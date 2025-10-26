Schicksalswahl in New York "Er fasst Frauen zwischen die Beine und tötet Omas"
Am 4. November wählt New York City einen neuen Bürgermeister. Alle Augen sind auf den Big Apple gerichtet – auch die des US-Präsidenten.
Big Apple, Welthauptstadt, Heimat der Wall Street und von Donald Trump: Die Bedeutung von New York City für Amerika und die Welt ist unumstritten. Am 4. November wählt die Metropole an der Ostküste ihren neuen Bürgermeister – und vieles deutet auf ein politisches Erdbeben hin.
Doch wer tritt überhaupt an? Wie kam es dazu, dass scheinbar etablierte Namen plötzlich kaum mehr eine Chance haben? Und warum hat der gebürtige New Yorker Donald Trump angekündigt, im Falle eines Sieges des derzeitigen Favoriten Mamdani die Stadt "übernehmen" zu wollen? t-online gibt einen Überblick.
Die Ausgangslage
Seit 2022 heißt der Bürgermeister von New York Eric Adams. Er trat damals die Nachfolge des Demokraten Bill de Blasio an. Adams galt als Hoffnungsträger der Demokraten, einigen sogar als möglicher Präsidentschaftskandidat für das Jahr 2024.
Doch es kam anders: Ende 2023 durchsuchte das FBI mehrere Büros des Bürgermeisters und beschlagnahmte Handys. Im Herbst 2024 wurde Adams wegen Korruption und illegaler Wahlkampffinanzierung angeklagt – er soll unter anderem über türkisch-amerikanische Agenten unerlaubterweise Geld aus der Türkei angenommen haben. Im Gegenzug sollte die türkische Botschaft in ein prestigeträchtiges Gebäude in Manhattan verlegt werden. Kurz nach Trumps Wahl zum Präsidenten wies die US-Regierung die Behörden in New York an, die Anklage gegen Adams fallen zu lassen. Die zuständige Staatsanwältin trat daraufhin in Protest zurück und erklärte, sie vermute eine Absprache zwischen Trump und Adams. Als Bürgermeister hatte Adams immer wieder Kritik am damaligen US-Präsidenten Joe Biden und Lob für Trump geäußert.
Während dieser Zeit hatte sich eine Reihe von Demokraten öffentlich von Adams abgewandt. Der entschied sich, dennoch erneut anzutreten – als unabhängiger Kandidat. Als später klar wurde, dass Adams kaum eine Chance auf eine Wiederwahl hat, zog er seine Kandidatur zurück, wohl auf Druck von Trump. US-Medien berichten, der US-Präsident habe ihm im Gegenzug einen Posten in seiner Administration versprochen.
Die Vorwahlen
Bei den Republikanern setzte sich der Populist Curtis Sliwa ohne Gegenkandidat durch. Sliwa war bereits 2021 Kandidat der Republikaner, wurde damals aber klar von Adams geschlagen.
Komplizierter war die Lage bei den Demokraten. Aufsehen erregten besonders ein bekanntes Gesicht und ein Newcomer: Andrew Cuomo, der ehemalige Gouverneur des Bundesstaats New York, ging als Favorit in die Vorwahlen. Die Kandidatur ging jedoch an einen anderen: Zohran Mamdani, Abgeordneter in der New Yorker State Assembly (vergleichbar mit dem Landtag) und selbsterklärter Sozialist, entschied die Vorwahlen für sich. Cuomo entschloss sich daraufhin zu einer Kandidatur als unabhängiger Kandidat.
Die Kandidaten
Zohran Kwame Mamdani ist ein 34-jähriger Abgeordneter. Mamdani wurde 1991 in der ugandischen Hauptstadt Kampala geboren. Als er sieben Jahre alt war, zogen seine Eltern, die beide indische Wurzeln haben, mit ihm nach New York.
Der Muslim ist Teil der Democratic Socialists of America und gehört damit der gleichen politischen Bewegung an wie Alexandria Ocasio-Cortez, die bekannte Abgeordnete des US-Abgeordnetenhauses. Sie unterstützte ihn auf dem Weg zur demokratischen Kandidatur, ebenso wie der Senator von Vermont, Bernie Sanders. Die offizielle Unterstützung vieler Köpfe seiner Partei hat Mamdani allerdings nicht. Besonders Andrew Cuomo wirft ihm immer wieder Unerfahrenheit vor, spricht ihn konsequent nur als "der Abgeordnete" an.
Mamdani möchte eine Mietenbremse für rund eine Million Wohnungen einführen und die Busse in New York schneller und kostenlos machen. Außerdem will er kommunale Supermärkte gründen, die Lebensmittel günstig anbieten können, um die Lebenshaltungskosten in New York City zu senken. Er kritisiert regelmäßig die Demokraten, die Trump-Regierung und das Vorgehen der Grenzschutzbehörde ICE scharf. Mehr über Mamdani lesen Sie hier im t-online-Porträt.
Andrew Mark Cuomo ist Spross einer Politiker-Dynastie, vergleichbar mit den Clintons und den Bushs. Seine Familie stammt ursprünglich aus Italien, sein Vater Mario war elf Jahre lang Gouverneur von New York. Auch Cuomos Bruder Christopher ist ein bekanntes Gesicht in den USA und moderierte über Jahre eine Primetime-Politikshow bei CNN. Andrew Cuomo selbst war Bauminister unter US-Präsident Bill Clinton sowie von 2011 bis zu seinem Rücktritt im Jahr 2021 Gouverneur von New York.
