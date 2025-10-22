So viel Rente bekommen die Deutschen

Internationaler Gerichtshof entscheidet Israel muss Zivilisten im Gazastreifen versorgen

Von dpa Aktualisiert am 22.10.2025 - 17:10 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Laut Internationalem Gerichtshof muss Israel humanitäre Hilfe im Gazastreifen ermöglichen. (Quelle: Dawoud Abu Alkas/reuters)

Der Internationale Gerichtshof hat entschieden, dass Israel die Versorgung der Zivilbevölkerung im Gazastreifen sicherstellen muss. Das Gericht verfügt allerdings nicht über die Mittel, die Entscheidung auch durchzusetzen.

Israel muss nach einem Gutachten des Internationalen Gerichtshofes ausreichend humanitäre Hilfe in den Gazastreifen hineinlassen und dafür auch mit dem UN-Hilfswerk für Palästinenser (UNRWA) zusammenarbeiten. Israel sei als Besatzungsmacht verpflichtet, für die Bevölkerung zu sorgen, heißt es in einem Rechtsgutachten des höchsten Gerichts der UN in Den Haag. Das Gutachten ist nicht bindend.