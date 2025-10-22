t-online - Nachrichten für Deutschland
Weltgerichtshof: Israel muss Zivilisten im Gazastreifen versorgen

Internationaler Gerichtshof entscheidet
Israel muss Zivilisten im Gazastreifen versorgen

Von dpa
Aktualisiert am 22.10.2025 - 17:10 UhrLesedauer: 1 Min.
ISRAEL-PALESTINIANS/GAZAVergrößern des Bildes
Laut Internationalem Gerichtshof muss Israel humanitäre Hilfe im Gazastreifen ermöglichen. (Quelle: Dawoud Abu Alkas/reuters)
News folgen

Der Internationale Gerichtshof hat entschieden, dass Israel die Versorgung der Zivilbevölkerung im Gazastreifen sicherstellen muss. Das Gericht verfügt allerdings nicht über die Mittel, die Entscheidung auch durchzusetzen.

Israel muss nach einem Gutachten des Internationalen Gerichtshofes ausreichend humanitäre Hilfe in den Gazastreifen hineinlassen und dafür auch mit dem UN-Hilfswerk für Palästinenser (UNRWA) zusammenarbeiten. Israel sei als Besatzungsmacht verpflichtet, für die Bevölkerung zu sorgen, heißt es in einem Rechtsgutachten des höchsten Gerichts der UN in Den Haag. Das Gutachten ist nicht bindend.

Israel untersagt seit Januar dem UNRWA die Arbeit im Gazastreifen. Von März bis Mai hatte Israel grundsätzlich keine Hilfsgüter mehr in den Gazastreifen gelassen. Seit der fragilen Waffenruhe vom 10. Oktober lässt Israel zwar wieder Transporte in das abgeriegelte Küstengebiet hinein. Nach Ansicht der Vereinten Nationen reicht dies jedoch bei Weitem nicht aus, um die notleidende Bevölkerung zu versorgen.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
