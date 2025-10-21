Drohung gegen Kolumbien Trump schlägt um sich
Donald Trump droht seinem wichtigsten Verbündeten in Lateinamerika. Kolumbien soll keine Hilfsgelder mehr bekommen. Hintergrund ist der Konflikt der USA mit einem Nachbarn Kolumbiens.
Binnen weniger Stunden sind die Beziehungen zwischen den USA und Kolumbien auf einem neuen Tiefstand angelangt. Am frühen Sonntagmorgen deutscher Zeit bezichtigte der kolumbianische Präsident Gustavo Petro auf sozialen Netzwerken die US-Regierung des Mordes: Mitte September sei ein kolumbianischer Fischer von einem Angriff der USA getötet worden. Laut den USA hingegen handelte es sich um ein Drogenboot.
Außerdem, so Petro, sei das Boot in kolumbianischen Hoheitsgewässern zerstört worden. Er erklärte, dass der Fischer keine Verbindungen zum Drogenhandel gehabt habe und lediglich seiner Beschäftigung nachgegangen sei. Zudem sei das Boot manövrierunfähig gewesen und habe ein Notsignal wegen Havarie abgesetzt. Eine angebliche Verwandte des Fischers bestätigte dies im kolumbianischen Fernsehen. "Wir erwarten Erklärungen der Regierung der Vereinigten Staaten", schloss Petro. Diese folgten Stunden später in Form einer Social-Media-Tirade.
Auf der Plattform Truth Social beschuldigte US-Präsident Donald Trump seinen Amtskollegen Petro, ein "Anführer des illegalen Drogenhandels" zu sein. Petro fördere die Herstellung von Drogen in Kolumbien, so Trump. "Trotz großzügiger Zahlungen und Subventionen aus den USA" habe Petro nichts gegen das Drogenproblem unternommen. Trump sprach von "langfristiger Ausbeutung Amerikas" und kündigte an, jegliche Hilfszahlungen für Kolumbien einzustellen. Ebenso soll es neue Zölle geben.
Erst Mexiko, dann Venezuela – und jetzt Kolumbien?
Überdies forderte er Petro auf, entsprechende Anbauflächen für die Kokapflanze, die Trump als "Todesfelder" bezeichnet, sofort zu schließen. Und dann schob Trump noch eine Drohung hinterher: "Sonst werden die Vereinigten Staaten sie für ihn schließen, und das wird nicht auf nette Weise geschehen."
In seinem selbsterklärten Krieg gegen den internationalen Drogenhandel droht Trump damit bereits dem dritten Land in Lateinamerika offen mit militärischer Gewalt. Zunächst hatte er Mexiko im Visier, wo ihn Präsidentin Claudia Sheinbaum jedoch beruhigte. Dann wandte sich Trump Venezuela zu und fuhr ein militärisches Großaufgebot in der Karibik auf – mit der anhaltenden Drohung, Machthaber Nicolás Maduro aus dem Amt zu vertreiben. Nun gerät Kolumbien, über Jahrzehnte hinweg der wichtigste lateinamerikanische Partner der USA, in den Strudel von Trumps Geopolitik.
Gustavo Petro hat sich in dem Streit offenbar dazu entschlossen, keinen Schritt zurückzuweichen. Auf Trumps Drohung reagierte er nur 26 Minuten später auf X: "Trump wird von seinen Zirkeln und Beratern getäuscht", schrieb Petro. "Der größte Feind des Drogenhandels in Kolumbien im 21. Jahrhundert war derjenige, der seine Verbindungen zur politischen Macht in Kolumbien aufgedeckt hat", fügte er hinzu. "Das war ich." Er empfahl Trump zudem, "sich gut über Kolumbien zu informieren" und die wahren Drogenbarone ausfindig zu machen.
Petro hebt Erfolge im Kampf gegen die Drogen hervor
Tatsächlich hat sich Petro, der einst Mitglied einer urbanen Guerillagruppe war, in seiner politischen Laufbahn damit einen Namen gemacht, die Verbindungen zwischen Drogenkartellen und der kolumbianischen Politik aufzudecken. Mehrere Abgeordnete und Senatoren wurden deshalb zu Gefängnisstrafen verurteilt. Seit 2022 ist er der erste linke Präsident des Landes. Und als solcher sieht sich Petro plötzlich Kritik wegen seiner Drogenpolitik ausgesetzt.