Cuomos Ende als Gouverneur war von Skandalen überschattet. Mehrere Frauen warfen dem heute 67-Jährigen sexuelle Belästigung vor – Cuomo selbst sprach in dem Zusammenhang davon, er sei "fehlinterpretiert" worden. In den Triellen zur Bürgermeisterwahl deutete er dann plötzlich an, alle Vorwürfe gegen ihn seien frei erfunden. Das Verfahren wurde eingestellt. Die Staatsanwaltschaft hielt die Zeuginnen zwar für glaubwürdig, die Anschuldigungen aber für schwer nachzuweisen.
Cuomo wird außerdem vorgeworfen, während der Corona-Pandemie geschönte Todes- und Infektionszahlen übermittelt zu haben. Kritiker sehen ihn verantwortlich für Hunderte, wenn nicht Tausende vermeidbare Todesfälle. Bezogen auf diese Vorwürfe und die der sexuellen Belästigung, bezeichnete sein republikanischer Widersacher Curtis Sliwa Cuomo in einem Interview bei Fox News als "Widerling": "Sein Vermächtnis ist, dass er Frauen zwischen die Beine fasst und Omas tötet."
Curtis Anthony Sliwa ist gebürtiger New Yorker. Der 71-Jährige war vor seiner politischen Karriere besonders als Radiomoderator und Aktivist bekannt. Sliwa ist Gründer der "Guardian Angels" (Schutzengel), einer Art Bürgerwehr, die inzwischen in mehr als 100 Ländern aktiv ist. Seine charakteristische rote Kappe ist Teil der Uniform der Gruppe. Sliwa gab später zu, sich einige der ersten Fälle der "Guardian Angels" ausgedacht und Verletzungen vorgetäuscht zu haben, um positive Presse zu generieren.
Im Jahr 1992 kam es allerdings zu zwei dokumentierten schweren Angriffen auf Sliwa. Im April wurde er vor seinem Haus von mehreren Männern mit Baseballschlägern verprügelt. Im Juli desselben Jahres gab es einen Versuch, Sliwa zu entführen, als er in ein gestohlenes Taxi stieg und dort mehrmals angeschossen wurde. Sliwa entkam, indem er durch ein offenes Fenster aus dem Wagen sprang. Beide Angriffe wurden später dem Mafioso John Gotti angelastet.
Sliwa bezeichnet sich selbst als Populist. Er setzt sich unter anderem für klassisch konservative Themen wie konsequente Verbrechensbekämpfung und niedrige Steuern ein, aber auch für progressive Anliegen wie die gleichgeschlechtliche Ehe und ein bedingungsloses Grundeinkommen. Durch seine Verbindung mit den "Guardian Angels" inszeniert er sich immer wieder als der "Law and Order" (Recht und Ordnung)-Kandidat.
Was sagen die Umfragen?
Aktuelle Umfragen sehen Mamdani klar vorn. Laut einer Erhebung der Qunnipiac University lag der 34-Jährige mit 46 Prozent Anfang Oktober 13 Punkte vor Andrew Cuomo, der seinerseits deutlich vor Sliwa (15 Prozent) lag. Ein ähnliches Bild zeigt eine Umfrage des Gotham-Instituts von Mitte Oktober, das Mamdani 14 Punkte vor Cuomo sieht, der wiederum zehn Punkte vor Sliwa liegt.
Cuomos Umfeld, aber auch mehrere Republikaner, fordern vor diesem Hintergrund immer wieder Sliwa dazu auf, sich aus dem Rennen zurückzuziehen, um den Sozialisten Mamdani als Bürgermeister zu verhindern. Sliwa lehnt dies jedoch kategorisch ab: "Warum will Cuomo meine Wähler? Er soll sich seine eigenen suchen." Der Republikaner behauptet außerdem, er habe Bestechungsangebote von Milliardären erhalten, die ihn zum Aufgeben bewegen wollten. Er habe diese Angebote abgelehnt.
Und was ist mit Trump?
Der gebürtige New Yorker Donald Trump hat sich zu allen drei Kandidaten eingelassen – und dabei klargemacht, dass er Cuomo als Bürgermeister bevorzugen würde. Cuomo und Trump hatten während Trumps erster Amtszeit im Kampf gegen Covid zusammengearbeitet. Beide kennen einander seit Jahrzehnten, beide stammen aus dem Ortsteil Quenns. Cuomo hat seinerseits erklärt, er glaube, auf Augenhöhe mit Trump verhandeln zu können.
Dass Trump den Republikaner Sliwa nicht unterstützt, könnte an dessen früheren Äußerungen liegen. 2019 erklärte Sliwa in einem Interview, er "hasse" Trump, den er einen "Spinner" und einen "Irren" nannte. Sliwa sagte später außerdem, er habe bei den Präsidentschaftswahlen 2016 und 2020 nicht für Trump gestimmt. Trump erklärte vor wenigen Wochen, Sliwa sei "nicht bereit für die Primetime". "Er will Katzen ins Rathaus bringen. Wir brauchen keine Tausenden Katzen", sagte Trump über den bekennenden Katzen-Fan Sliwa.
Den demokratischen Sozialisten Mamdani nannte Trump zuletzt einen "Kommunisten", bezeichnete ihn als "gefährlich". Sollte Mamdani als Bürgermeister gewählt werden, drohte Trump, die US-Regierung werde New York "übernehmen". Andrew Cuomo warnte in einem TV-Triell vor einem Sieg Mamdanis: "Dann bekommen wir Bürgermeister Trump."
