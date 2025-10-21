Laut der Denkfabrik Washington Office on Latin Amercia sollte Kolumbien zu Jahresbeginn mehr als 400 Millionen US-Dollar erhalten. Die Hochzeiten der US-kolumbianischen Zusammenarbeit liegen jedoch schon länger zurück: Zwischen 2000 und 2015 gaben die USA rund 15 Milliarden US-Dollar an Kolumbien, das meiste davon als Militärhilfe für den "Krieg gegen die Drogen" und die Bekämpfung von Guerillas.

USA erheben neue Vorwürfe

Die Vorwürfe gegen Kolumbien werden indes lauter. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth teilte am Sonntag mitten im Streit zwischen Petro und Trump mit, dass zwei Tage zuvor ein weiteres Schiff zerstört und drei Menschen getötet worden seien. Das Schiff habe der Guerillagruppe Nationale Befreiungsarmee (ELN) aus Kolumbien gehört und sei am Drogenschmuggel beteiligt gewesen, erklärte Hegseth. Beweise dazu legte er nicht vor. Petro wies dies zurück. Das Boot habe einer "bescheidenen Familie" gehört, nicht den Rebellen, behauptete er.

Diese Argumentation wird zumindest bei Trump nicht verfangen. Denn der US-Präsident fokussiert sich aktuell öffentlich auf seinen Krieg gegen die Drogen, mit dem er laut eigenen Angaben die Zahl der Drogentoten in den USA reduzieren will. Verantwortlich macht er dafür aktuell vor allem Venezuela und den dortigen Präsidenten Nicolás Maduro, den Trump für den Kopf eines Drogenkartells hält.

Beobachter sind sich jedoch sicher, dass Trumps Begründungen eine Fassade sind. So schrieb Lateinamerikaexperte Christopher Sabatini Anfang Oktober in der "New York Times": "Was einige einflussreiche Mitglieder der Trump-Regierung wollen, ist ein Regimewechsel, und zwar zu möglichst geringen Kosten." Dies sei der eigentliche Zweck der Präsenz der US-Marine vor Venezuela. Denn die Rolle des Landes im weltweiten Drogenhandel ist deutlich geringer, als Trump behauptet. Und insbesondere auch geringer als die Rolle Kolumbiens.

Kolumbien mit Schlüsselrolle?