Dabei verfolgt er einen für Kolumbien neuen Ansatz. Früher fokussierten sich kolumbianische Regierungen, unterstützt von den USA, auf die Zerstörung von Kokafeldern, oftmals mittels der Bestäubung mit potenziell krebserregendem Glyphosat aus der Luft. Leidtragende war nicht zuletzt wegen der Gesundheitsrisiken besonders die Landbevölkerung. Petros Regierung hingegen verfolgt das Ziel, den Bauern Alternativen aufzuzeigen, um so den Kokaanbau zu reduzieren. Außerdem sollen mehr Beschlagnahmungen den Kartellen direkt schaden und nicht den Bauern.
Im Juni veröffentlichten die UN den Weltdrogenbericht 2025. Kolumbien kommt darin als Weltmarktführer in der Kokainproduktion nicht gut weg. Demnach wurde 2023 in Kolumbien rund 50 Prozent mehr Kokain produziert als im Vorjahr. 67 Prozent der weltweiten Anbauflächen für Kokapflanzen befinden sich demnach in dem Land.
Petro widerspricht diesen Daten teils. Sein Präsidialamt legte am Freitag Zahlen vor, denen zufolge in Petros Amtszeit das Wachstum der Anbauflächen in Kolumbien beinahe gestoppt wurde. Auch die beschlagnahmten Mengen an Kokain befinden sich Petros Angaben zufolge auf einem Rekordhoch. Der Grundtenor: Die UN-Zahlen verzerren die Realität in Kolumbien.
Die US-Hilfen gingen zuletzt bereits stark zurück
Dennoch entzogen die USA Kolumbien bereits im September wegen der gestiegenen Kokainproduktion den Status als Verbündeter im Krieg gegen die Drogen. Damals sah Washington jedoch noch davon ab, Hilfsgelder zu streichen. Nun wird das nachgeholt. Es war zunächst unklar, auf welche finanzielle Unterstützung sich Trump bezog, da die US-Regierung ihre humanitäre Hilfe über die Entwicklungsagentur USAID in diesem Jahr bereits eingestellt hatte.
Laut der Denkfabrik Washington Office on Latin Amercia sollte Kolumbien zu Jahresbeginn mehr als 400 Millionen US-Dollar erhalten. Die Hochzeiten der US-kolumbianischen Zusammenarbeit liegen jedoch schon länger zurück: Zwischen 2000 und 2015 gaben die USA rund 15 Milliarden US-Dollar an Kolumbien, das meiste davon als Militärhilfe für den "Krieg gegen die Drogen" und die Bekämpfung von Guerillas.
USA erheben neue Vorwürfe
Die Vorwürfe gegen Kolumbien werden indes lauter. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth teilte am Sonntag mitten im Streit zwischen Petro und Trump mit, dass zwei Tage zuvor ein weiteres Schiff zerstört und drei Menschen getötet worden seien. Das Schiff habe der Guerillagruppe Nationale Befreiungsarmee (ELN) aus Kolumbien gehört und sei am Drogenschmuggel beteiligt gewesen, erklärte Hegseth. Beweise dazu legte er nicht vor. Petro wies dies zurück. Das Boot habe einer "bescheidenen Familie" gehört, nicht den Rebellen, behauptete er.
Diese Argumentation wird zumindest bei Trump nicht verfangen. Denn der US-Präsident fokussiert sich aktuell öffentlich auf seinen Krieg gegen die Drogen, mit dem er laut eigenen Angaben die Zahl der Drogentoten in den USA reduzieren will. Verantwortlich macht er dafür aktuell vor allem Venezuela und den dortigen Präsidenten Nicolás Maduro, den Trump für den Kopf eines Drogenkartells hält.
