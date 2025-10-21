t-online - Nachrichten für Deutschland
Hamas übergibt zwei weitere Leichen an Rotes Kreuz – Israel prüft Identität

Rotes Kreuz vermittelt
Hamas übergibt zwei weitere Leichen – Israel prüft Identität

Von dpa
21.10.2025 - 21:30 UhrLesedauer: 2 Min.
Nahostkonflikt - Gaza-StadtVergrößern des Bildes
Die Hamas übergab zwei mutmaßliche Leichen der Geiseln an das Rote Kreuz. (Archivbild) (Quelle: Yousef Al Zanoun/AP/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Im Gazastreifen hat die Hamas zwei weitere Leichen an das Rote Kreuz übergeben. Israel wird nun prüfen, ob es sich bei den sterblichen Überresten wirklich um die von Geiseln handelt.

Die Terrororganisation Hamas hat im Gazastreifen zwei weitere Leichen an Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben, bei denen es sich um tote, aus Israel entführte Geiseln handeln soll. Die sterblichen Überreste seien auf dem Weg zu Vertretern des israelischen Militärs, wie Israels Armee am Abend mitteilte.

Sie werden anschließend nach Israel gebracht und dort forensisch untersucht, um die Identität der Toten festzustellen. Es war zunächst unklar, um welche Verschleppten es sich handeln soll.

Noch 13 Geisel-Leichen im Gazastreifen

Im Rahmen einer ersten Phase des von den USA vorangetriebenen Friedensplans muss die Hamas insgesamt 28 Leichen übergeben. Handelt es sich bei den nun überstellten sterblichen Überresten tatsächlich um tote Entführte, verbleiben noch 13 Geisel-Leichen im Gazastreifen. Am Montag vor einer Woche hatte die Islamistenorganisation bereits alle lebenden Geiseln im Austausch für Hunderte palästinensische Häftlinge freigelassen.

imago images 0837858598Vergrößern des Bildes
Die Infrastruktur des Gazastreifens wurde im Zuge der israelischen Angriffe weitestgehend zerstört. (Quelle: Khalil Ramzi Alkahlut/imago-images-bilder)

Die Hamas übergibt die Leichen nur schleppend und sagt, dass es für sie schwierig sei, diese zu finden, weil sie unter den Trümmern bombardierter Gebäude und Tunnel verschüttet seien. Eine Sprecherin der israelischen Regierung nannte dies eine Lüge. Israel wisse, dass die Hamas die sterblichen Überreste finden könne.

Das IKRK hatte am Nachmittag mitgeteilt, dass 15 palästinensische Leichen in den Gazastreifen gebracht worden seien. Dies dürfte im Austausch für die am Montagabend übergebene Leiche eines Israelis passiert sein. Israel muss für jede Geisel, deren sterbliche Überreste die Hamas übergibt, die Leichen 15 toter Bewohner des Gazastreifens freigeben.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Internationale Politik

