seit Jahren mit PMP zusammengearbeitet. Der Sender schreibt: "Die Firma hat daneben noch weitere internationale Medienunternehmen als Partner."

Israel hatte am Sonntagnachmittag erneut mit einer Angriffswelle auf Ziele der Hamas im Gazastreifen begonnen. Zuvor hatte Israel die Hamas beschuldigt, die vereinbarte Waffenruhe gebrochen zu haben. Am Sonntag seien in Rafah die israelischen Soldaten Yaniv Kula und Itay Yavetz getötet worden. Der militärische Arm der Hamas erklärte, man habe mit dem Angriff auf die Soldaten nichts zu tun.