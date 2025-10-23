Angst vor China Taiwan buhlt um Trumps Gunst

Von t-online , nb 23.10.2025 - 15:26 Uhr Lesedauer: 2 Min.

US-Präsident Donald Trump (l.) und Chinas Staatschef Xi Jinping: Bei dem Treffen der beiden soll es auch um Taiwan gehen. (Quelle: Susan Walsh/AP/dpa/dpa-bilder)

US-Präsident Donald Trump will sich mit Chinas Staatschef Xi Jinping. Taiwan bereitet sich wohl schon länger auf die Gespräche der beiden vor.

Taiwan blickt mit Sorge auf die anstehenden Gespräche von US-Präsident Donald Trump mit Chinas Staatschef Xi Jinping. Vor dem Treffen, bei dem die Verhandlungen im Handelskonflikt fortgesetzt werden sollen, hatte Trump das Risiko in der Taiwan-Frage deutlich heruntergespielt. Dabei sind die USA der wichtigste internationale Unterstützer und Waffenlieferant des Inselstaates, den China als abtrünnige Provinz betrachtet und mit Krieg bedroht.

Um die Gunst des US-Präsidenten nicht zu verlieren, geht Taiwans Regierung nun offenbar neue Wege. Wie die US-Nachrichtenagentur "Bloomberg" berichtet, führten der taiwanesische Präsident Lai Ching-te und seine Spitzenbeamten in den vergangenen Monaten eine Reihe von Interviews mit sogenannten Maga-Influencern. Dahinter stecken jene Persönlichkeiten mit großer medialer Reichweite, die Trumps Positionen (Make America Great Again, zu Deutsch: Amerika soll wieder großartig werden) vertreten. Laut "Bloomberg" will Taiwan so den US-Bürgern die Sicherheitsfragen des eigenen Landes näherbringen.

Peking setzt Taiwan unter Druck

Bei den Auftritten sollen die taiwanesischen Politiker laut gemeinsame demokratische Werte hervorgehoben haben, die die Beziehungen zu den USA untermauern. Außerdem sollen sie zu einer Vertiefung der Handels- und Investitionsbeziehungen aufgerufen haben.

Das Ziel: Offenbar will Taiwan seine Sicherheit vor dem Treffen mit Xi ganz oben auf Trumps Agenda setzen. Aus der Trump-Regierung selbst kommen andere Stimmen, wie "Bloomberg" berichtet: Ein Vertreter habe in einer Stellungnahme mitgeteilt, die USA hätten taiwanesische Beamte ermutigt, sich mit den Influencern auszutauschen.