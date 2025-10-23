"Veränderung in Trumps Haltung" US-Sanktionen gegen Russland treiben Ölpreis in die Höhe

Ölförderung in der russischen Region Tatarstan: Die US-Regierung verhängte am Mittwoch neue Sanktionen gegen große russische Öl-Firmen. (Quelle: IMAGO/Yegor Aleyev)

Mit Sanktionen will US-Präsident Trump die russische Ölwirtschaft treffen. Die Ankündigung wirkt sich bereits auf die Preise an den internationalen Märkten aus.

Die Ölpreise haben am Donnerstag an ihre deutlichen Gewinne vom Vortag angeknüpft. Die US-Regierung verhängte neue Sanktionen gegen große russische Öl-Firmen. Zudem wird darauf spekuliert, dass Indien und möglicherweise auch China auf Druck der USA auf russisches Rohöl verzichten.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am Vormittag 65,98 US-Dollar. Das waren 3,39 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 3,36 Dollar auf 61,85 Dollar. Bereits am Mittwochabend hatten die Ölpreise zugelegt.

Trump will mit Indien und China über russisches Öl reden

Zudem kursierten bereits am Mittwoch erste Berichte und Spekulationen über ein Handelsabkommen zwischen Indien und den USA, laut dem das asiatische Land seine Importe von russischem Rohöl schrittweise reduziert. Dies ließ die Ölpreise bereits ansteigen.

Der US-Präsident sagte zudem, er plane, bei einem für nächste Woche in Südkorea geplanten Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping über den Kauf von russischem Öl durch China zu sprechen. Am Dienstag hatte Trump gesagt, dass Indiens Premierminister Narendra Modi ihm versichert habe, dass sein Land seine Käufe zurückfahren werde. China und Indien sind die wichtigsten Rohölkäufer.

Verzichten Indien und China auf russisches Öl?

Die Sanktionen "markieren eine Veränderung in Präsident Trumps Haltung gegenüber Russland und öffnen die Tür für strengere Sanktionen in der Zukunft, die sich letztendlich auf den russischen Ölfluss auswirken könnten", sagte Warren Patterson, Leiter der Rohstoffstrategie bei ING in Singapur. "Unklar ist jedoch, wie wirksam diese Sanktionen sein werden und welche Auswirkungen sie tatsächlich auf die Exporte haben werden."