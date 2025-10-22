So viel Rente bekommen die Deutschen

Erwärmung wird nicht unter 1,5 Grad bleiben UN-Generalsekretär: Überschreiten des Klimaziels "unvermeidlich"

Von afp 22.10.2025 - 16:30 Uhr Lesedauer: 1 Min.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres: Seine mahnenden Worten wird eher selten Folge geleistet. (Quelle: Lev Radin/imago-images-bilder)

UN-Chef António Guterres hält das Verfehlen des 1,5-Grad-Ziels als gewiss. Wissenschaftler warnen vor den Folgen.

UN-Generalsekretär António Guterres hat ein Verfehlen des 1,5-Grad-Klimaziels in den kommenden Jahren als "unvermeidlich" bezeichnet. "Eines ist bereits klar: Wir werden die globale Erwärmung in den nächsten Jahren nicht unter 1,5 Grad halten können", sagte Guterres am Mittwoch vor der Weltorganisation für Meteorologie in Genf. "Ein Überschreiten ist nun unvermeidlich."

Die internationale Gemeinschaft hatte sich 2015 in Paris auf das internationale Klimaschutz-Abkommen geeinigt, wonach die Erderwärmung auf deutlich unter zwei und möglichst 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter begrenzt werden soll. Dafür ist eine drastische Reduzierung der weltweiten Treibhausgasemissionen nötig.

Trump: "Weltweit größter Betrug aller Zeiten"

Mitte November beginnt in Brasilien die jährliche UN-Klimakonferenz, bei der versucht werden soll, die internationalen Bemühungen zur Begrenzung der Emissionen durch verbindliche Absprachen und Zusagen zum Erfolg zu führen. Angesichts verschiedener Krisen wie der Corona-Pandemie und mehrerer Kriege waren die Anstrengungen zur Bekämpfung der Auswirkungen des vom Menschen verursachten Klimawandels in den vergangenen Jahren in den Hintergrund geraten.

Wissenschaftler warnen vor den katastrophalen Folgen für die Menschheit, wenn es nicht gelingt, die globale Erderwärmung zu begrenzen. Durch den fortschreitenden Klimawandel nehmen extreme Wetterphänomene wie Hitzeperioden, Stürme und Starkregen zu.