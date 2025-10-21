Rotes Kreuz vermittelt Hamas übergibt Leiche von Deutsch-Israeli an Israel

Die Hamas übergab zwei mutmaßliche Leichen der Geiseln an das Rote Kreuz. (Archivbild)

Die Hamas hat weitere Leichen von Geiseln an Israel zurückgegeben. Unter ihnen ist auch ein Deutsch-Israeli.

Die Terrororganisation Hamas hat im Gazastreifen zwei weitere Leichen an Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben, bei denen es sich um tote, aus Israel entführte Geiseln handelt.

Genauer handele es sich um die sterblichen Überreste des Deutsch-Israelis Tamir Adar und des Senioren Arje Zalmanovitch, erklärte die israelische Armee am Mittwoch nach der Identifizierung. Die Übergabe der Leichen ist Teil des Waffenruhe-Abkommens, dennoch fehlen weiterhin rund ein Dutzend Leichen.

Seibert: "Adar ist nun zu Hause"

Der Deutsch-Israeli Adar aus dem Kibbuz Nir Oz wurde nach Angaben der israelischen Armee am 7. Oktober 2023 getötet, sein Leichnam wurde demnach von der Hamas im Gazastreifen festgehalten. Zum Zeitpunkt des Überfalls war er 38 Jahre alt.

Am Tag des Überfalls auf Israel verteidigte der Vater zweier Kinder seinen Kibbuz gegen die Islamisten. Von ihm gab es monatelang keine Spur. Schließlich wurde seine Familie darüber informiert, dass er bei dem Angriff getötet und sein Leichnam in den Gazastreifen entführt worden war.

Der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, erklärte im Onlinedienst X, Adar sei nun zu Hause. Nun könne seine Familie "diesen wunderbaren Mann endlich zur letzten Ruhe betten".

Zweite Geisel wurde 85 Jahre alt

Zalmanovitch gehörte zu den Gründern des Kibbuz Nir Oz. Auch er wurde am 7. Oktober 2023 aus seinem Zuhause entführt. Während er sich in seinem Schutzraum vor den Hamas-Angreifern verbarg, gelang es ihm, einem seiner Söhne eine Nachricht zu schicken.

Später war der 85-Jährige in Aufnahmen der Hamas-Angreifer zu sehen, wie er blutüberströmt auf dem Rücksitz eines Motorrads in den Gazastreifen verschleppt wurde. Er wurde nach Angaben der israelischen Armee am 17. November 2023 in Geiselhaft getötet.

Noch 13 Geisel-Leichen im Gazastreifen

Im Rahmen einer ersten Phase des von den USA vorangetriebenen Friedensplans muss die Hamas insgesamt 28 Leichen übergeben. Handelt es sich bei den nun überstellten sterblichen Überresten tatsächlich um tote Entführte, verbleiben noch 13 Geisel-Leichen im Gazastreifen. Am Montag vor einer Woche hatte die Islamistenorganisation bereits alle lebenden Geiseln im Austausch für Hunderte palästinensische Häftlinge freigelassen.

Die Hamas übergibt die Leichen nur schleppend und sagt, dass es für sie schwierig sei, diese zu finden, weil sie unter den Trümmern bombardierter Gebäude und Tunnel verschüttet seien. Eine Sprecherin der israelischen Regierung nannte dies eine Lüge. Israel wisse, dass die Hamas die sterblichen Überreste finden könne.