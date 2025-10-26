Die Vorwahlen

Bei den Republikanern setzte sich der Populist Curtis Sliwa ohne Gegenkandidat durch. Sliwa war bereits 2021 Kandidat der Republikaner, wurde damals aber klar von Adams geschlagen.

Komplizierter war die Lage bei den Demokraten. Aufsehen erregten besonders ein bekanntes Gesicht und ein Newcomer: Andrew Cuomo, der ehemalige Gouverneur des Bundesstaats New York, ging als Favorit in die Vorwahlen. Die Kandidatur ging jedoch an einen anderen: Zohran Mamdani, Abgeordneter in der New Yorker State Assembly (vergleichbar mit dem Landtag) und selbsterklärter Sozialist, entschied die Vorwahlen für sich. Cuomo entschloss sich daraufhin zu einer Kandidatur als unabhängiger Kandidat.

Zohran Kwame Mamdani ist ein 34-jähriger Abgeordneter. Mamdani wurde 1991 in der ugandischen Hauptstadt Kampala geboren. Als er sieben Jahre alt war, zogen seine Eltern, die beide indische Wurzeln haben, mit ihm nach New York.

Der Muslim ist Teil der Democratic Socialists of America und gehört damit der gleichen politischen Bewegung an wie Alexandria Ocasio-Cortez, die bekannte Abgeordnete des US-Abgeordnetenhauses. Sie unterstützte ihn auf dem Weg zur demokratischen Kandidatur, ebenso wie der Senator von Vermont, Bernie Sanders. Die offizielle Unterstützung vieler Köpfe seiner Partei hat Mamdani allerdings nicht. Besonders Andrew Cuomo wirft ihm immer wieder Unerfahrenheit vor, spricht ihn konsequent nur als "der Abgeordnete" an.

Mamdani möchte eine Mietenbremse für rund eine Million Wohnungen einführen und die Busse in New York schneller und kostenlos machen. Außerdem will er kommunale Supermärkte gründen, die Lebensmittel günstig anbieten können, um die Lebenshaltungskosten in New York City zu senken. Er kritisiert regelmäßig die Demokraten, die Trump-Regierung und das Vorgehen der Grenzschutzbehörde ICE scharf. Mehr über Mamdani lesen Sie hier im t-online-Porträt.

Andrew Mark Cuomo ist Spross einer Politiker-Dynastie, vergleichbar mit den Clintons und den Bushs. Seine Familie stammt ursprünglich aus Italien, sein Vater Mario war elf Jahre lang Gouverneur von New York. Auch Cuomos Bruder Christopher ist ein bekanntes Gesicht in den USA und moderierte über Jahre eine Primetime-Politikshow bei CNN. Andrew Cuomo selbst war Bauminister unter US-Präsident Bill Clinton sowie von 2011 bis zu seinem Rücktritt im Jahr 2021 Gouverneur von New York.

Cuomos Ende als Gouverneur war von Skandalen überschattet. Mehrere Frauen warfen dem heute 67-Jährigen sexuelle Belästigung vor – Cuomo selbst sprach in dem Zusammenhang davon, er sei "fehlinterpretiert" worden. In den Triellen zur Bürgermeisterwahl deutete er dann plötzlich an, alle Vorwürfe gegen ihn seien frei erfunden. Das Verfahren wurde eingestellt. Die Staatsanwaltschaft hielt die Zeuginnen zwar für glaubwürdig, die Anschuldigungen aber für schwer nachzuweisen.