Beobachter sind sich jedoch sicher, dass Trumps Begründungen eine Fassade sind. So schrieb Lateinamerikaexperte Christopher Sabatini Anfang Oktober in der "New York Times": "Was einige einflussreiche Mitglieder der Trump-Regierung wollen, ist ein Regimewechsel, und zwar zu möglichst geringen Kosten." Dies sei der eigentliche Zweck der Präsenz der US-Marine vor Venezuela. Denn die Rolle des Landes im weltweiten Drogenhandel ist deutlich geringer, als Trump behauptet. Und insbesondere auch geringer als die Rolle Kolumbiens.
Kolumbien mit Schlüsselrolle?
Bisher hat sich Petro in dem Konflikt auf die Seite Venezuelas geschlagen, obwohl er Maduros Regierung in Caracas nicht anerkennt. Womöglich erhöht Trump auch deswegen nun den Druck auf den Kolumbianer. Sollten die USA tatsächlich eine Intervention in Venezuela umsetzen, kommt Kolumbien eine wichtige Rolle zu. Zwar unterhalten die USA keine eigenen Militärbasen in dem Land, sie sind jedoch ein wichtiger Partner. In den vergangenen Jahren fanden immer wieder gemeinsame Übungen statt. Kolumbien galt als das Tor der USA zum südamerikanischen Kontinent.
Bisher hatte auch keine kolumbianische Regierung an diesen Beziehungen gerüttelt – bis Petro kam. Mit Trumps Vorgänger Joe Biden führte er noch eine fruchtbare Zusammenarbeit. Das änderte sich unter Trump. Schon im Januar gerieten die Präsidenten wegen der Ausweisungen angeblich krimineller Ausländer aus den USA aneinander. Im September entzog Washington Petro zudem sein Visum, nachdem er in New York an einer pro-palästinensischen Demonstration teilgenommen und Soldaten zur Missachtung von Trumps Befehlen aufgerufen hatte.
Seit Beginn seiner Amtszeit sucht Petro außerdem über Investitionen die Nähe zu China. Im Mai schloss sich seine Regierung dem chinesischen globalen Infrastrukturprojekt Neue Seidenstraße an.
Kolumbien wählt 2026 neuen Präsidenten
Bald muss der Präsident die Casa de Nariño, seinen Amtssitz in Bogotá, jedoch wieder verlassen. Denn im kommenden Jahr wählt Kolumbien einen neuen Präsidenten. Petros Amtszeit ist nach vier Jahren wieder beendet, laut Verfassung darf er nicht noch einmal antreten.
Für Trump und seine möglichen Ambitionen in Venezuela kommt das freilich zu spät. Wenn er Maduro aus dem Amt werfen will, dann muss Trump bald, wohl schon in den kommenden Wochen, eine Entscheidung über Schläge gegen das venezolanische Regime treffen.
Angesichts dessen könnte sein Plan sein, den kolumbianischen Präsidenten vorsorglich ins politische Abseits zu stellen, also ihn und seine Positionen zu diskreditieren. Petros Widerstand gegen den US-Präsidenten dürfte Trump dabei gelegen kommen. "Sie bekämpfen Drogen nicht – sie stellen Drogen her", betonte der Republikaner am Sonntag vor Reportern an Bord der Air Force One.
Gleichzeitig droht Trump Kolumbien ebenfalls unverhohlen mit militärischer Gewalt. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass es dazu tatsächlich kommt. Dafür ist die Truppenpräsenz der USA in der Region aktuell zu klein und die Fähigkeiten der von Washington hochgerüsteten kolumbianischen Armee zu groß. Dennoch setzt Trump mit seinen Drohungen ein Ausrufezeichen, das Petro nicht ignorieren kann.
Fest steht: Der Druck aus den USA auf Kolumbien wird nicht nachlassen, sondern eher noch zunehmen. Angesichts der anstehenden Wahlen für das kolumbianische Präsidentenamt wird Trump wohl keine Chance ungenutzt lassen, dem Wahlkampf seinen Stempel aufzudrücken und einem ihm genehmeren Präsidenten ins Amt zu verhelfen. Die gekappten Hilfszahlungen und angedrohten Zölle dürften ein Vorgeschmack darauf sein.
